أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعّوب محمود علي - سياحة في دغل شوكي


اخر الافلام











المزيد.....

سياحة في دغل شوكي


شعّوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 10:12
المحور: الادب والفن
    


(سياحة في دغل شوكي)
توجّست ان ادخل الغاب
لكنّما شبّ فيّ اضطراب
بين امرين
بين الدخول وبين النكوص
تقدّمت مارست دور القتيل المقاتل
قرون الرياح تناطحني
وجواد الزمان يدوس بحافره جبهتي
لتحل الهزيمة
منذ عصر الطغاة
تساقط بين يديّ
منجلي ثم مطرقتي
وغادرني زورق في مجاذيفه
يكفّ المياه
ذهلت تحيّرت ما بين امرين
بين الدخول وبين البقاء
وبين الهزيمة والانطواء
على العقبين
تجلّدت تمثال ثلج اذوب
أصبّ
لأملأ في حفرة القبر مائي
ولكنّ عرق المطامح
شبّ
تلبّد
في شوكه الداخلي
ليمنع عنّي السكون
اكتويت بأسنان شوك من الجمر
خفّ العواء
ولم تتغيّر فيّ الملامح عدت
حيث شبّ الجحيم
في رياض النعيم





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
شعّوب محمود علي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- الريشة واللوح
- الباريء
- بينالدانق واللؤلؤ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- خطاب العهد يضع 4 شروط لحل نزاع الصحراء
- افتتاح الدورة الثانية من “مهرجان العيون للشعر العالمي”
- -سنطير الى البيت- قصة بطلتها الطفلة ميريانا، فهل تساعدها على ...
- صدور طبعة ثانيـة لرواية -السّــوط والصّـدى- للروائية الجزائ ...
- كتب الأطفال الأكثر مبيعا في معرض الشارقة للكتاب
- اختفاء قسري لشخصية (شيبوب) الكارتونية!
- كتاب -أم كلثوم والموساد.. أسرار عملية عيون البقر- للمؤلف توح ...
- اطلاق 10 آلاف كتاب من الأدب الصيني على موقع -تلك الكتب- بالل ...
- صدور رواية « امرأة من الشرق » للأديب العراقي هيثم نافل والي ...
- ماكرون يعين كاتبة مغربية في منصب مبعوثة اللغة الفرنسية

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعّوب محمود علي - سياحة في دغل شوكي