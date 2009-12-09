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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزار ماضي - دارميات 1


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دارميات 1


نزار ماضي
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 04:09
المحور: الادب والفن
    


1
كلشي خرب يعراگ .. دين ودواوين
چنّك صرت معلاگ .. بين البزازين
.................................................
2
شعب العراق اشبيك ..ضاعت حميتك
لا ماركس ولا فرويد .. يفهم قضيتك
.....................................................
3
معمّم ونهّاب ..يا للخسارة
أنعل أبو النواب ..لا بو الوزارة
......................................................
4
حتى الشمر يا ناس .. سوّاله موكبْ
يلطم على العبّاس ..ودموعه تسچب
.........................................................
5
نهبو عراقك ذول ..بالخُمس الاسودْ
يا هو التلزمه ايصيح ..جدّي محمّد

والسنّه والأكراد ..بلْعَوْ الباقي
بين الحزبْ والدين ..جاع العراقي
..........................................................
6
ثاري البعث ما مات ..والظلم دايم
كل الرفاق اليوم .. لبْسوا عمايم

يا الناخب ارد انخاك ..لا تنتخبهم
غمْهمْ سبع غمّات ..من تمر يمهم
......................................................
7
عمامه عش اغراب .. واللحيه بومة
عابت ها الشچولات ..تخسه الحكومة
......................................................
8
مهروش اوگع بكروش ..خلهم يخمطون
أنعل أبو النواب ..لابو اليصفگون
...................................................
9
بالمنطقه الخضراء ..لحيه اوخواتم
باگو افلوس الناس .. أهل العمايم
............................................
10
أرد اسأل الأخوان .. والدعوجيّة
شسوّيتو بالإسلام .. يا داعشيّة
................................................
11
بالقمّه يا ابراهيم ..تبحش ابخشمك ؟
گلّي بعد شتصير .. سليمه التطمّك

للجعفري ابراهيم ..إثلث سوالف
قمقم وكنفشيوس .. اوعقله لاگف
...................................................
12
معمّم وكذّاب .. دمعه مزاريب
مثل الأجو يبچون ..واتهمو الذيب
...............................................
13
گبل السقوط الچان ..يكتب تقارير
سوّاله موكب زين .. شايل چفاچير
................................................
متذبذب بدنياه ..مثل المراجيح
يذرف على الحسين..دمع التماسيح





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نزار ماضي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزار ماضي - دارميات 1