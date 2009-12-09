

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 15:17

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









اقتناص السكارى ، و اللحى الطويلة

لجسد الطفلة العراقية ،

و انتهاش لحمها .

للانزلاق في مهابط الشهوة ،

و الغرق في منابع اللذة ،

و هياج الغريزة .



التلاعب بالألفاظ ،

و الحيل على المنطق

بالمكر و الخديعة .



عدم التوقف على المفاخذة

و ممارسة كل فنون الاستمتاع

و المداعبة للصغيرات ،

بل تحويل الشعائر الدينية

إلى بضائع تشبع الغريزة

بفتاوى لا تمت للأخلاق بصلةٍ .

و ماذا لو خسر المجتمع أخلاقه ؟

يغدو أفراده قطيعاً حيوانياً بامتيازٍ

حينما يحشو الضمير الحي

بالزيف و التزوير ...



حقوق الطفل مهدورةٌ ،

و الأسرة باتت متشظيةً .

لا صوت يعلو على قرقعة

القمع ، و عربدة سحق المرأة ،

و المصير الهالك للمجتمع ،

و الزوابع التي تهدده ،

و محاصرة الوطن

بالأزمات المفتعلة .



توترٌ و احتقانٌ ....

و لا وفاء بالالتزامات ،

الحالة مزريةٌ ، و الأوضاع

تزداد تفاقماً .

و التربع على عرش الثروة ،

و لا شيء غير التعذيب و السجن

و الإعدام و النهب .



انهاكٌ تدريجيٌ لمساعي الخيرين

بالتراكمات الموروثة ،

و إذلال الإنسانية ،

التلاعب ببراءة الطفولة ،

و التمادي على مقدرات المرأة

و قدسية حقوقها .

الاحتقان يتعاظم ،

و الطموح يتوارى وسط الظلام ،

و بأعماق الصدور يغرق الأمل .