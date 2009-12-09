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إمبراطورية الغرائز ، و وأد الطفولة .


يوسف حمك
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 15:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


اقتناص السكارى ، و اللحى الطويلة
لجسد الطفلة العراقية ،
و انتهاش لحمها .
للانزلاق في مهابط الشهوة ،
و الغرق في منابع اللذة ،
و هياج الغريزة .

التلاعب بالألفاظ ،
و الحيل على المنطق
بالمكر و الخديعة .

عدم التوقف على المفاخذة
و ممارسة كل فنون الاستمتاع
و المداعبة للصغيرات ،
بل تحويل الشعائر الدينية
إلى بضائع تشبع الغريزة
بفتاوى لا تمت للأخلاق بصلةٍ .
و ماذا لو خسر المجتمع أخلاقه ؟
يغدو أفراده قطيعاً حيوانياً بامتيازٍ
حينما يحشو الضمير الحي
بالزيف و التزوير ...

حقوق الطفل مهدورةٌ ،
و الأسرة باتت متشظيةً .
لا صوت يعلو على قرقعة
القمع ، و عربدة سحق المرأة ،
و المصير الهالك للمجتمع ،
و الزوابع التي تهدده ،
و محاصرة الوطن
بالأزمات المفتعلة .

توترٌ و احتقانٌ ....
و لا وفاء بالالتزامات ،
الحالة مزريةٌ ، و الأوضاع
تزداد تفاقماً .
و التربع على عرش الثروة ،
و لا شيء غير التعذيب و السجن
و الإعدام و النهب .

انهاكٌ تدريجيٌ لمساعي الخيرين
بالتراكمات الموروثة ،
و إذلال الإنسانية ،
التلاعب ببراءة الطفولة ،
و التمادي على مقدرات المرأة
و قدسية حقوقها .
الاحتقان يتعاظم ،
و الطموح يتوارى وسط الظلام ،
و بأعماق الصدور يغرق الأمل .





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يوسف حمك

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - يوسف حمك - إمبراطورية الغرائز ، و وأد الطفولة .