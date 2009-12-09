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إرفعوا إيديكُم عن كُردستان


امين يونس
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 15:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


حذاري ياحكومة العراق من السَعي نحو " إلغاء " أقليم كردستان ... حذاري ياشعب العراق من العَودة إلى " المركزية " في أوجُهِها المقيتة .
لقد أفرغَتْ سُلطة بغداد المتكونة من أحزاب الإسلام السياسي بشَقَيها الشيعي والسُني من جهة ، والإرهاب بمُختلَف أنواعه ، من جهةٍ أخرى ... أفرغَتْ بغداد والبصرة والموصل ، من المسيحيين والصابئة والإيزيديين ، ومارستْ الفصل الطائفي والديني في الكثير من المدن والقصبات .
قِّلةٌ بِقَدَري ، إنتقدوا بلا هداوة ، سُلطة وحكومة أقليم كردستان ، منذ تأسيسها ولحد اليوم ، وكنتُ ولا أزال ، ضد إحتكار السُلطة / ضد الفساد / ضد اللاعدالة في توزيع الثروة / ضد تقييد الحُريات / ضد التجاوز على الدستور ... إلخ . ولكن رغم كُل السلبيات الخطيرة في تجربة أقليم كردستان .. فأن الأقليم [[ مُقارنةً ببقية العراق ]] كان أفضل وأنظف وأأمَن . فهل تريد حكومة العبادي وهل يريد الحشد الشعبي وهل تريد إيران وتركيا : أن تهدم هذه التجربة برمتها ؟
أقليم كردستان " مّرةً ثانية ، رغم مئات المآخذ الكبيرة على سياسة ونهج الحزبَين الحاكمَين " ، هو الواحة الوحيدة الباقية التي فيها شئٌ من التمدُن والتحضُر في العراق ! .
للمرّة الثالثة وحتى لا يُزايد أحد ( رغم فساد ورعونة وتسلُط الحزبَين الحاكمَين ) ... آلاف المسيحيين الهاربين من بطش إرهابيي القاعدة وداعش وإرهابيي الميليشيات الطائفية ، في بغداد والمحافظات ، وجدوا في أقليم كردستان ملجئاً آمِناً . آلاف العرب السُنة من الفلوجة والرمادي وتكريت وسامراء والموصل .. الخ ، الذي تركوا ديارهم خوفاً من عصابات داعش وعصابات الميليشيات الطائفية ، إستقبلَتْهُم كردستان بالأحضان . آلاف العرب الشيعة الهاربين من بغداد والمحافظات جراء العنف الأهوج اليومي ، وجدوا في أقليم كردستان ، بديلاً آمِناً مُريحاً .
للمرّة الرابعة ( رغم سُخطي المُتناهي على سوء الإدارة في الأقليم ) ... جِد لي مدينةً في العراق غير مُدن الأقليم ، لم تحدث فيها إنفجارات وتصفيات طائفية وتهجير عرقي وديني ، منذ 2003 لحد الآن .
" رغم إستنكاري الشديد لسُلطة الحزبَين الحاكمَين الفاسدَين في الأقليم " ... أرِني مكاناً في العراق عدا مُدن الأقليم ... تستطيع فيه أن تشرب كأساً براحةٍ دون أن يزعجك أحَد . أو أن تسير النساء سافراتٍ آمِنات .
رغم يأسي وقنوطي من إمكانية إصلاح الحزبَين الحاكمَين في أقليم كردستان ... لن تجد في العراق ، عدا أقليم كردستان .. شوارع نظيفةٌ نوعاً ما وأرصفةً مُزدانةً بالورود .
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أخي العراقي في بغداد ... لا تنجَر إلى مهاترات السياسيين وتنافساتهم الإنتخابية وتسابقهم الحالي حول : مَنْ يكون أكثر تشدُداً أزاء الكُرد ومَن يفرض عليهم قيوداً أقوى ومَنْ يخنق أقليم كردستان أسرع من الآخرين ... فأن أقليم كردستان إذا تهدَمَ ، فأن العراق كلهُ سينهزم ولن يَعُد هنالك ما هو جميل فيه .
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الأجدى عزيزي المواطن العراقي ... أن لا نُؤيِد هذه الأحزاب التي اُبتلينا بها إبتلاءا ، في بغداد وأربيل ... أن نقول لها : لا . كّفوا عن تدمير العراق إجتماعياً وثقافياً وسياسياً وإقتصادياً ...
إرفعوا أيديكُم عن كردستان .. فما زالَ هنالك بعض الأمَل في الحفاظ على ألَق أقليم كردستان ... فلنسعى إلى تنقية الأقليم من الشوائب ونقل إيجابيات التجربة إلى كُل العراق ، وليس العكس .





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امين يونس

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - امين يونس - إرفعوا إيديكُم عن كُردستان