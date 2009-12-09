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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 5
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 11:51
المحور:
الادب والفن
يا أنا
بِنْتُ الحَيَاةِ الآنَ قَدْ نَامَتْ كَصَمْتِ الحُزْنِ
فِيْ لَيْلِ المَآقِيْ يَا أَنَا.
19 مارس 2012
يا حروفي
يَا حُرُوْفِيْ لا تَنَامِيْ فَوْقَ كَفِّيْ
فَاللَّهِيْبُ الآتِيْ جَهْرًا نَحْوَ حَرْفِ
سَوْفَ يَخْفِي بَحْرَ خَوْفِيْ.
1 مارس 2012
يا سراب
يَا سَرَابُ
قَدْ عَشِقْنَا فِيْ مَدَاكَ
أَلْفَ رَمْزٍ
لِلْخَيَالِ.
22 مارس 2012
يا ملاكا
يَا مَلاكًا قَالَ لِيْ يَوْمَ الوَدَاعِ:
كُلُّ حُبِّي كَانَ ذِكْرًا لِلْخِدَاعِ.
12 فبراير 2012
يورق النوار
لَا تَشْتَكُوْنِيْ رَاحِلًا
إِنِّي اهْتَدَيْتُ اليَوْمَ لِلنَّجْمِ الَّذِيْ
يَمْشِيْ خَفِيْفَ الوَطْءِ فَوْقَ المُقْلَةِ
قَدْ يُوْرِقُ النُّوَّارُ فِكْرًا أَوْ يَشِيْ عَنْ فِكْرَتِيْ.
24 فبراير 2012
يوسف
إِنْ تَغْلِقِي كُلَّ المَنَافِي أَخْتَفِي
إِنْ تَفْتَحِي بَابًا يُنَادِي شَهْوَتِي
إِنِّي عَلَى العَهْدِ الَّذِي
لَا بَابَ لِلشَّيْطَانِ فِيْ.
12 فبراير 2012
أخبرني الليل
أَخْبَرَنِيْ اللَّيْلُ
أَنَّ اللَّيْلَ
حِيْنَ يَعُوْدُ
فَوْقَ أَيَائِلِ دَرْبِي
مُشْتَعِلاً بِالرَّغْبَةِ
أَنْ يَحْفُرَ نَهْرًا
لِلِقَاءٍ مُرْتَقَبٍ وَحَمِيْمِ
يَقْطُفُ ثَمَرًا مَغْرُوْسًا
فِيْ شِفَاهٍ مِنْ تُوْتِ الجَنَّةِ
مَرْوِيٍّ بِصَلِيْلِ الرَّجْفَةِ
أَنْ يَسْتَوْطِنَ بَدَنًا
مِنْ صَفْوٍ وَرَحِيْمِ.
2 نوفمبر 2012
أرخت فوق ريح شعرها
لَخَّصَتْ فِيْ نَظْرَةِ العَيْنِ الكَلامَ
لَمَّا أَرْخَتْ فَوْقَ رِيْحٍ شَعْرَهَا
هَزَّنِي هَزًّا عَنِيْفًا مُوْجِعَا
فَارْتَمَيْتُ فَوْقَ أَنْغَامِ الصَّبَاحِ
وَاصِلاً أَهْدَابَ عَيْنِي بِالجِرَاحِ
مُسْتَجِيْرًا
مِنْ لَظَاهَا بِالدُّمُوْعِ
إِذْ كَأَنِّيْ
عَابِدٌ فِيْ مَعْبَدِ الحُسْنِ البَّهِيِّ
فَوْقَ جَمْرٍ لِلصَّلاةِ
أُلْقِي هَمِّي.
2 نوفمبر 2012
أغنية الكروان
هَمَّتْ بِالقَوْلِ الجَارِحِ
أُغْنِيَةُ الكَرَوَانِ
وَكَشَفَتْ مِنْ هَجْرِي وِكْرًا
أُغْنِيَةَ الكَرَوَانِ
لَوْ أَنِّي عِنْدَ جُنُوْنِي أَدْرَكْتُ
مَغْزَى الأُغْنِيَةِ الكَرَوَانِ.
8 نوفمبر 2012
أقضي الليل
أُقَضِّي اللَّيْلَ أَهْدَابًا بِجَفْنَيْكِ
أَرُدُّ السُّهْدَ عَنْ نِنِّ
أَضَاءَ العُمْرَ فِيْ عَيْنِي
وَسَوَّانِي بَرَاحَاتٍ
لِعِشْقِ البِنْتِ وَالفَنِّ.
23 ديسمبر 2012
السيارة
كَانَتْ خَلْفَ المِقْوَدِ
تَكْتُبُ أَشْيَاءًا
وَتُفَّتِشُ فِيْ دَفْتَرِ هَاتِفِهَا
عَنْ رَقَمِيْ، عَنْ عُنْوَانِي
وَكُنْتُ أُجَاوِرُهَا
بَيْنَ الكَتِفِ وَالأُنْثَى
نَقْرَةُ مِنْقَارِ.
8 نوفمبر 2012
أمي
وَأُمِّي مِنْ غَيَابِ المَوْتِ قَدْ جَاءَتْ
تَحُطُّ النَّهْرَ فِيْ جَفْنِي
وَتَرْعَانِيْ
وَتَرْقِيْنِي
بِآيَاتٍ وَقُرْآنٍ وَرَحْمَانِ
رَبِيْعٌ مِنْ أَغَانِيْهَا
سَيَرْمِيْنِي
عَتِيًّا مِثْلَ بُرْكَانٍ بِأَشْعَارِي
عَفِيًّا مِثْلَ أَحْزَانِي
وِتَحْنَانِي.
