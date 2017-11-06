

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 10:55

المحور: الادب والفن









إسقاطٌ

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كان "إنكي"...

أكثرَ الأربابِ سطوهْ

عند "إنليلَ" له حُبّ وتبجيلٌ وتأثيرٌ وحظوهْ

لهُ ما في الأرضِ من زرعٍ وضرعٍ ومياهْ

... وله خيراتُها

كان أيضًا...

أكثرَ الأربابِ إخصابًا وخَلقًا

عجنَ الطّينَ وبثَّ الرّوحَ فيه فأهداهُ الحياهْ

... صارَ إنسانًا قويمًا وذكيًّا

وجميلاً مثلَ بدرٍ في سماهْ

كانَ "إنكي"...أكثرَ الأربابِ لؤمًا

... قال للنّاسِ: "عبيدًا ستكونونَ !"

فكانوا وبقَوا

........

بئسَ العبادِ كما بئسَ الإلهْ !

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عبد الرزاق الميساوي

2017/11/06