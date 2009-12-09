

السيد عبد الله سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 10:55

المحور: الادب والفن









نظرة



نَظْرَةٌ جَالَتْ بِصَدْرِي

ثُمَّ قَالَتْ لِلْغَرِيْبِ:

دَارُكَ الآنَ الَّليَالِيْ

بَيْنَ أَضْلاعِ الفَتَاةِ.



21 يونيو 2012



هذا المساء



هَذَا المَسَاءُ

رَاحِلٌ هَذَا المَسَاءَ

نَحْوَ صُبْحٍ مِنْ حَرِيْرِ

وَالعُيُوْنُ السُّوْدُ قَالَتْ:

سَوْفَ أَمْضِيْ نَحْوَ نِيْلِيْ

فَالأَمَانِي قَدْ تَوَارَتْ

وَابْتَدَأْنَا

صُنْعَ عُشٍّ

لِلْحَيَاةِ.



23 سبتمبر 2013



هذي بلاد من عجب



أَلْفَيْتُهُمْ جَنْبِيْ حَزَانَى قَرْيَتِي

سَأَلْتُهُمْ عَنِّي أَجَابَتْ دَمْعَتِيْ:

هَذِيْ بِلادٌ أَغْرَقُوا

فِيْ صِدْقِهَا

نَايًا كَذِبْ

هَذِيْ بِلادٌ كَفَّنُوا فِيْ بَسْمَتِي

دَمْعًا كَثِيْفَ الأَنَّةِ

هَذِيْ بِلادٌ مِنْ عَجَبْ.



13 يونيو 2012



همزة



هَمْزَةُ القَطْعِ الَّتِيْ أَسْكَنْتَهَا بَيْنَ الضُّلُوْعِ

أَحْكَمَتْ رَسْمِي وَطَمْسِي مِنْ عَلَى بَابِ الرُّجُوْعِ

هَمْزَةُ الوَصْلِ الَّتِي كَانَتْ سَرَابًا فِيْ خُشُوْعِي

أَيْقَظَتْنِي حِيْنَ مَاتَتْ مُهْجَةٌ بَيْنَ الشُّمُوْعِ.



1 مارس 2012



هيت لك



هَيْتَ لَكْ، هَيْتَ لَكْ، هَيْتَ لَكْ

بَابُ بَيْتِي مَزَارُ الفَلَكْ

فِيْ جُفُوْنِي شَرَابُ الحَدَقْ

دَمْعَتِيْ بَيْرَقٌ، مَنْ هلَكْ؟.



1 مارس 2012



واختبأت



وَاخْتَبَأْتُ

مِنْ خُضُوْعِي فِيْ هَوَاهَا

فَوْقَ نَهْرٍ كَانَ عُشًّا مِنْ صِبَاهَا

وَاخْتَبَأْتُ

مِنْ دُجَاهَا فِيْ ضِيَاهَا

ثُمَّ عُدْتُ

كَالرِّيَاحِ

مُسْتَجِيْرًا فِيْ رُبَاهَا.



26 أبريل 2012



وأكني



وَأَكْنِيْ عَنْكِ يَا لَيْلَى

بِحَرْفٍ مِنْ دُجَى لَيْلِيْ

فتَأْتِيْنِي أَيَا لَيْلِى

عَلَى نَجْمٍ حَوَى لَيْلَيْ.



13 مارس 2012



وألقت



وَأَلْقَتْ عَلَى القَلْبِ نَارًا

وَمِنْ ثَمَّ رَاحَتْ

أَصِيْلاً يَغِيْبُ

وَوَحْدِي كَشَلاّلِ ضَوْءٍ

إِلَيْهَا يَهِيْمُ.



22 مارس 2012



وجد الحبيب



خَصَّنِيْ وَجْدُ الحَبِيْبِ

لانْتِبَاهِ النَّرْجِسِ الحَيْرَانِ عِنْدِي

وَاغْتَدَا بَعْدَ العِنَادِ

قُبْلَةَ المَخْطُوْفِ مِنِّي

إِذْ أَرَادَ الخَاطِفُ المَنْذُوْرُ ذَبْحِي

رَاقَنِيْ بِيْتَ القَصِيْدِ

فَانْتَهَيْتُ

فَوْقَ رُمْحِيْ.



12 مايو 2012



وخافية



وَخَافِيَةٌ كَلَوْنِ البَّحْرِ فِيْ الغُوْرِ

وَصَافِيَةٌ كَرَقْصِ العُوْدِ بِالحُوْرِ

عُيُوْنُ البَحْرِ تُلْقِيْكِ

عَلَى نُوْرِي

كَمِصْبَاحٍ عَلَى السُّوْرِ.



