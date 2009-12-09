

شعّوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 10:12

المحور: الادب والفن









(سياحة في دغل شوكي)

توجّست ان ادخل الغاب

لكنّما شبّ فيّ اضطراب

بين امرين

بين الدخول وبين النكوص

تقدّمت مارست دور القتيل المقاتل

قرون الرياح تناطحني

وجواد الزمان يدوس بحافره جبهتي

لتحل الهزيمة

منذ عصر الطغاة

تساقط بين يديّ

منجلي ثم مطرقتي

وغادرني زورق في مجاذيفه

يكفّ المياه

ذهلت تحيّرت ما بين امرين

بين الدخول وبين البقاء

وبين الهزيمة والانطواء

على العقبين

تجلّدت تمثال ثلج اذوب

أصبّ

لأملأ في حفرة القبر مائي

ولكنّ عرق المطامح

شبّ

تلبّد

في شوكه الداخلي

ليمنع عنّي السكون

اكتويت بأسنان شوك من الجمر

خفّ العواء

ولم تتغيّر فيّ الملامح عدت

حيث شبّ الجحيم

في رياض النعيم