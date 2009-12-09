أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - كوهْدَرز تمر - قائد تخلّى عن الرئاسة مقابل استقلال دولته


اخر الافلام











المزيد.....

قائد تخلّى عن الرئاسة مقابل استقلال دولته


كوهْدَرز تمر
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 19:34
المحور: القضية الكردية
    



تحديتَ كل الصعاب، وأذللتَ كل العقبات، ولم تتركْ مبرراً لكل المتذرعين والمتهربين من مشروع استقلال كوردستان، آخرها قبلت بكل مَن تآمر عليك، وحتى عودة حركة التغيير إلى برلمان كوردستان ورئاسته ومحمد يوسفه، رغم أنه معهود في كل ديمقراطيات العالم أن يرأس البرلمان أكبر كتلة وهو حزبك.

قررت التخلي عن الرئاسة، بشرط بعد الاستفتاء، وأكدت أن الاستقلال أهم عندك من كل المناصب، وعريت كل خصومك والأعداء والحاقدين، ولم نعد نسمع نعيق غربان كانت تدعي أن إصرارك على استفتاء الاستقلال دعاية انتخابية ورئاسية.

كنا على حق حين وثقنا بك وأحببناك و احترمناك، فلم ننطلق من عاطفة، بل من قراءة صحيحة وواقعية لتاريخك ونضالك المشرّف، عكس الآخرين الذين انطلقوا من أحقاد ومن عمى البصيرة والبصر.

لم يخطئ مَن أحبك يوماً، والصديق والعدو يران ذلك في لقاءاتك مع أهم شخصيات العالم السياسية غير الكوردية، يوم التقيت بك وعن قرب شاهدتك واستمعت إليك قبل خمس سنين ازددت ثقة بك واحتراماً لك، فنقاؤك لا يضاهى، وسيُكتَب عنه كثيراً في صفحات التاريخ، وأعظمها أن قائداً أعلن استقلال وطنه بعد نصف قرن من النضال وحرب الجبال، وقبل إعلان الدولة سلم مقاليدها ولم يصبح رئيسها في استقلالها.

هل هناك من هذا القبيل شيء في التاريخ؟!
لا تشبه أحداً، بل ستبقى مثلاً نادراً وخير خلف لمصطفى بارزاني الخالد العظيم.

حماك الله ونصرك وحقق آمال ملايين شهداء وملايين معذبين، من شعب ينتظر دولته منذ قرون، وعلى يديك، سر على بركة ربك، الذي لم تنحنِ لسواه، فأنت تخطّ تاريخاً آخر غير كل التواريخ بعزيمتك وإرادة مخلصي شعبك أيها القائد مسعود بارزاني.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



وكالة أنباء حقوق الإنسان
- خسائر الاقتصاد المصري جراء حملة الاعتقالات في السعودية
- الفاو: موسم الحصاد لن يضع نهاية لأزمة الجوع في جنوب السودان ...
- محنة اللاجئين الروهينجا في بنغلادش
- محنة اللاجئين الروهينجا في بنغلادش
- اعتقالات الأمراء والمسؤولين في السعودية.. الحملة تشتد
- صورة قديمة لمحمد بن سلمان ووليد بن طلال تطرح تساؤلات حول حمل ...
- صورة قديمة لمحمد بن سلمان ووليد بن طلال تطرح تساؤلات حول حمل ...
- ممثل بريطانيا بالأمم المتحدة: نقدر مخاوف السعودية لكن نطالب ...
- محللون غربيون: حملة مكافحة الفساد مرتبطة بـ«خطة بن سلمان» لل ...
- «ستريت جورنال»: الاعتقالات تمهد لترك الملك سلمان العرش

المزيد.....
كتب ودراسات
- دفاعاً عن مطلب أستقلال كردستان العراق - طرح أولي للبحث / منصور حكمت
- المجتمع المسيّس في كردستان يواجه نظاماً سلطانياً / كاوه حسن
- الحزب الشيوعي الكوردستاني - رعب الاصلاح (جزء اول) / كاميران كريم احمد
- متى وكيف ولماذا يصبح خيار استقلال أقليم كردستان حتميا؟ / خالد يونس خالد
- موسم الهجرة الطويل إلى جنوب كردستان / ابراهيم محمود
- المرسوم رقم (93) لسنة 1962 في سوريا ونظيره في العراق وجهان ل ... / رياض جاسم محمد فيلي
- المشكلة الكردية في الشرق الأوسط / شيرين الضاني
- الأنفال: تجسيد لسيادة الفكر الشمولي والعنف و القسوة // 20 مق ... / جبار قادر
- انتفاضة السليمانية وثورة العشرين / كاظم حبيب
- الطاولة المستديرة الثانية في دمشق حول القضية الكردية في سوري ... / فيصل يوسف

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - القضية الكردية - كوهْدَرز تمر - قائد تخلّى عن الرئاسة مقابل استقلال دولته