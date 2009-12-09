

ميلينا مطانيوس عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 00:42

المحور: الادب والفن









"تصحري أيتلون؟!"

مملوءة الوفاض ليلتك

يا نحيلة.

من أومأ لصدأ الثلاثين

بالتمادي؟!

إليك التالي..

المهرة حين تتلعثم

تبتلع نعم الدهاء

وتقسم أن موسى سرق

عصاه

وعانس ما تقيأت قطط

حارتها

وتحسر عاج يتململ

بين سيقان ورثة الملكوت

هفوتي لم ولن تذعن

لشد اللجام

لبند أعرج

أو قروية تنسج السحاب

من لهو مصاب

أيها ال عام..

قد غادرت تقويمك

ميلينا مطانيوس عيسى