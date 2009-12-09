

حمزة بلحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 20:29

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









متى كانت الكفاءة حكرا على شريحة دون أخرى إلا في عالمنا العربي فهي أسيرة التوظيف السياسوي و الايديولوجي للسلط العربية لتمتد إلى المعارضة و المجتمع أيضا



الكفاءة في أوطاننا العربية أداة تتلاعب بها السلط و الأنظمة ترخي الحبال حينا و تشدها تارة لعبا على الأوتار و تكريسا لحالة اللامساوة و التفاوت الإجتماعي



الكفاءة في الوطن العربي و الإسلامي محاصصات تفرزها أوضاع رديئة تكرس حالة التخلف و تناقض مفهوم المقاربة بالكفاءة في العملية التسييرية و حوكمة البلاد و مفاصلها الحيوية



الكفاءة لا عمر لها و لا جنس و لا جنسية و ملة و لا دين...



و من يتحدثون عن التشبيب من السلطة العربية يفرغون الأمم من الخبرات العالية و يديرون ظهرهم لها بالتخندقات و الديماغوجيات



و الإحتباس في سجون العمر و الجنس و الجهويات و غيرها من لغة الخشب...



أعرف شبابا هم وبال على العلم و الإبداع و مستقبل أوطانهم بل هم رحيق الرداءة ...



و أعرف شيوخا ضيعتهم أنظمة الإقصاء و التهميش و لم تستفد منهم بإبعادهم و حصارهم يكتنزون خبرات عالية و نادرة...



و أعرف شبابا أمثلة في الحكمة و الرصانة و العقل و بعد النظر و المهارات النادرة كالإعصار هم في خدمة أوطانهم يحملون البدائل العميقة و الجادة..



و أعرف شيوخا كأعجاز نخل خاوية هم كارثة على ميزانية الدولة و الأمة ...



و أعرف نسوة يليق بهن و لو حاملات للشهادات العليا أن يقرن في بيوتهن ...



و أعرف نسوة لديهن خبرات رفيعة و كفاءات عالية و مواقف ممتلئين بالحياة خير من ألف رجل بشواربه الطويلة و قامته المتعالية و نظاراته الشمسية المهيبة كالخشب المسندة..



و أعرف في الصحراء كفاءات عالية و نادرة لا توجد في الشمال



و أعرف أغبياء في الصحراء لا يصلحون للتحضر و قيادة الأمم بل يصلحون لرعي الماعز و شرب الشاي و توسد الرمال و غلق لعبة الدومينو و اللغط و الهرف ...



الكفاءة ليست لها موطنا محددا و حصريا لا بين الأعمار و لا الأجناس و لا الجغرافيا و لا الأديان و لا الملل و النحل



و لا هي للصغير فقط و لا للكبير وحده و لا للرجال وحدهم و لا للنساء وحدهن



و لا العاصمي ابن " عاصمة " الوطن و من في المدن الكبرى فقط و لا لساكن القرى و الأرياف دون غيرهم...



و الأمة التي تعجز عن استيعاب كل مقدراتها تراها تتحامل مرة على الأغنياء و لو كان كسبهم حلالا و مرة على الفقراء و لو كان فقرهم قهريا



و تارة على الرجال ضد النساء و أخرى على النساء ضد الرجال



و أيضا على الغرب ضد الشرق و الجنوب ضد الشمال و العكس



و على الشيوخ ضد الشباب و على الشباب ضد الشيوخ ...



و تلك هي معادلة " الدولة ضد الأمة " " و الأمة ضد الفرد " و معادلة " اللادولة " و " اللامجتمع "...



و هي خلاصة انعدام الثقة بين الحاكم و المحكوم و الكبير و الصغير و الرجل و المرأة...



لملموا و قشقشوا أجزاءكم لقد افرنقعتم و تبعثرتم فهل من أذان تسمع.