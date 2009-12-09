

نصيف الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 00:43

المحور: الادب والفن









زائرُ الليلِ حرفٌ

بعضُ السعادةِ حرفٌ

غادرَ الذاتَ

حكاية

الذي يزورني في هجيعِ الليلِ حرفٌ؛ َتحْدُوهُ القافلة حكاية، يغادرُ روضَ الذاتِ، يلوحُ بالمسافاتِ حرفٌ آخر، من سباقِ رحيلِ الأمنياتِ أغنيةَ صمتٍ على ممرِ الروحِ، سأرتبُ انطلاقي على أنغامِ خوائها فارساً مؤجلاً، أتأزرُ بالوحدةِ، وأنا أرنو من نافذةِ حياتي، وصولَ حكايةِ الزمنِ البعيدِ حريةً، لا تشبهُ مدارَ الزمنِ الآسنِ بالحريةِ، حبُ ذاتٍ، يؤمنُ بخرافةِ السحرِ وازدحامُ الجنِ على بابِ مدينتنا، افتحْ للزائرِ عندَ الفجرِ بابَ تفكيركَ وناضلْ بالحرفِ بهياً.

نصيف الشمري

العراق

2017/11/6