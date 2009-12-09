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متُّ صغيرة ...


دلال برو الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 10:52
المحور: الادب والفن
    


متُّ صغيرة ..
ألا بوركَ لِقاح الناي بالربابةْ
أضمّ عزلة أشلاءِ كَكذب مُسيْلمةٍ
و بين جمع الثنايا " الأوف " عِقاباَ
تختبئ : كلمة امتداد سرو الأفراح
مسافة خلف رنّةٍ الأَقاح
و إشاعات كاذبة ..
و خلف ستائر النبات
بنات بِأجنحة الفَراش ،
تتوارى عصافير ضاحكة ..
قابعة ، تُجالس " أنتَ عمري "
و تَتَحدّاك ،غناء "أجمل عمري "
إياباً و ذهاباَ ..
دون قيدٍ أو مانع ،
كَكلّل النساء ، أُفسح لِفمي
موالاً وعَتاباَ ..
متُّ صغيرة ..
أعيدُ للفرح نغمةً و شراعْ
شَرابُكَ من أعماق البحار
يأتي منقوع بالنعناع ،
ناشرٌ عَرقَ المسافة و الوداع ..
لم تَعُد الأسماك كمارد القمقم
و لا سفر الأطايب مركب مُرتقباَ
حين تخافُ التزاوج
مع الروعة
و" الصاع صاعين "
حينَ يُشرقُ البرقُ
بالدمع جَنابةْ ..





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دلال برو الساحلي

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