

دلال برو الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 10:52

المحور: الادب والفن









متُّ صغيرة ..

ألا بوركَ لِقاح الناي بالربابةْ

أضمّ عزلة أشلاءِ كَكذب مُسيْلمةٍ

و بين جمع الثنايا " الأوف " عِقاباَ

تختبئ : كلمة امتداد سرو الأفراح

مسافة خلف رنّةٍ الأَقاح

و إشاعات كاذبة ..

و خلف ستائر النبات

بنات بِأجنحة الفَراش ،

تتوارى عصافير ضاحكة ..

قابعة ، تُجالس " أنتَ عمري "

و تَتَحدّاك ،غناء "أجمل عمري "

إياباً و ذهاباَ ..

دون قيدٍ أو مانع ،

كَكلّل النساء ، أُفسح لِفمي

موالاً وعَتاباَ ..

متُّ صغيرة ..

أعيدُ للفرح نغمةً و شراعْ

شَرابُكَ من أعماق البحار

يأتي منقوع بالنعناع ،

ناشرٌ عَرقَ المسافة و الوداع ..

لم تَعُد الأسماك كمارد القمقم

و لا سفر الأطايب مركب مُرتقباَ

حين تخافُ التزاوج

مع الروعة

و" الصاع صاعين "

حينَ يُشرقُ البرقُ

بالدمع جَنابةْ ..