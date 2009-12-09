أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - مؤيد حميد - تأجيل الانتخابات ضرورة


اخر الافلام











المزيد.....

تأجيل الانتخابات ضرورة


مؤيد حميد
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 18:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    



قد أستبق الاحداث قليلا , ألا أن ملفات كثيرة ستأخذ طريقها للظهور قريبا جدا , وأن وقت الحساب قادم .. وقد نسمع صراخا قويا وسفرا قاصدا , لبعض الشخصيات الفاسدة الى دول مجاورة للاحتماء .. وموسم صيد الحيتان التي كبرت على السحت الحرام , حان وقت دخولها في شباك القضاء العراقي .. والجميع بات مدركا , أن الجرائم المنظمة والارهاب العالمي , لم يجد له موطئ قدم في العراق , لولا الفساد الممنهج الذي شكل حواضنا له في مجتمعنا العراقي , ودمر البنى التحتية لمقومات الدولة من النهوض من جديد .. ولو قدر للاحزاب السياسية الفاسدة أن تنتج نفسها , وتستعيد دورها التخريبي ثانية , فأعلموا صدق مشروع بايدن التقسيمي , وأن الوطن في زوال , شئنا أم أبينا ..
العراقيون , بعد القضاء على الارهاب الدولي , بحاجة للهدوء ولو لبعض الوقت .. وهذا الوقت قد يحتاج الى تأجيل الانتخابات التشريعية برهة من الزمن .. لان الاوضاع الخطيرة لم تزل تهدد الكيان العراقي , فثمة صفحات سوداء تنتظر العراقيين , وحكمة الادارة والسياسة الناعمة التي ينتهجها حيدر العبادي , كفيلة بحل جميع القضايا المتشابكة التي تعصف بالانسان العراقي من شماله وحتى أقصى جنوبه .. وكيف للانتخابات التشريعية أن تحصل , من دون عودة النازحين والمهجرين الى ديارهم , وتحقيق الاستقرار الامني في المدن المحررة .. ومن المعيب أن نجري هذه الانتخابات فقط في وسط وجنوب العراق , من دون شماله وشرقه وغربه , لان بعض الاحزاب السياسية الفاشلة والفاسدة لها غايات وأهداف في إجرائها , ولا تلتفت الى حالة الانسان العراقي الذي يقيم في الخيام والهياكل والمدمرة منازلهم ..
ملفات الفساد وتصحيح الدستور والتوجه نحو إعمار المدن المحررة وغيرها , مطالبات شعبية صارت لزاما على الحكومة الاتحادية أن تجريها , ولا تحتاج الى تفويض أخر , لان الشعب العراقي منحها الضوء الاخضر للقضاء على الفاسدين والمزورين ومن يديرون الجرائم المنظمة , الذين يعبثون في أمن العراق , مع كل إنتصار وطني على الارهاب , أو تقارب عربي أو دولي ناجح .. وما خفي كان أعظم …..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مؤيد حميد

إجمالي القراءات: 65,788
المقالات المنشورة: 33
- لا تنفخوا العبادي .. كثيرا
- الرئيس ونوابه .. يتبرعون !!!
- خامنئي .. لا يدعوا للعراق !!!
- لعنة الله على الدستور
- المالكي حكم بالاغلبية .. هل نسيتم !!!
- العبادي .. واللعب عل
- واحد يبخر .. وعشرة ......
- ماذا حدث في تلعفر
- دعاة مزيفون !!!
- إنفتاح عربي متأخر
- شوكت نخلص من مولانا ..نوصيكم بالدعاء!
- يا العبادي.. أطلع من عفونة الخضراء!!
- السيد الصدر والقرار الحكيم !
- المالكي وسسينه..والحرب المفتوحه!
- حيدر العبادي.. وكبة الحامض !
- يا محلى النصر بعيون المالكي
- العراقية ..هل تكرر ما حدث في 2010
- القانون لا يحمي العار من أنتخاب السافل !
- الصيحة
- بكلشي فاشل ..حتى أبتسامته !

المزيد.....


أخبار عامة
- وزير الخارجية السعودي يتحدث لـCNN عن استقالة الحريري
- ماذا يحدث في السعودية؟
- سلاح -بايكال- الروسي في الجزائر
- بالفيديو: دونالد ترامب يثير السخرية من جديد
- لماذا لم يستقل مصور التلفزيون السعودي الطائرة المنكوبة للأمي ...
- تهديدات جديدة تصل أسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة
- السعودية.. -حرب متعددة الجبهات-
- واشنطن تستأنف منح تأشيرات في تركيا -بشكل محدود-
- أندراوس: لبنان لم يعد يتحمل ممارسات حزب الله
- افتتاح أول جامعة خاصة في الجزائر

المزيد.....
كتب ودراسات
- قراءات في ذاكرة عزيز محمد السكرتير السابق للحزب الشيوعي العر ... / عزيز محمد
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان
- من تاريخ الكفاح المسلح لانصار الحزب الشيوعي العراقي (١ ... / فيصل الفوادي
- عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي - الجزء الاول / عزيز سباهي
- الأمن والدين ونوع الجنس في محافظة نينوى، العراق / ئالا علي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - مؤيد حميد - تأجيل الانتخابات ضرورة