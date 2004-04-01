أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - مبادئ اصلاح نظام التقاعد في العراق ( رأي ونقاش )


اخر الافلام











المزيد.....

مبادئ اصلاح نظام التقاعد في العراق ( رأي ونقاش )


محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 19:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    



إنّ مهمة الإصلاح في مجال التقاعد تُعد من أصعب مجالات الاصلاح في أي بلد من العالم إذ يتطلب هذا الأمر عملية طويلة الأمد في ظل التحديات السياسية والتقنية وقد خطى العراق الخطوة الأولى والأهم في تأريخ هذا الاصلاح عند إصداره قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنه 2006 المعدل الذي( أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص ) .
طرح السيد سالم كزار الموسوي المحترم الرأي أعلاه

وجاء جوابنا آنيا ننقله دون زيادة أو نقصان ؛ مبنيٌ على وجهة نظر مسبقة ؛ وقطاع الرواتب كما تفضل السيدهذا القطاع من أصعب مجالات الاصلاح ونحن نرى في وجهة نظرنا الاتي :

ونعتقد له من الاهمية التي تمس كافة شرائح الشعب الثلاث ( مواطن – موظف – متقاعد ) له الاثر الاكبر في رسم الميزانية وتوزيعها العادل وفقا للدستور؛وخلافا لما حصل تم تجاوزه .

ومن هنا يتطلب من كافة المختصين والاكاديميين المساهة في إبداء الرأي خدمة للوطن

علما لم نتطرق لهذا النص (أسس لدمج مخطط التقاعد في القطاعين العام والخاص )

محمد صبيح البلادي

إن إصلاح قانون التقاعد العراقي ؛ قد يكون من السهل إصلاحه ؛ حيث قد تبلور قانون التقاعد33 لسنة 1966 وفق أسس وقياسات قد يعتبر القانون 12 لسنة 1930 والذي أعقبه بالرقم 43 لسنة1940 ؛ وقانون 33 لسنة 1966 جاء متبلورا لافضل ما تكون سابقيه ؛ وعند النظر للاجراءات الوظيفية والتقاعدية بعد 1/4/2004 بعد رفع اليد من سلطة الائتلاف ؛ وتولت وزارة المالية إدارة ملف الرواتب الوظيفية والتقاعدية ( جمدت العمل بالقوانين النافذة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وتجاوزت مادة الدستور 47 واصبحت هي الآمر الناهي ؛ وركبت مركبا إن صح التعبير ووضعت له اشرعا لتسيير التشريعات خلافا للأسس والقياسات والدستور وكما قلنا لاتنفذ قرارات القضاء ؛ وفي مختصر القول وما تقدم ؛ إن سهولة إصلاح قوانين الوظيفة والتقاعد جدا سهلة بالعودة للدستور والاحتكام له ؛ولنا رأيا مركزا ؛ لانحتاج لتشريع بدايةً ؛ ما نقوم به إعادة الشرعية التي سلبتها سلطة التنفيذ خلافا للمشروعية ؛ فنبدأ بتطبيق قرارات القضاء إضافةً القرارات الوزارية التي توافقت مع قرار المحكمة 160/ تمييز/ 2007 والقرار115/إتحادي 2004 ؛ ومن ثم نحتاج لتداخل تشريعي ؛ ما تقدم ليس جوابا آنيا مرتجلا ؛ ولكنه مدروس ومقرر منذ مدة بناءً على التواصل مع الحقوق والتجاوزات بدقة وفق المجريات .