13 مارس 2012



وردة بين الأنامل



وَرْدَةٌ بَيْنَ الأَنَامِلْ

وَرْدَةٌ فَوْقَ الخُدُوْدِ

وَرْدَةٌ حَطَّتْ عَلَى قَلْبِيْ السَّنَابِلْ

ثُمَّ نَامَتْ كَالوُجُوْدِ

حُسْنُهَا عِطْرُ الأَيَائِلْ

وَانْخِدَاعُ الصَّمْتِ فِيْ خَسْفِ الوُعُوْدِ

أَوْ رَنِيْنُ الوَجْدِ فِيَّ

صَوْتُ عُوْدِي.



4 سبتمبر 2012



وفاتت من تدابيري



وَفَاتَتْ مِنْ تَدَابِيْرِي

كَغَيْمَاتٍ عَلَى عَصْفٍ وَ تَنْكِيْرِ

فَهَلْ عَرَّفْتِ بِاللاَّمِ ؟؟!!

لَعَلّيْ حِيْنَ يَأْتِيْنِي

بُرَاقُ الوَعْدِ تَعْذِيْرِي

أَفُكُّ القَيْدَ عَنْ عُمْرِي

فَتَمْشِيْنَ

إِلَى دَرْبِي

تَصِيْرِيْنَ

مَقَادِيْرِي.



3 يوليو 2012



وقالت



وَقَالَتْ: عِنْدَ كُوْعِ النَّصْرِ هَوَّالٌ

وَمَوَّالٌ لِصُنْعِ الزَّهْرِ خَوَّانٌ.



13 مايو 2012



ومضات الشجن



أَسْلَمَنِيْ وَعْدُ هَوَاهَا لِجَرِيِحِ الكَبِدِ

مُنْفَتِحًا

مَثْلَ غَرَامِي وَ شَفِيْفَ الوَهَنِ

أَسْكُنُهَا فِيْ وَمَضَاتِ الشَّجَنِ

عَلَّ جِرَاحَ الزَّمَنِ

تَنْدَمِلُ.



5 مايو 2012



يا أبي



يَا أَبِيْ يَا

أَيُّهَا المَخْبُوْءُ فِيَّ

لَسْتَ كَانَ

بَلْ تَكُوْنَ

بِيَّ حَيَّ.



22 يونيو 2012



يهيمون



يَهِيْمُوْنَ

صُرَاطًا مُسْتَقِيْمًا مِنْ أَغَارِيْدِ

كَأَنَّ السَّعْدَ مَنْفِيٌّ

عَلَىْ أَسْفَارِ وَادِيْنَا.



17 يونيو 2012



شهريار



شَهْرَيَارُ

أَيْنَ يَقْضِيْ غُصَّةَ المُلْكِ الكَئِيْبِ؟

ثُمَّ كَيْفَ المُلكُ يَأْتِيْ شَهْرَيَارَ

رَاقِصًا كَالعَنْدَلِيْبِ؟

هَذِهِ الأُنْثَى بِلادٌ

وَالبِلادُ، الحُرُّ فِيْهَا

فَيْضُ فَيْضٍ لِلْعَبِيْدِ.



21 مارس 2012



وفوق



وَفَوْقَ الرِّيْحِ أَلْقَتْنِي

عُيُوْنُ المُهْرِ لَيْمُوْنَا

وَأَلْقَتْ فِيْ مَعَاذِيْرِي

سِرَاجًا كَانَ وَضَّاءَا

فَأَخْفِيْ فِيْ شَرَايِيْنِي

أَصِيْلاً كَانَ هَرْبَانَا

فَتَرْمِيْنِي مَقَادِيْرِي

بَرَاكِيْنًا وَأَنْوَاءَا

وَمِنْ عَيْنِي إِلَى عَيْنِي

يَظَلُّ النَّهْرُ عَطْشَانَا.



12 فبراير 2012



وكانت



وَكَانَتْ فِيْ بَهَاءٍ مِنْ أَغَارِيْدِي

تُوَازِي بَيْنَ خَطِّ العُمْرِ فِيْ كَفِّي

وَرِمْشِ العَيْنِ فِيْ جَفْنِي

وَفَوْقَ الضَّوْءِ تُلْقِيْنِي

أَسَاطِيْرًا مِنَ الوَادِي.



12 فبراير 2012





ونامت



وَنَامَتْ عُيُوْنٌ

وَقَلْبِيْ سَعِيْدٌ

عُيُوْنِيْ مَرَايَا

وَفِيْهَا الحَنِيْنُ.



22 مارس 2012