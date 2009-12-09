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من ديوان الومضات - ومضات شعرية 4
السيد عبد الله سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 10:55
المحور:
الادب والفن
نظرة
نَظْرَةٌ جَالَتْ بِصَدْرِي
ثُمَّ قَالَتْ لِلْغَرِيْبِ:
دَارُكَ الآنَ الَّليَالِيْ
بَيْنَ أَضْلاعِ الفَتَاةِ.
21 يونيو 2012
هذا المساء
هَذَا المَسَاءُ
رَاحِلٌ هَذَا المَسَاءَ
نَحْوَ صُبْحٍ مِنْ حَرِيْرِ
وَالعُيُوْنُ السُّوْدُ قَالَتْ:
سَوْفَ أَمْضِيْ نَحْوَ نِيْلِيْ
فَالأَمَانِي قَدْ تَوَارَتْ
وَابْتَدَأْنَا
صُنْعَ عُشٍّ
لِلْحَيَاةِ.
23 سبتمبر 2013
هذي بلاد من عجب
أَلْفَيْتُهُمْ جَنْبِيْ حَزَانَى قَرْيَتِي
سَأَلْتُهُمْ عَنِّي أَجَابَتْ دَمْعَتِيْ:
هَذِيْ بِلادٌ أَغْرَقُوا
فِيْ صِدْقِهَا
نَايًا كَذِبْ
هَذِيْ بِلادٌ كَفَّنُوا فِيْ بَسْمَتِي
دَمْعًا كَثِيْفَ الأَنَّةِ
هَذِيْ بِلادٌ مِنْ عَجَبْ.
13 يونيو 2012
همزة
هَمْزَةُ القَطْعِ الَّتِيْ أَسْكَنْتَهَا بَيْنَ الضُّلُوْعِ
أَحْكَمَتْ رَسْمِي وَطَمْسِي مِنْ عَلَى بَابِ الرُّجُوْعِ
هَمْزَةُ الوَصْلِ الَّتِي كَانَتْ سَرَابًا فِيْ خُشُوْعِي
أَيْقَظَتْنِي حِيْنَ مَاتَتْ مُهْجَةٌ بَيْنَ الشُّمُوْعِ.
1 مارس 2012
هيت لك
هَيْتَ لَكْ، هَيْتَ لَكْ، هَيْتَ لَكْ
بَابُ بَيْتِي مَزَارُ الفَلَكْ
فِيْ جُفُوْنِي شَرَابُ الحَدَقْ
دَمْعَتِيْ بَيْرَقٌ، مَنْ هلَكْ؟.
1 مارس 2012
واختبأت
وَاخْتَبَأْتُ
مِنْ خُضُوْعِي فِيْ هَوَاهَا
فَوْقَ نَهْرٍ كَانَ عُشًّا مِنْ صِبَاهَا
وَاخْتَبَأْتُ
مِنْ دُجَاهَا فِيْ ضِيَاهَا
ثُمَّ عُدْتُ
كَالرِّيَاحِ
مُسْتَجِيْرًا فِيْ رُبَاهَا.
26 أبريل 2012
وأكني
وَأَكْنِيْ عَنْكِ يَا لَيْلَى
بِحَرْفٍ مِنْ دُجَى لَيْلِيْ
فتَأْتِيْنِي أَيَا لَيْلِى
عَلَى نَجْمٍ حَوَى لَيْلَيْ.
13 مارس 2012
وألقت
وَأَلْقَتْ عَلَى القَلْبِ نَارًا
وَمِنْ ثَمَّ رَاحَتْ
أَصِيْلاً يَغِيْبُ
وَوَحْدِي كَشَلاّلِ ضَوْءٍ
إِلَيْهَا يَهِيْمُ.
22 مارس 2012
وجد الحبيب
خَصَّنِيْ وَجْدُ الحَبِيْبِ
لانْتِبَاهِ النَّرْجِسِ الحَيْرَانِ عِنْدِي
وَاغْتَدَا بَعْدَ العِنَادِ
قُبْلَةَ المَخْطُوْفِ مِنِّي
إِذْ أَرَادَ الخَاطِفُ المَنْذُوْرُ ذَبْحِي
رَاقَنِيْ بِيْتَ القَصِيْدِ
فَانْتَهَيْتُ
فَوْقَ رُمْحِيْ.
12 مايو 2012
وخافية
وَخَافِيَةٌ كَلَوْنِ البَّحْرِ فِيْ الغُوْرِ
وَصَافِيَةٌ كَرَقْصِ العُوْدِ بِالحُوْرِ
عُيُوْنُ البَحْرِ تُلْقِيْكِ
عَلَى نُوْرِي
كَمِصْبَاحٍ عَلَى السُّوْرِ.
