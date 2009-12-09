

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 11:51

المحور: الادب والفن









يا أنا



بِنْتُ الحَيَاةِ الآنَ قَدْ نَامَتْ كَصَمْتِ الحُزْنِ

فِيْ لَيْلِ المَآقِيْ يَا أَنَا.



19 مارس 2012



يا حروفي



يَا حُرُوْفِيْ لا تَنَامِيْ فَوْقَ كَفِّيْ

فَاللَّهِيْبُ الآتِيْ جَهْرًا نَحْوَ حَرْفِ

سَوْفَ يَخْفِي بَحْرَ خَوْفِيْ.



1 مارس 2012



يا سراب



يَا سَرَابُ

قَدْ عَشِقْنَا فِيْ مَدَاكَ

أَلْفَ رَمْزٍ

لِلْخَيَالِ.



22 مارس 2012



يا ملاكا



يَا مَلاكًا قَالَ لِيْ يَوْمَ الوَدَاعِ:

كُلُّ حُبِّي كَانَ ذِكْرًا لِلْخِدَاعِ.



12 فبراير 2012



يورق النوار



لَا تَشْتَكُوْنِيْ رَاحِلًا

إِنِّي اهْتَدَيْتُ اليَوْمَ لِلنَّجْمِ الَّذِيْ

يَمْشِيْ خَفِيْفَ الوَطْءِ فَوْقَ المُقْلَةِ

قَدْ يُوْرِقُ النُّوَّارُ فِكْرًا أَوْ يَشِيْ عَنْ فِكْرَتِيْ.



24 فبراير 2012



يوسف



إِنْ تَغْلِقِي كُلَّ المَنَافِي أَخْتَفِي

إِنْ تَفْتَحِي بَابًا يُنَادِي شَهْوَتِي

إِنِّي عَلَى العَهْدِ الَّذِي

لَا بَابَ لِلشَّيْطَانِ فِيْ.



12 فبراير 2012



أخبرني الليل



أَخْبَرَنِيْ اللَّيْلُ

أَنَّ اللَّيْلَ

حِيْنَ يَعُوْدُ

فَوْقَ أَيَائِلِ دَرْبِي

مُشْتَعِلاً بِالرَّغْبَةِ

أَنْ يَحْفُرَ نَهْرًا

لِلِقَاءٍ مُرْتَقَبٍ وَحَمِيْمِ

يَقْطُفُ ثَمَرًا مَغْرُوْسًا

فِيْ شِفَاهٍ مِنْ تُوْتِ الجَنَّةِ

مَرْوِيٍّ بِصَلِيْلِ الرَّجْفَةِ

أَنْ يَسْتَوْطِنَ بَدَنًا

مِنْ صَفْوٍ وَرَحِيْمِ.



2 نوفمبر 2012



أرخت فوق ريح شعرها



لَخَّصَتْ فِيْ نَظْرَةِ العَيْنِ الكَلامَ

لَمَّا أَرْخَتْ فَوْقَ رِيْحٍ شَعْرَهَا

هَزَّنِي هَزًّا عَنِيْفًا مُوْجِعَا

فَارْتَمَيْتُ فَوْقَ أَنْغَامِ الصَّبَاحِ

وَاصِلاً أَهْدَابَ عَيْنِي بِالجِرَاحِ

مُسْتَجِيْرًا

مِنْ لَظَاهَا بِالدُّمُوْعِ

إِذْ كَأَنِّيْ

عَابِدٌ فِيْ مَعْبَدِ الحُسْنِ البَّهِيِّ

فَوْقَ جَمْرٍ لِلصَّلاةِ

أُلْقِي هَمِّي.



2 نوفمبر 2012



أغنية الكروان



هَمَّتْ بِالقَوْلِ الجَارِحِ

أُغْنِيَةُ الكَرَوَانِ

وَكَشَفَتْ مِنْ هَجْرِي وِكْرًا

أُغْنِيَةَ الكَرَوَانِ

لَوْ أَنِّي عِنْدَ جُنُوْنِي أَدْرَكْتُ

مَغْزَى الأُغْنِيَةِ الكَرَوَانِ.



8 نوفمبر 2012



أقضي الليل



أُقَضِّي اللَّيْلَ أَهْدَابًا بِجَفْنَيْكِ

أَرُدُّ السُّهْدَ عَنْ نِنِّ

أَضَاءَ العُمْرَ فِيْ عَيْنِي

وَسَوَّانِي بَرَاحَاتٍ

لِعِشْقِ البِنْتِ وَالفَنِّ.



23 ديسمبر 2012



السيارة



كَانَتْ خَلْفَ المِقْوَدِ

تَكْتُبُ أَشْيَاءًا

وَتُفَّتِشُ فِيْ دَفْتَرِ هَاتِفِهَا

عَنْ رَقَمِيْ، عَنْ عُنْوَانِي

وَكُنْتُ أُجَاوِرُهَا

بَيْنَ الكَتِفِ وَالأُنْثَى

نَقْرَةُ مِنْقَارِ.



8 نوفمبر 2012



أمي



وَأُمِّي مِنْ غَيَابِ المَوْتِ قَدْ جَاءَتْ

تَحُطُّ النَّهْرَ فِيْ جَفْنِي

وَتَرْعَانِيْ

وَتَرْقِيْنِي

بِآيَاتٍ وَقُرْآنٍ وَرَحْمَانِ

رَبِيْعٌ مِنْ أَغَانِيْهَا

سَيَرْمِيْنِي

عَتِيًّا مِثْلَ بُرْكَانٍ بِأَشْعَارِي

عَفِيًّا مِثْلَ أَحْزَانِي

وِتَحْنَانِي.