23 ديسمبر 2012
انتظار
عَضَّتْ شَفَتَيْهَا وَتَرَامَتْ فَوْقَ المِقْعَدِ
إِذْ لَمْ تَدْرِ
أَنَّ العَاشِقَ فَوْقَ المِقْعَدِ مَا زَالَ
مِنْ أَلْفِ قَصِيْدٍ
يَنْتَظِرُ الأَمَلَ.
8 نوفمبر 2012
خياط البلدة
سَرَّجَنِي خَيَّاطُ البَلْدَةِ
عُوْدًا مِنْ قَصَبِ
فَوْقَ الفُسْتَانِ
وَثَنَى مِنْ جِلْدِي ثَنْيَاتٍ
فَوْقَ الصَّدْرِ
وَتَغَزّلَ فِيَّ
حِيْنَ رَآنِي خَيْطًا مِنْ تُلٍّ
جَنْبَ الخِصْرِ
وَتَمَنَّانِي
مَنْ مِنَّا الفَنَّانُ؟
مَا أَكْبَرَ أَحْزَانِي!.
8 نوفمبر 2012
سراب النخل
سَرَابُ النّخْلِ بُرْهَانُ
وَأَوْطَانُ
وَتَمْرُ النَّخْلِ أَنْهَارُ
وَأَمْطَارُ
فَإِنْ سَالَ
جَرَادُ النَّخْلِ بِالجْلْدِ
وَعَادَ الرَّاهِبُ الحَنَّانُ لِلْمَهْدِ
تَرَانِي فِيْ تَرَاتِيْلِي
غَلِيْظًا مِثْلَ أَحْجَارٍ بِأَهْرَامِي
23 ديسمبر 2012
شوط الدوران
لَفَّتْ مِنْ خَلْفِي
وَانْتَظَرَتْ
جَنْبَ شُجَيْرَاتِ الرُّمَّانِ
وَأَطَلَّتْ
مِنْ فَوْقَ الإِحْسَاسِ لِتَرَانِي
إِذْ أَنِّي
حِيْنَ أَلُمُّ فِتَاتَ البَّاقِي مِنْ حُبِّي
سَوْفَ أَمُرُّ
مَفْتُوْنًا بِخُرُوْجِي نَقِيًّا
مِنْ أَصْعَبِ تَجْرِبَةٍ فِيْ الكَوْنِ
فَرَمَيْتُ
فِيْ ضَفَّةِ ضَوْءٍ
شَوْطَ الدَّوَرَانِ
فَتَنَاهَتْ مِنْ خَلْفِي
وَانْتَحَرَتْ مِثْلُ الأَزْمَانِ.
8 نوفمبر 2012
عصير الليمون
سَكَبَتْ فَوْقَ الطَّاوِلَةِ عَصِيْرَ اللَّيْمُوْنِ
وَانْتَقَلَتْ مِنْ وَضْعِ الأُنْثَى
حَتَّى وَضْعِ الزَّيْتُوْنِ
وَتَغَنَّتْ بِجِرَاحٍ قُدَّتْ مِنْ قَدِّي
وَتَمَنَّتْ لَوْ أَنِّي
عُدْتُ مِنْ بَابٍ مَجْنُوْنِ.
8 نوفمبر 2012
فتنة العشق
فِتْنَةُ العِشْقِ الحَلالِ
كَلَّفَتْنِي أَلْفَ عَامٍ
كُنْتُ فِيْهُمْ عَنْدَلِيْبًا
فَوْقَ أَعْشَاشِ الغَرَامِ
سَاكِبًا عِطْرَ الفُؤَادِ
لِلْعَذَارَى
لِلْحَيَارَى
فَوْقَ دَرْبٍ مِنْ هَيَامِ
شَاهِدًا وَحْدِي عَلَى كُفْرِ الأَمَانِي
وَاشْتِيَاقًا
صَارَ دَمْعًا لِلأَغَانِي.
28 نوفمبر 2012
فهمناك
فَهَذِي قِسْمَةٌ ضِيْزَى
أَأُعْطِيْكَ الهَوَى صِرْفًا
عَلَى أَشْوَاقِ مَاضِيْنَا
وَتُعْطِيْنِي المَرَارَاتِ
كَطَعْمِ اللّيْلِ بِالوَادِي
وَأُعْطِيْكَ البِّشَارَاتِ
وَتُعْطِيْنِي عَلامَاتٍ
بِأَنَّ الرَّوْضَ مَسْحُوْرٌ
وَبِنْتُ الجِنِّ قَدْ فَاضَتْ
عَلَى وِكْرِي بَرَاكِيْنَا.
27 نوفمبر 2012
في غزل الشفتين
أَرَّخَنِيْ
فِيْ حُدُوْدِ الأَنْفِ
فِيْ التَّفْصِيْلاتِ
وَجْدًا مَكْتُوْمَا
أَرَّقَنِي
فِيْ غَزَلِ الشَّفَتَيْنِ
تَارِيْخٌ لِلْعِشْقِ
وَكِتَابٌ قَالَ:
أَنَّ الهَمْسَ غُيُوْمُ.
8 نوفمبر 2012
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