13 مارس 2012
وردة بين الأنامل
وَرْدَةٌ بَيْنَ الأَنَامِلْ
وَرْدَةٌ فَوْقَ الخُدُوْدِ
وَرْدَةٌ حَطَّتْ عَلَى قَلْبِيْ السَّنَابِلْ
ثُمَّ نَامَتْ كَالوُجُوْدِ
حُسْنُهَا عِطْرُ الأَيَائِلْ
وَانْخِدَاعُ الصَّمْتِ فِيْ خَسْفِ الوُعُوْدِ
أَوْ رَنِيْنُ الوَجْدِ فِيَّ
صَوْتُ عُوْدِي.
4 سبتمبر 2012
وفاتت من تدابيري
وَفَاتَتْ مِنْ تَدَابِيْرِي
كَغَيْمَاتٍ عَلَى عَصْفٍ وَ تَنْكِيْرِ
فَهَلْ عَرَّفْتِ بِاللاَّمِ ؟؟!!
لَعَلّيْ حِيْنَ يَأْتِيْنِي
بُرَاقُ الوَعْدِ تَعْذِيْرِي
أَفُكُّ القَيْدَ عَنْ عُمْرِي
فَتَمْشِيْنَ
إِلَى دَرْبِي
تَصِيْرِيْنَ
مَقَادِيْرِي.
3 يوليو 2012
وقالت
وَقَالَتْ: عِنْدَ كُوْعِ النَّصْرِ هَوَّالٌ
وَمَوَّالٌ لِصُنْعِ الزَّهْرِ خَوَّانٌ.
13 مايو 2012
ومضات الشجن
أَسْلَمَنِيْ وَعْدُ هَوَاهَا لِجَرِيِحِ الكَبِدِ
مُنْفَتِحًا
مَثْلَ غَرَامِي وَ شَفِيْفَ الوَهَنِ
أَسْكُنُهَا فِيْ وَمَضَاتِ الشَّجَنِ
عَلَّ جِرَاحَ الزَّمَنِ
تَنْدَمِلُ.
5 مايو 2012
يا أبي
يَا أَبِيْ يَا
أَيُّهَا المَخْبُوْءُ فِيَّ
لَسْتَ كَانَ
بَلْ تَكُوْنَ
بِيَّ حَيَّ.
22 يونيو 2012
يهيمون
يَهِيْمُوْنَ
صُرَاطًا مُسْتَقِيْمًا مِنْ أَغَارِيْدِ
كَأَنَّ السَّعْدَ مَنْفِيٌّ
عَلَىْ أَسْفَارِ وَادِيْنَا.
17 يونيو 2012
شهريار
شَهْرَيَارُ
أَيْنَ يَقْضِيْ غُصَّةَ المُلْكِ الكَئِيْبِ؟
ثُمَّ كَيْفَ المُلكُ يَأْتِيْ شَهْرَيَارَ
رَاقِصًا كَالعَنْدَلِيْبِ؟
هَذِهِ الأُنْثَى بِلادٌ
وَالبِلادُ، الحُرُّ فِيْهَا
فَيْضُ فَيْضٍ لِلْعَبِيْدِ.
21 مارس 2012
وفوق
وَفَوْقَ الرِّيْحِ أَلْقَتْنِي
عُيُوْنُ المُهْرِ لَيْمُوْنَا
وَأَلْقَتْ فِيْ مَعَاذِيْرِي
سِرَاجًا كَانَ وَضَّاءَا
فَأَخْفِيْ فِيْ شَرَايِيْنِي
أَصِيْلاً كَانَ هَرْبَانَا
فَتَرْمِيْنِي مَقَادِيْرِي
بَرَاكِيْنًا وَأَنْوَاءَا
وَمِنْ عَيْنِي إِلَى عَيْنِي
يَظَلُّ النَّهْرُ عَطْشَانَا.
12 فبراير 2012
وكانت
وَكَانَتْ فِيْ بَهَاءٍ مِنْ أَغَارِيْدِي
تُوَازِي بَيْنَ خَطِّ العُمْرِ فِيْ كَفِّي
وَرِمْشِ العَيْنِ فِيْ جَفْنِي
وَفَوْقَ الضَّوْءِ تُلْقِيْنِي
أَسَاطِيْرًا مِنَ الوَادِي.
12 فبراير 2012
ونامت
وَنَامَتْ عُيُوْنٌ
وَقَلْبِيْ سَعِيْدٌ
عُيُوْنِيْ مَرَايَا
وَفِيْهَا الحَنِيْنُ.
22 مارس 2012
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