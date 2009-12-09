

الجنوب اليمني العربي محتل

محمد النعماني

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 20:52

المحور: الارهاب, الحرب والسلام







منذو بدايه العمليات العسكريه السعوديه او بمايسمي عاصفه الحزم في 25 مارس 2015م بغارات جويه استهدفت العاصمه صنعاء في يوم 26 مارس 2015م استهدفت الطيران العسكري القصر الرياسي في عدن وقاعدة العند ومناطق في محافطه الضالع واستهدفت بعد ذلك في جنوب اليمن مناطق عديدة تحت ستار قصف اماكن الحوثيين والجيش اليمني واتباع عفاش في اشاره للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح وهناء احب ان اوكد ان التواحد العسكري الاماراتي والسعودي بداء بالانتشار والتوسع في محافطات الجنوب منذو 26مارس 2015م اي بعد يوم واحد من بدايه العدوان السعودي على اليمن حيت اصبحت اليوم كل محافطات الجنوب محتله من قبل القوات الاماراتيه والسعوديه ودول تحالف العدوان السعودي علي اليمن هناك حالات فوضي في محافطات الجنوب واهمال وعدم توفير الخذمات الصحيه وانتشار الامراض وانعدم مياة الشرب الصحيه والكهرباء وحرمان السكان من استلام معاساتهم الشهريه وهناك الاغتيالات والتصفيات الجسديه والسجون السريه والتعذيب والاخفاء والمظاردات والملاحقات للمعارضين للتواحد العسكري الاماراتي السعودي في الجنوب والعدوان السعودي الاماراتي الامريكي الصهيوني على اليمن وهناك للاسف من يقول ان الامارات والسعوديه جاءت لا انقاد اليمن واعادة الشرعيه بنما كل مواد القانون الدولي الانساني تكشف وتنص ان كل مايجري في الجنوب احتلال وفي الشمال عدوان وجرائم ضد الانسانيه

ادن ماهوالاحتلال ؟فريق اللحنه الدوليه القانوني يعرف الاحتلال على النحو التالي :

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب Jus ad bellum . فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلالا". ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه

اليوم الجنوب وفق تلك المواد محتل ولاتوجد في اي مقاومه مسلحه للتواجد العسكري السعودي الاماراتي الامريكي الصهيوني ويوجد هناك مرتزقه ثم تجنذهم من قبل القوات الاماراتي وتدريبهم في معسكرات خاضه في ارتيريا لمدة اربعين يوم واغلب هولاء المجندين هم من الشباب العاطلين عن العمل من خريجين الجامعات اليمنيه وعندهم مستويات دراسيه عاليه وشهادات دبلوم جامعي او بكالويس جامعي والبعض الاخر عندهم مستويات دراسيه ثانويه عامه ثم نجندهم بواسطه القادة العسكريين الجنوبين الموالين للامارات ومشائخ القبائل الجنوبيه وهم من ابناء ردفان والضالع ويافع وشبوة وحضرموت وسقطري ويتم الزج بهم في جبهات القنال مع قوات الجيش اليمني واللجان الشعبيه في باب المنذب وميدي والمخاء ومناطق الحدود السعوديه مع اليمن واغلب من يذهبون الي المناطق يقتلون بطرق متعددة والشي الموسف ان العديد من هولاء لايحملون اي ارقام عسكريه تكشف عن هوياتهم وهذا يعني ان الامارات تتعمدة الي حرمان العديد من ابناء الجنوب من الترقيم العسكري بهدف اخلاء نفسها من اي مسئوليات في حالات تعرضهم للاصابات او الموت في جبهات القتال وهذا افعال واعمال تنافي مع مواد القانون الدولي الانساني المتعلقه بمثل تلك الحالات فحالات اهمالهم وحرمانهم من حقوقهم المكفوله في قوانين الالتحاق بالجيش وجبهات القتال هي بمثابه جرائم حرب

وحول متى يكون قانون الاحتلال واجب التطبيق؟

تكشف اللجنه الدوليه القانونيه بان تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.

ويستدعي مفهوم "السيطرة" تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة للعدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في "التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة (1958)".

وثمة تفسير بديل أكثر تقييدًا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبع عدد من الأدلة العسكرية هذا النهج

هناء يمكن القول ان القوات الاماراتيه والسعوديه والسودانيه هم يمارسون سلطات كامله في مناطق الجنوب فهناك حاكم عسكري اماراتي وهناك حاكم عسكري سعودي وهناك ضبابط اتصال سوداني وضبابط اتصال من قوات الشرعيه المواليه للرئيس اليمني الفار في السعوديه هي مواليه للسعوديه وهناك ضبابط اتصال لقوات الحزام الامني التابع للمقاومه الجنوبيه وهو موالي للامارات وعلاقات كل هولاء لاتسودها التفاهم او الانسجام هم في حالات تصادم دايما وكل واحد منهم يريد اقتلاع الاخر والسيطرة على مواقع بعضهم البعض فتقافه الحقد والكراهيه والعنصريه تسود اوساطهم وانعكست تلك السلوكيات على المجندين معهم من ابناء الجنوب بالذات ابناء الارياف والقري الجنوبيه



وعن ماهي اهم المبادي التي تحكم الاحتلال ؟.

