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الصفحة الرئيسية - ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة - نادية خلوف - يستغل الرّجال قوّتهم، ويتحدّثون كثيراً


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يستغل الرّجال قوّتهم، ويتحدّثون كثيراً


نادية خلوف
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 12:56
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة
    


المقال الافتتاحي لصحيفة أفتون بلادت المسائية السويدية
في 5-11-2017
الكاتب: إيفا فرانشيل
ترجمة: نادية خلوف

في غضون بضعة أسابيع ونحن ننحني للمشاهير يوميا. و معظم هذا يدور حول الإعلاميين المشتبه في ارتكابهم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
لا أحد يعتقد الآن أن المغتصبين يتوافدون على الصحف وقنوات التلفزيون. وربما تكون المشكلة أكبر من ذلك. تتعرض سبع نساء من بين كل عشر نساء للتحرش الجنسي، وفقا لدراسة أجرتها أفتونبلاديت / إنيزيو.
تحدث معظم المضايقات في الحانة، أو في الحفلات التي يتحرش فيها رجال مجهولون بالنساء. مكان عادي مشترك آخر هو في العمل حيث يبدو أنّ المديرين التنفيذيين أو الزملاء مسيئين. ومن بين الذين يتعرّضون للإساءة أكثر الشابات اللواتي يعانين من ذلك ، وبطبيعة الحال، يشعرن بألم إضافي. بالنسبة لهنّ يجب أن تتكون الحياة الجنسية فقط من التجارب الإيجابية.
يهيمن الرجل في الاجتماع
ولكن المشاكل لا تتوقف عند هذا الحد.
وبنفس السهولة التي يمكن أن يأخذ بها الرجل المرأة، فإنه يأخذ أيضا راتبها وفرصها الوظيفية وجزءاً من الهواء الذي تتنفس. هل تعلم أن هناك تطبيق يقيس كم يتحدث الرجال؟ مجموعة من الباحثين الذكور في جامعة غوتنبرغ يقولون أن الرجال يهيمنون عادة على الجلسة.
يمكنك تحديد مدى احترام الرجال للنساء من خلال المشاركة في الاجتماع. ضع التطبيق وضع الموبايل على الطاولة .على سبيل المثال، إذا كان لنا أن نضعه على طاولة اجتماع إدارة أفتونبلاديت، فإن شريط الذكور يسرع في الارتفاع. إذا تركناها على هيئة التحرير المركزية فإنّ نفس الأمر يحدث. جرب التطبيق في مكان عملك. ويسمى التطبيق "وقت للحديث"
وهو مجاني واسمه:
”Time to talk”
تحتاج النساء إلى المزيد من الأوكسجين، وتحتاج إلى المزيد من المال. ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن معهد الوساطة، تبلغ نسبة راتب النساء 88 في المائة من راتب الرجال. وبالتالي فإن الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة هي 12 في المائة. وعلى مدى العمر كله، يكسب الرجال 2.6 مليون أكثر من النساء، و أقل القول عنه أنّه غير عادل
وتبقى المقارنة بين الرجال والنساء الذين يعملون في نفس المهنة أيضا فجوة في الأجور لا يمكن تفسيرها تماما تبلغ في المتوسط 4.5 في المائة. وتوجد أكبر فجوة في الأجور غير مبررة - 7.2 في المائة - بين موظفي الخدمة المدنية في القطّاع الخاص، ويمكننا القول أن هذا هو ما يجري في أماكن العمل مثل أفتونبلادت، إكسبرسن، والتلفزيون
المال والأوكسجين
عندما تتقاعد النساء ذوات الأجور المنخفضة في نهاية المطاف، يحصلن تلقائيا على معاشات أقل من الرجال. النساء يولدن خاسرات ،على الرغم من أنهم أكثر تعليما من الرجال، يهيمن الرجال على مواقع رئيسه. لدى النساء القليل لقوله . هنّ أكثر أ هدوءاً ومكافأتهم أسوأ.
بعض الرجال يستخدمون سلطتهم وتبين أنها جسدية، ولكن المضايقات يمكن أن تتميّز أيضا بالسخف ، والجهل، وحجب المعلومات.
يجب أن يتعلم الرجال الاستماع إلى النساء
إذا كانوا يتشاركون في الأكسجين والمال والسلطة، من حقنا الحصول على بيئات عمل أفضل ومضايقات أقل.





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نادية خلوف

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الصفحة الرئيسية - ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة - نادية خلوف - يستغل الرّجال قوّتهم، ويتحدّثون كثيراً