

حماد محمد أحمد مسلم

الحوار المتمدن-العدد: 5690 - 2017 / 11 / 6 - 04:33

المحور: المجتمع المدني









مع كل لحظه تأمل وسرحان فى ملكوت الله نجد أنفسنا نتصوف ونترك كل شيء حتي ننسى الجوع والعطش وننسي كل الهموم

ومتاعب الدنيا ونجد أنفسنا وعندما نترك التصوف ونعود مره أخري للحياة نجد مانجد من هموم ومتاعب وشياطين الدنيا والاخره

تتنطط أمام عينك تجار يتلاعبون بقوت الشعب ويمصون دماءه بخلاف كل مسئول اعتبر نفسه استعبد الموظف من دول بخلاف

الرشاوى التي تتطورت وأصبحت من كل نوع وحدث ولا حرج يجعلنا نقول حرام بجد المواطن مش عارف يلاقيها من دول

ولا من الأسعار اللي بقت نار المواطن ياساده خلاص طلع من هدومه من عمايل التجار والحكومة اللي باعت المواطن للتجار

يعقل ان نجد من يتنعم وآخر يبحث في القمامة علي طعامه نعم كل الطرق مؤديه إلي خراب ودمار بالرغم من سعى النظام

لايحاد الحلول للناس ولكن الخلايا النائمة خفافيش الظلام التي تتلاعب بمقدرات هذا الوطن العزيز فهذه هي الكارثة

فالمواطن ياساده باع الحديده والبلاطه ومش لاقي لقمة العيش فيجب علي الحكومة أن تفرض رقابتها وتقف بجوار المواطن

وتحاسب التجار أو اى مسئول يتلاعب بمقدراته لان الخوف القادم هو ان انتفض الشعب لا يمكن له ان يهدأ الابحدوث كارثة

وهى ثوره الجياع علي العموم المواطن الان يعيش حياة لا نعرف لها لون ولا رائحة ولاطعم.