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|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - محمد الكحط - وداعا أيها الرفيق عبد الأحد توما يوسف (أبو سلام)، وداعا أيها الجندي المجهول وداعا يامن تركت لشعبك ولحزبك تاريخ نضالي حافل بالعطاء والتضحيات.
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وداعا أيها الرفيق عبد الأحد توما يوسف (أبو سلام)، وداعا أيها الجندي المجهول وداعا يامن تركت لشعبك ولحزبك تاريخ نضالي حافل بالعطاء والتضحيات.
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|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - محمد الكحط - وداعا أيها الرفيق عبد الأحد توما يوسف (أبو سلام)، وداعا أيها الجندي المجهول وداعا يامن تركت لشعبك ولحزبك تاريخ نضالي حافل بالعطاء والتضحيات.