أي العودة للمشروعية )





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد صبيح البلادي

إجمالي القراءات: 1,796,945
المقالات المنشورة: 797
- قراءة في الموازنة وتحقيق دستوريتها بتحقيق منفعة المالك
- تزاوج تحالف القوى الديمقراطية وورشة الصناديق والتوجه نحو مضم ...
- 4- أهمية إسراع التشريع للصناديق السيادية لمنهج ألإقتصاد المن ...
- 3 - تحقيق الصناديق السيادية ((والعدالة )) بالعودة لقوانين ال ...
- التشريعات الوظيفية والبذخ الحكومي والميزانية ومنفعة المالك 2
- ميزانية 2018 يجب ان تحقق مضامين الدستور بتشريع منفعة المالك
- بمناسبة إنعقاد ورشة الصناديق السيادية يكون التشريع لها وفق م ...
- نطالب من الميزانية القادمة سهم لكل مواطن ويشرع صندوق سيادي ل ...
- المنقذ للعراق الصندوق السيادي ومراجعة التشريعات غير القياسية ...
- تشريع الصندوق السيادي لتنمية وضمان الجيل الحالي والمستقبل
- رأي في الموازنة الدستورية تتحقق بتشريعات منفعة المالك
- الإدخار والتمويل والصناديق السيادية لا يمكن تحقيقها إلا بمشر ...
- الإدخار والتمويل وثقافة الدستور مخارج للعمل والسكن والتنمية
- الى السيد رئيس الوزراء المحترم إرفعوا ظلم التجاوز عن الحقوق ...
- 2-هل يبقى الامر كما كان عام 2003 يأكل القوي الضعيف ؟ كلا لان ...
- ويبقى الامر كما كان وعدنا لعام 2003 الزمن لم يتغير يأكل القو ...
- 2- الحقوق المكتسبة للمالك المواطن يجب حمايتها وتنفيذها بالاو ...
- 1-الحقوق المكتسبة لاتتم حمايتها مالم تكتسب وفقاً للقانون .
- الاطلاع على المنصة الإلكترونية تنفيذ قرار 281 لسنة 2017
- التأمينات الاجتماعية لاغية دستوريا والإجراءات والتشريعات قبل ...

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- مصدر سعودي يكشف خلفيات اعتقال العمودي والمغرب تطالب بحقوقها ...
- السعودية.. مكافآت بملايين الدولارات لاعتقال مسؤولين حوثيين
- أمين عام الأمم المتحدة قلق من استقالة الحريري
- تقارير أجنبية: «اعتقالات السبت» تقرب ولى العهد السعودى من ال ...
- صحف غربية بعد اعتقالات الرياض: محمد بن سلمان يعزز سلطته والم ...
- الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استقالة رئيس الحكومة اللبنا ...
- دول الخليج.. وملف مكافحة الفساد بالسعودية
- اعتقال العشرت في موسكو وسط مخاوف من هجمات مناهضة للحكومة
- اعتقال العشرت في موسكو وسط مخاوف من هجمات مناهضة للحكومة
- تأثير حملة مكافحة الفساد على بورصة السعودية

المزيد.....
كتب ودراسات
- دور مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية سلمياً دراسة في القان ... / اكرم زاده الكوردي
- المنظور اللينينى للقانون - ى . ب باشوكانيس / سعيد العليمى
- الترهيب الرباعي وإشكالية احترام الشرعية الدولية / عبد العزيز فجال
- آليات خطاب السلطة الحقوقى - سامى ادلمان ، كين فوستر / سعيد العليمى
- المقولات القانونية ونشأة الراسمالية - يفيجينى ب . باشوكانيس / سعيد العليمى
- حول مفهوم تأويل النص القانونى - بول ريكور / سعيد العليمى
- الجزاءات القانونية لتلوث البيئة / ليلى الجنابي
- حدود مفهوم استقلال القضاء فى المجتمع الرأسمالى - بيير بورديو / سعيد العليمى
- مصطلحات ومفاهيم في القانون الدولي الخاص / ليلى الجنابي
- حماية البيئة البحرية من التلوث قراءة في اتفاقية الأمم المتحد ... / أنس المرزوقي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - محمد صبيح البلادي - مبادئ اصلاح نظام التقاعد في العراق ( رأي ونقاش )