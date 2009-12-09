

نزار ماضي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 04:09

المحور: الادب والفن









1

كلشي خرب يعراگ .. دين ودواوين

چنّك صرت معلاگ .. بين البزازين

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2

شعب العراق اشبيك ..ضاعت حميتك

لا ماركس ولا فرويد .. يفهم قضيتك

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3

معمّم ونهّاب ..يا للخسارة

أنعل أبو النواب ..لا بو الوزارة

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4

حتى الشمر يا ناس .. سوّاله موكبْ

يلطم على العبّاس ..ودموعه تسچب

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5

نهبو عراقك ذول ..بالخُمس الاسودْ

يا هو التلزمه ايصيح ..جدّي محمّد



والسنّه والأكراد ..بلْعَوْ الباقي

بين الحزبْ والدين ..جاع العراقي

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6

ثاري البعث ما مات ..والظلم دايم

كل الرفاق اليوم .. لبْسوا عمايم



يا الناخب ارد انخاك ..لا تنتخبهم

غمْهمْ سبع غمّات ..من تمر يمهم

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7

عمامه عش اغراب .. واللحيه بومة

عابت ها الشچولات ..تخسه الحكومة

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8

مهروش اوگع بكروش ..خلهم يخمطون

أنعل أبو النواب ..لابو اليصفگون

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9

بالمنطقه الخضراء ..لحيه اوخواتم

باگو افلوس الناس .. أهل العمايم

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10

أرد اسأل الأخوان .. والدعوجيّة

شسوّيتو بالإسلام .. يا داعشيّة

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11

بالقمّه يا ابراهيم ..تبحش ابخشمك ؟

گلّي بعد شتصير .. سليمه التطمّك



للجعفري ابراهيم ..إثلث سوالف

قمقم وكنفشيوس .. اوعقله لاگف

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12

معمّم وكذّاب .. دمعه مزاريب

مثل الأجو يبچون ..واتهمو الذيب

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13

گبل السقوط الچان ..يكتب تقارير

سوّاله موكب زين .. شايل چفاچير

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متذبذب بدنياه ..مثل المراجيح

يذرف على الحسين..دمع التماسيح