

ماذا يحدث في السعودية – زلزال 4 نوفمبر ؟!! 1-أهمية السعودية دولياً وعربياً ؟!

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 05:49

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان







ماذا يحدث في السعودية – زلزال 4 نوفمبر ؟!!

1- أهمية السعودية دولياً وعربياً ؟!

هناك تغيرات كبري مرت بها السعودية علي مدي الأعوام الماضية ربما يمكن تقسيمها الي مرحلتين الأولي في ظل حكم المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( 2005 – 2015) وهو سادس حاكم من آل عبدالعزيز وهي مرحلة انفتاح وتطورات كبري وهي فترة الأزمة الاقتصادية العالمية وانهيار أسعار النفط. والمرحلة الثانية هي مرحلة حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز من يناير 2015 وحتي الآن وهي مرحلة تتميز بتطور الدور السعودي في سوريا والتدخل العسكري المباشر في اليمن وعدد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهامة في الداخل السعودي والتي وصلت ذروتها في قرارات اقالة وتوقيف عدد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال.

يتعامل البعض مع ما يحدث في السعودية بتهوين أو تهويل كبير.وكثرت الاحاديث والتحليلات علي شبكات التواصل الاجتماعي.وهو ما دفعني لمحاولة التوقف وتأمل المشهد السعودي في صيرورته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لأن السعودية هي واحدة من أكبر الدول العربية تأثيراً علي المستوي الأقليمي والعالمي .واي اهتزازات كبري بها تقود لموجات من التغيير في كل المحيط العربي. فقد حافظت الدولة السعودية الثالثة علي وحدتها وتماسكها منذ تأسيسها علي يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في 23 سبتمبر عام 1932.

أهمية السعودية علي المستوي العالمي

السعودية التي يبلغ عدد سكانها 31.7 مليون نسمة منهم 20 مليون سعودي و 11 مليون وافد يشكلون 37% من السكان.ورغم ذلك تحتل السعودية مكانة كبيرة علي مستوي الاقتصاد العالمي وقد انضمت عام 2009 لتجمع أكبر عشرين دولة اقتصاديا في العالم .وذلك لعدة أسباب منها:

- تملك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد فنزويلا وهو يقدر بنحو 267 مليار برميل ( 42 مليار متر مكعب ) وهو يعادي أكثر من خمس الاحتياطي العالمي ( 22.1% ) . ومهم ان نعرف ان الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 20.9 مليار برميل ويعادل 1.5% من الاحتياطي العالمي.اما الاحتياطي الأوروبي فيقدر بنحو 6.1 مليار برميل اي أقل من 2/1 % من الاحتياطي العالمي.

- تملك السعودية 8.6 تريليون متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي بما يعادل 4.6% من احتياطي الغاز وهي سادس دولة في العالم من حيث الاحتياطي من الغاز وتسبقها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة باحتياطي يقدر بنحو 9.8 مليار متر مكعب يمثل 5.2% من الاحتياطي العالمي.

- تملك السعودية احتياطيات نقدية تقدر بنحو 601 مليار دولار وهي بذ1لك تتجاوز الاحتياطيات النقدية للولايات المتحدة وألمانيا مجتمعين. بلغت الاحتياطيات عام 2014 حوالي 744 مليار دولار لكن مع تراجع اسعار النفط العالمية من 110 دولار للبرميل الي 60- 30 دولار للبرميل وتم سحب جزء من الاحتياطي النقدي السعودي.

- كما ان السعودية هي ثاني أكبر مشتري للسلاح في العالم بعد الهند وقد حدث نمو في مشتريات السلاح بلغ 212% خلال الفترة 2011- 2015 بفعل التخوف من اثار الربيع العربي وتأمين السعودية من المتغيرات الخارجية . وقد انفقت عام 2015 حوالي 9.8 مليار دولار علي التسليح وهو ما يعادل 36.7 مليار دولار.

كما ان موقع السعودية الاستراتيجي بين آسيا وافريقيا وانها تضم الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين 1.6 مليار مسلم في العالم يشكلون 23.2% من الديانات في العالم عام 2016.لهذا يهتم العالم كله بالسعودية ويتابع ما يحدث فيها.

أهمية السعودية علي المستوي العربي

- تشغل المملكة العربية السعودية أربعة أخماس مساحة شبه الجزيرة العربية بمساحة تقدر بنحو 2.000.000 كيلومتر مربع .

- يشكل سكان السعودية 8.1% من إجمالي سكان الوطن العربي عام 2015.

- بلغ الناتج المحلي السعودي عام 2014 حوالي 753.8 مليار دولار بما يعادل 27.6% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية حسب التقرير العربي الموحد لعام 2016.

- يمثل الاحتياطي النفطي السعودي 37% من الاحتياطي النفطي العربي ، كما يمثل انتاج النفط الخام السعودي 43% من إجمالي الانتاج الخام من النفط.

- تملك السعودية عام 2015 حوالي 8.489 مليار متر مكعب احتياطي من الغاز الطبيعي يمثل 16% من الاحتياطي العربي من الغاز الطبيعي ، 18% من انتاج الغاز الطبيعي العربي.

تتمتع السعودية بثلاث واجهات بحرية يبلغ طول سواحلها نحو 3400 كم، إحداها على خليج العقبة والبحر الأحمر، والأخريان على الخليج العربي. حيث تطل المملكة من الغرب على ساحل خليج العقبة والبحر الأحمر، من حدود الأردن شمالًا إلى حدود الجمهورية اليمنية جنوبًا بساحل يبلغ طوله نحو 2400 كم، كما تطل من الشرق على الخليج العربي بواجهتين بحريتين، إحداهما شمالية تبدأ من الحدود مع الكويت إلى الحدود مع قطر على دوحة سلوى، بساحل يبلغ طوله نحو 1000 كم، والأخرى جنوبية تبدأ من الحدود مع قطر على خليج العديد إلى الحدود مع الإمارات العربية المتحدة على دوحة السميرة، بساحل يبلغ طوله نحو 100 كم. وقد انعكس طول سواحل المملكة على عدد الجزرالتابعة لها، إذ يبلغ مجموع الجزر السعودية في خليج العقبة والبحرالأحمر والخليج العربي نحو 1300 جزيرة مختلفة المساحة، مع ملاحظة أن هذا العدد من الجزر هو ما سمح باظهاره مقياس رسم خرائط الأساس المستخدمة.

يضم خليج العقبة والبحر الأحمر نحو 1150 جزيرة تمثل نحو 88.5% من مجموع جزر المملكة، في حين يضم الخليج العربي نحو 150 جزيرة تمثل نحو 11.5% من مجموع جزرالمملكة.

لذلك فإن أي تغيرات كبري تحدث في السعودية مؤكد تؤثر بقوة علي العالم وعلي المنطقة العربية. لكن كيف بدأت مسيرة التغيرات الكبري في السعودية منذ تولي الملك عبدالله الحكم وحتي ما حدث يوم 4 نوفمبر 2017 ذلك ما نتعرض له في الأجزاء التالية .



إلهامي الميرغني

5/11/2017









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