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

يحظر العقاب الجماعي.

يحظر أخذ الرهائن.

تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا

في الجنوب اليوم لاتحترم الحريات الديمقراطيه ولاتوجد تعدديه سياسيه ولاحريه اعلام وصحافه هناك قتل وتصفيات جسديه وجماعات مسلحه تمارس الاغتيالات والقتل وسط النهار وهناك مداهمات لمقرات الاحزاب وموسيسات المجتمع المدني ولاتوجد محاكمات عادله هناك قهر وظلم وسجون سريه وانتشار امراض وانعدام الكهرباء والصحه ومياه الشرب هناك حالات فوض وحرمان السكان من توفير الحمايه لهم وانعدام الامن والاستقرار كل ما يجري في الجنوب من حرمان واهمال وعقاب جماعي للسكان هي وفق للقوانين الدوليه والانسانيه و لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي هي بمتابه جرائم حرب وهناك في الجنوب احتلال بمفهوم كل القوانيين الانسانيه وحتي السماويه فاين تلك القوانين والاتفاقيات الدوليه من كل مايجري في الجنوب ولماذة لايجري تشكيل لجنه تحقيق من قبل المفوضيه الدوليه لحقوق الانسان التابعه للامم المتحدة لتقضي الحقائق عن مايحري في جنوب اليمن جرائم حرب ضد الانسانيه والاطلاع عن اوضاع المجندين من ابناء الجنوب مع القوات الاماراتيه والسعوديه والحزام الامني



متي ينتهي الاحتلال ؟

وفق القانون الدولي الانساني إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها. إلا أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال

إن نقل السلطة إلى حكومة محلية تعيد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي، إذا وافقت الحكومة على استمرار وجود القوات الأجنبية على أرضها. إلا أن قانون الاحتلال يصبح واجب التطبيق من جديد إذا تغير الموقف على الأرض، أي إذا أصبحت الأرض مرة أخرى "واقعة تحت السلطة الفعلية لجيش العدو" (المادة 42 من لائحة لاهاي) – بمعنى آخر، تحت سيطرة قوات أجنبية بدون موافقة السلطات المحلية

بعد كل ذلك نقول ان الامارات والسعوديه يرفضون نقل السلطه الي ابناء الجنوب جيت ترفض الامارات نقل السلطه الي المجلس الانتقالي الموالي لها فهدف الامارات الاستمرار في الانفلات الامني في مناطق الجنوب واقحامهم في الفوض وعدم الاستقرار للاستمرار في السيطرة على جزيرة سقطري وصرف الجواز الاماراتيه للسكان في سقطري والمهره مثل ماتعمل السعوديه في شبوة زحضرموت و اعلاق مطار عدن ومنياء عدن والمنطقه الحرة فهي تدرك ان عودة الدوله والسلطه للجنوب يعني عودة موسيسات الدوله للعمل والامن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعيه للسكان وعودة فتح مطار عدن ونشاط منياء عدن والمنطقه والحرة وعودة عدن الي موقعها الاستراتجي العالمي للربط بين القارات الثلاثه وهذه يقلق الامارتن ويهدد كما تري هي مصالحها الاقتصاديه ومنياء راس علي في الامارات وفي نفس الوقت ترفض السعوديه عودة حكومه الشرعيه والرئيس الشرعي كما تقول للحكم والسلطه من مناطق الجنوب فهي تري في استمرار الانفلات الامني والاقتصادي استمرارها في تحقيق اهدافها في ابتلاع واستقطاع وتغيير في العديد من المعالم الحدوديه والديمعرافيه السكانيه في شبوة وحضرموت والمهرة في محافظات الجنوب للحصول على منفد بجري لها في بحر العرب والسيطرة على الجزز اليمنيه في البحر الاحمر وبحر العرب

الجنوب اليوم ياسادة ياقوم يقع تحت سيطرة قوات اجنبية وهناك معارضه شديدة جدا لهذا التواجد العسكري الاماراتي السعودي السوداني وقوات دول تحالف العدوان الظالم بقيادة السعوديه على اليمن وما السجون السريه الاماراتيه في الجنوب دليل قاطع عن تلك المعارضه

واذ كان كما تدعي السعوديه والامارات بان هناك ترحيب بهذا التواجد العسكري للقوات الاجنبيه في الجنوب ادن لماذة كل هذة السجون السريه في الجنوب هناك اكثر من 50 سجن سري وهناك فنادق تحولت الي سجون في عدن وما اخفي اعظم









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