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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - كوهْدَرز تمر - قائد تخلّى عن الرئاسة مقابل استقلال دولته
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قائد تخلّى عن الرئاسة مقابل استقلال دولته
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|الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - كوهْدَرز تمر - قائد تخلّى عن الرئاسة مقابل استقلال دولته