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شفاه الجمر


رسول يحيى
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 18:34
المحور: الادب والفن
    


شفاه الجمر
كلماتٌ خرساء في مسارح جوع. الجرح اعشّاش بين أعالي الأشجار، الطيور تتوارى عن الأنظار. الابتهاج في حفلة شواء، تجري طقوسها قربانا. الفزع يندفعُ مسرعاً. اللَّهاة ترطبُ بَأَسلة اللّسانِ ،ابْلُل راحتي بماءِ وجهي، اِنكمش والأهوال تَبَدَّى ليَّ، بحزنٍ تليدٍ أتلو ابتهالاتي، وجناح الدجى رفَّ وأكتنف الجمرُ دخان ... ورماد ...وخراب، القمر يبعث نوره من عتمة السّماءِ باستحياءِ بين نواح الأمهات، وراقصات النار عاريات سائحات على موائد الجائعات
رسول يحيى _ العراق





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