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شعب فلسطين الكنعاني مقيم في وطنه منذ 3700 عام


صمد ال طلال
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 22:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


شعب فلسطين الكنعاني مقيم في وطنه ومنذ 3700 عام

هذه احدى الحقاءق التاريخيه والتي اثبتها العالم الانكليزي مارك هابر في بحث اجراه على فحص الموروث - د ن ا - في صيدا في لبنان وبعد مقارنته بموروث شعب كنعان في ارض فلسطين
والحقيقه الاخرى المهمه وهي ان اهل لبنان الحاليه هم امتداد لاهل كنعان الفلسطينيون
حيث ان ارض كمعان القديمه كانت تشمل فلسطين والاردن ولبنان الحاليه

يقول المثل الصيني
بدل ان تلعن الظلام اشعل شمعه لتبديد الظلام
وهذا بالضبط ما قام به وبخصه علماء الاثار والبيولوجيا حول كشف تاريخ فلسطين ومنذ الاف الاعوام
ان بحوثهم ودراساتهم العلميه اضطرت رجال الدين الطفيليون من يهود ومسيحيون ومسلمون الى الاختفاء من نور العلم الساطع كالخفافيش مصطحبين معهم كتبهم المقدسه الصفراء والمحشوه بالخرافات والاساطير
ان العالم مارك هابر اجرى بحثه في دينه صيدا وفحص 99 شخص حول موروثهم -دن ا - وقارنها بالموروث الكنعاني الاصيل وتطابقت النتاءج تماما
المصدر
living descendans of the biblical canaanits identified via DNA,
the american j. of human genetics ,july 2017
لم يقدم السيد مارك هابر الانكليزي قدم تفسيرا ولكن الجريده الهولنديه المبتذله
de kanaanieten leven nog ,het zijn libanezen,Trouw,27-05-2017
قدمت تفسيرها والذي يظهر جهلها المتعمد لتاريخ فلسطين حيث انها بينت ان اهل لبنان الكنعانيون الذين لا زالوا على قيد الحياه يرجع الى ان يوشع ذو النون نبي اليهود والمسيحيون والمسلمون لم يقتل العاهره -رحاب - واولادها لانها ااوت كنعان جميعا وحتى الحيوانات ولكنه لم يقتل العاهره رحاب واولادها والذين تكاثروا ليملؤؤا ارض كنعان فلسطين مره اخرى
ان القاءمين على هذه الجريده لم يطلعوا على كتاب عميد علماء الاثار الاسرايءيليون - اسراءيل فنكلشتاين - في كتابه والذي اثبت بطلان هذه الخرافه المقدسه
وكذلك انه لم يطلعوا على بحوث البروفسور الاسرايءيلي - زييف هرتسوك - وكتابي البروفسور الاسرايءلي شلومو ساند
ان البحث صدر لاول مره في المجله العلميه وهي وكذلك الباحث لم يذكرا شيءا عن العاهره - رحاب - ولا عن النبي قاتل الفلسطينيون يوشع ذو النون





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صمد ال طلال

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - صمد ال طلال - شعب فلسطين الكنعاني مقيم في وطنه منذ 3700 عام