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الجعفري يقدم النفط للأردن


احمد عناد
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 15:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الجعفري يقدم النفط رخيصا للأردن

الجعفري يقدم نفط العراق بأسعار مخفظة
تحدث الجعفري عن تزويد الاْردن بالنفط الخام بأسعار مخفضة او اكثر من مخفضة .
تذكرت في زمن النظام السابق كان يقدم النفط للأردن بسعر مخفض وهناك سبب ومقنع بسبب الحصار وبكل شي ووصل الام الى قلم الرصاص لطلاب المدارس كانت تلك الأسباب محتواه لاذلال العراق وفِي نفس الوقت من يحكم الان وكأنو يسمون انفسهم بالمعارضة هم احد أسباب استمرار الحصار بتقديمهم ما يشجع الى استمرارهم بعمالتهم .
وكان وضعاف النفوس يتاجرون بالتهريب بكل شي لفرق العملة من اجل ان يغتنوا على حساب الشعب وألمه ومرضه وجوعه وهولاء ان قلت عنهم خونة فهو قليل
(شعبك جائع وانت تهرب خيراته )
لكن اليوم ماذا قدمت الاْردن هل تربطكم بهم القومية او العروبة التي لم نرى منها خيراً .
الاْردن صدرت للعراق القتلة والسافاحين والارهابيين من خريجي السجون لايقولن لي احد الدولة شي وهولاء شي الحكومة الاردنية ترى وتسمع كل مايفعلون من نشاطات واجتماعات وفعاليات بل حتى نوابهم يشاركون في مجالس العزاء التي تقام للانتحاريين الذين ينفذون العمليات الإرهابية داخل العراق .
وتجمعاتهم وغيرها ولم تحرك ساكن اتجاههم لأنهم لاينالون من اسرائيل في اي شي ولم نرى فعاليته لهم ضد اسرائيل لا اريد هنا ان أحرض ضد اسرائيل لكن الشي بالشئ يذكر والقصة مضت اكثر من سبعون عام ولم تحل .
الحكومة الاردنية كانت تتابع عمل هولاء وحين يوجه ضد العراق تصمت . الاخرى ملايين الدولارات المسروقة من قبل عراقيين من السلطة او من المقاولين اليوم نجدها في مصارف عمان ومذكرات قبض واسترداد لعراقيين مطلوبين للقضاء في العراق لاتقبل الحكومة الاردنية إعادتهم او تسليمهم ولا تسليم الأموال .
هناك من الحكايات الكثير كيف وما عمل تجار اردنيون مع العراق لا يسع المجال لذكرها لكن سأذكر واحدة فقط .
وهي ان تجار اردنيين يعرضون على ضعاف النفوس من العراقيين شراء ارحام الأغنام والمطلع يعرف ان التجارة باناث الأغنام ممنوعة ومضرة بالثروة الحيوانية وتكاثرها .
اليوم وبعد تلك السنين وسنين الدماء بعد 2003 يأتي هذا الإمعة ويقول وهو مفتخر بان علينا ان نقدم النفط رخيصاً لهم لا ادري ما الذي يدفعهم لذالك .وهل النفط ملكاً لهما ولابأهم .
وهم من استرخصوا دمائنا وشبابنا وحياتنا .
واليوم هذا الإمعة يقدم لهم النفط رخيصاً ربما سياتي احد بعده ليقدمه مجاناً .

احمد عناد





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احمد عناد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - احمد عناد - الجعفري يقدم النفط للأردن