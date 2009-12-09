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يا وجعي


ستار الجودة
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 00:42
المحور: الادب والفن
    


يا وجعي
من سرق الطفولة وباعها للشيطان
ملاك يبكي.... يخاف من جرعة سرطان
دوائه سرقه انسان
حظه عاثر ولد في زمن المقابر وكذبة المنابر
ارحل بهدوء مكانك في العلى ....ليس مع حكام سياسة القنادر"
...........................................................
يابلدي
بالأمس كانوا يسمونك ... بلاد الحضارات والرافدين وارض السواد
واليوم يسمونك يا وجعي.... بلاد الفساد
أيليق بك هذا الوصف... يا معلم العباد
يا صوت المآذن وأجراس الكنائس
يا دمعة اليتيم وانين الثكالى والمساكين
يا ثوب الحرة وسترها و خيمة النازحين
يا مضيف البلدان
يا مهبط الأنبياء و المراقد المقدسة...,.يا جامع كل الأديان
تبا" لمن فيك شاع الفساد
تبا" لمن سرق اسمك وباعك للأوغاد





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ستار الجودة

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