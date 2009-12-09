

فؤاد النمري

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 02:01

المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية









في مثل هذه الساعة قبل مائة

في مثل هذه الساعة قبل مائة عام نهض البلاشفة الروس يفتتحون للإنسانية طريقا جديدة مختلفة في كل شيء، نعم في كل شيء حتى بإنسان مختلف مكتمل الأنسنة التي كان قد بدأ رحلتها قبل عشرات آلاف السنين، مكتمل الأنسنة متحرراً من قيد الإنتاج الصدئ الذي كان قد حبس كل ملكاته الإبداعية بحيث أن البشرية الشيوعية ستبدع في سنة واحدة أبدع مما كانت تبدعه في عشر سنوات فيما قبل الشيوعية ولا عجب فإنسان ما قبل الشيوعية كان يستهلك عمره كله ساعة بعد ساعن في تحصيل لقمة الخبز

في الشيوعية ستكون كل أسباب الحياة، تعاظمت مهما تعاظمت، مؤمنة كما هو الهواء للإنسان دون استنزاف جهوده

ليس لدينا أدنى شك في أن البشرية جمعاء ستعتبر 7 نوفمبر 1917 هو 01/01/01 واليوم هو 01/01/100 باعتبار أن الإنسانية تخلت نهائيا عن كل تاريخها الذي لم تستطع خلاله التطهر من كل آثار الوحشية الموروثة من عهودها الحيوانية السحيقة، وهي إذ تتطهر في الحية الشيوعية لا بد أن تؤرخ حياتها الشيوعية بتاريخ جديد



نحن نؤكد ذلك لأن الثورة البلشفية قبل مائة عام مازالت تموج تحت أقدام الرجعية والبورجوازية الوضيعة . لم تمت كما يتمنى لها أعداؤها حيث كل الشعوب في مختلف الأصقاع والأمصار تعاني اليوم من فوضى الهروب من الإشتراكية



فلتشرق شمس الشيوعية في الغد القريب !!

المجد والخلود لقائدي البلشفية لينين وستالين