

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 11:45

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









في مقالي السابق المعنون ملك الحمير حمار

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=578020

رددت على أخي سلام كاظم فرج

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أخي سلام كاظم فرج

هل انت قرأت طبعتي العربية للقرآن وكتابي الأخطاء اللغوية في القرآن حتى تعلم عن أي شيء اتكلم؟ الكتابان مجانيان كما يمكنك شرائهما من امازون

https://goo.gl/72ya61

وإن اردت، فإني نشرت شريطين واحد ارد فيه على المعترضين على ما اقول

https://youtu.be/j6JkTmAyWHU

والثاني الخص فيه انواع الأخطاء

https://youtu.be/q5b9gw9MEBY

انت تنفخ في القرآن دون وجه حق

القرآن كشكول مقطع الأوصال من تأليف حاخام يهودي مسطول

مؤلف القرآن وقع عند من هم اجهل منه فاعتبروه قمة البلاغة جهلا أو خوفا على رؤوسهم

وكما تعلم ملك الحمير حمار

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وكما كان متوقعا، رد أخي الفاضل على تعليقي بما يلي:

هذا ابنُ فاطمَةٍ، إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ، بِجَدّهِ أنْبِيَاءُ الله قَدْ خُتِمُوا

وَلَيْسَ قَوْلُكَ: مَن هذا؟ بضَائرِه، العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ

كِلْتا يَدَيْهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفعُهُمَا، يُسْتَوْكَفانِ، وَلا يَعرُوهُما عَدَمُ

سَهْلُ الخَلِيقَةِ، لا تُخشى بَوَادِرُهُ، يَزِينُهُ اثنانِ: حُسنُ الخَلقِ وَالشّيمُ

حَمّالُ أثقالِ أقوَامٍ، إذا افتُدِحُوا، حُلوُ الشّمائلِ، تَحلُو عندَهُ نَعَمُ

ما قال: لا قطُّ، إلاّ في تَشَهُّدِهِ، لَوْلا التّشَهّدُ كانَتْ لاءَهُ نَعَمُ

عَمَّ البَرِيّةَ بالإحسانِ، فانْقَشَعَتْ عَنْها الغَياهِبُ والإمْلاقُ والعَدَمُ

إذ رَأتْهُ قُرَيْشٌ قال قائِلُها: إلى مَكَارِمِ هذا يَنْتَهِي الكَرَمُ

يُغْضِي حَياءً، وَيُغضَى من مَهابَتِه، فَمَا يُكَلَّمُ إلاّ حِينَ يَبْتَسِمُ

..هذه الابيات من قصيدة طويلة لشاعر اسمه الفرزدق وهو من عنيت حين قلت تلميذ بسيط من تلاميذ محمد البلاغية.. في دروس البلاغة.. وفي كتاب بروكلمان عن الشرق هناك حديث عن الصور البلاغية المركبة في هذه القصيدة.. فكيف تهجوه ولست له بكفء يا دكتور/ اعني الكفاءة في البلاغة فقط. وإلا انت رجل محترم وربما تكون اقدر مترجم. ولكن لاتتحدث عن البلاغة فلست من اهلها..

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وكان ردي

أخي سلام كاظم

انا اشفق على من يعتبر القرآن قمة البلاغة.

إن كان هناك بعض تعابير بليغة، ولكن بمجمله هو مجرد كشكول مقطع الأوصال من تأليف حاخام يهودي مسطول.

حمل طبعتي العربية للقرآن وكتابي الأخطاء اللغوية في القرآن وسترى ذلك بإم عينيك https://goo.gl/72ya61

ولكي تعي ذلك بصورة حقيقية ادعوك لترجمته لأي لغة تتقنها أو حتى للعامية العراقية وسترى المصائب الزرق والكوابيس التي تعترضك أمام هذا الكشكول. فالقراءة الميكانيكية للقرآن مثل الببغاوات لا تساعد على اكتشاف هذه المصائب.

وإن لم يكن عندك وقت ادعوك لقراءة شهادة ابن بلدك معروف الرصافي في كتابه "كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس".

واختصارا لوقتك يمكنك قراءة مقالي المعنون: معروف الرصافي والقرآن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=369081

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وكان رد أخي سلام كاظم

الدكتور الذيب / انت تخلط بين الموقف من نبوة النبي محمد التي يتحفظ عليها الملحدون والشكاكون امثال الشاعر الرصافي والزهاوي وكثيرون من شعراء العرب.. وبين بلاغة القرآن.. انا لا اجادلك فيما اذا كان نبيا مرسلا ام لا.. انا اجادلك بعدم اختصاصك بفقه اللغة العربية.. اما انك تتجاهل ذلك او تجهله.. انت ضعيف في اللغة العربية صدقني.. الحطيئة شاعر ملحد.. لكنه كان من اعظم شعراء العربية في الجاهلية والاسلام.. اسلامه كان نفاقا.. مات ملحدا.. ولكن سل اي اديب عربي عنه مؤمنا او ملحدا سيقول انه شاعر كبير. كذلك القران الكريم.. ذوو الاختصاص مؤمنيهم وملحديهم يتفقون على رجاحته بلاغيا.. اما عن الترجمة فانا اتفق معك ان الترجمة ستفقده الكثير من البلاغة والمعنى .. اكيد.. تماما شأنه شأن اية قصيدة عربية جاهلية او عباسية عظيمة ..

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وكان ردي

أخي سلام كاظم،

دعني اختلف معك

والإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

انا لا اتكم عن نبوة محمد

اتكلم عن بلاغة القرآن المزعومة

القرآن في نظري كشكول مقطع الأوصال من تأليف حاخام يهودي مسطول

اكيد الترجمة تفقد النص رونقه، ولكن الموضوع هو ابهام 20% من آيات القرآن

ادعوك لترجمة القرآن وسترى بذاتك. انا اتكلم عن خبرة. فأنا المترجم الوحيد في التاريخ الذي ترجم القرآن في ثلاث لغات.

تصور نفسك مترجم في مستشفى مجانين لمجنون يتكلم كلام مبهم

هذا رأيي، واحترم رأيك.

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61

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