23 ديسمبر 2012



انتظار



عَضَّتْ شَفَتَيْهَا وَتَرَامَتْ فَوْقَ المِقْعَدِ

إِذْ لَمْ تَدْرِ

أَنَّ العَاشِقَ فَوْقَ المِقْعَدِ مَا زَالَ

مِنْ أَلْفِ قَصِيْدٍ

يَنْتَظِرُ الأَمَلَ.



8 نوفمبر 2012



خياط البلدة



سَرَّجَنِي خَيَّاطُ البَلْدَةِ

عُوْدًا مِنْ قَصَبِ

فَوْقَ الفُسْتَانِ

وَثَنَى مِنْ جِلْدِي ثَنْيَاتٍ

فَوْقَ الصَّدْرِ

وَتَغَزّلَ فِيَّ

حِيْنَ رَآنِي خَيْطًا مِنْ تُلٍّ

جَنْبَ الخِصْرِ

وَتَمَنَّانِي

مَنْ مِنَّا الفَنَّانُ؟

مَا أَكْبَرَ أَحْزَانِي!.



8 نوفمبر 2012



سراب النخل



سَرَابُ النّخْلِ بُرْهَانُ

وَأَوْطَانُ

وَتَمْرُ النَّخْلِ أَنْهَارُ

وَأَمْطَارُ

فَإِنْ سَالَ

جَرَادُ النَّخْلِ بِالجْلْدِ

وَعَادَ الرَّاهِبُ الحَنَّانُ لِلْمَهْدِ

تَرَانِي فِيْ تَرَاتِيْلِي

غَلِيْظًا مِثْلَ أَحْجَارٍ بِأَهْرَامِي



23 ديسمبر 2012



شوط الدوران



لَفَّتْ مِنْ خَلْفِي

وَانْتَظَرَتْ

جَنْبَ شُجَيْرَاتِ الرُّمَّانِ

وَأَطَلَّتْ

مِنْ فَوْقَ الإِحْسَاسِ لِتَرَانِي

إِذْ أَنِّي

حِيْنَ أَلُمُّ فِتَاتَ البَّاقِي مِنْ حُبِّي

سَوْفَ أَمُرُّ

مَفْتُوْنًا بِخُرُوْجِي نَقِيًّا

مِنْ أَصْعَبِ تَجْرِبَةٍ فِيْ الكَوْنِ

فَرَمَيْتُ

فِيْ ضَفَّةِ ضَوْءٍ

شَوْطَ الدَّوَرَانِ

فَتَنَاهَتْ مِنْ خَلْفِي

وَانْتَحَرَتْ مِثْلُ الأَزْمَانِ.



8 نوفمبر 2012



عصير الليمون



سَكَبَتْ فَوْقَ الطَّاوِلَةِ عَصِيْرَ اللَّيْمُوْنِ

وَانْتَقَلَتْ مِنْ وَضْعِ الأُنْثَى

حَتَّى وَضْعِ الزَّيْتُوْنِ

وَتَغَنَّتْ بِجِرَاحٍ قُدَّتْ مِنْ قَدِّي

وَتَمَنَّتْ لَوْ أَنِّي

عُدْتُ مِنْ بَابٍ مَجْنُوْنِ.





8 نوفمبر 2012



فتنة العشق



فِتْنَةُ العِشْقِ الحَلالِ

كَلَّفَتْنِي أَلْفَ عَامٍ

كُنْتُ فِيْهُمْ عَنْدَلِيْبًا

فَوْقَ أَعْشَاشِ الغَرَامِ

سَاكِبًا عِطْرَ الفُؤَادِ

لِلْعَذَارَى

لِلْحَيَارَى

فَوْقَ دَرْبٍ مِنْ هَيَامِ

شَاهِدًا وَحْدِي عَلَى كُفْرِ الأَمَانِي

وَاشْتِيَاقًا

صَارَ دَمْعًا لِلأَغَانِي.



28 نوفمبر 2012



فهمناك



فَهَذِي قِسْمَةٌ ضِيْزَى

أَأُعْطِيْكَ الهَوَى صِرْفًا

عَلَى أَشْوَاقِ مَاضِيْنَا

وَتُعْطِيْنِي المَرَارَاتِ

كَطَعْمِ اللّيْلِ بِالوَادِي

وَأُعْطِيْكَ البِّشَارَاتِ

وَتُعْطِيْنِي عَلامَاتٍ

بِأَنَّ الرَّوْضَ مَسْحُوْرٌ

وَبِنْتُ الجِنِّ قَدْ فَاضَتْ

عَلَى وِكْرِي بَرَاكِيْنَا.



27 نوفمبر 2012



في غزل الشفتين



أَرَّخَنِيْ

فِيْ حُدُوْدِ الأَنْفِ

فِيْ التَّفْصِيْلاتِ

وَجْدًا مَكْتُوْمَا

أَرَّقَنِي

فِيْ غَزَلِ الشَّفَتَيْنِ

تَارِيْخٌ لِلْعِشْقِ

وَكِتَابٌ قَالَ:

أَنَّ الهَمْسَ غُيُوْمُ.



8 نوفمبر 2012