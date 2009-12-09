أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصة قصيرة جدا / توبة


اخر الافلام











المزيد.....

قصة قصيرة جدا / توبة


بويعلاوي عبد الرحمان
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 18:34
المحور: الادب والفن
    


قصة قصيرة جدا


توبة
----


قرر أخيرا ، أن يتوب توبة نصوحا ، اِشترى سُبحة سوداء ، أعواد أراك ، وكتيبات

دين مصرية ، قص شاربه ، حلق عانته ، نتف إبطيه ، قلم أظفاره ، وأعفى لحيته ،

استحم ، ارتدى ألبسـة أفغانيـة ، انتعل نعـلا باكستانـيـا ، وضع على رأسـه الأصلـع

طاقيـة سعودية ، وتطيب بالمسـك ، حفـظ سـورا قصـارا بـروايـة ورش عن نـافع ،

و أحاديث نبوية قصيرة ، وأدعية مستجابة ، وخرج يوم الجمعة إلى الناس ، داعيـا

إلى الله ورسوله محمد بن عبد الله .


بويعلاوي عبد الرحمان ( بويا رحمان )

وجدا - المغرب

3 - 11 - 2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بويعلاوي عبد الرحمان

إجمالي القراءات: 19,792
المقالات المنشورة: 152
- مسرحية قصيرة جدا / إضراب
- قصة قصيرة جدا / إزعاج
- قصيدة للأ طفال / يا جدتي
- قصة قصيرة جدا / عودة غير ميمونة
- ومضة شعرية / ارحلوا
- قصة قصيرة جدا / الشاحنة
- ومضة شعرية / نجم تشي غيفارا
- ومضة قصصية / غضب
- قصة قصيرة جدا / حلم طفل مغربي
- قصة قصيرة جدا / تمثال الزعيم
- قصة قصيرة جدا / بيع
- قصيدة قصيرة جدا / الرايات الحمر
- قصيدة قصيرة جدا / أولي الأمر
- ومضة شعرية / موكب رئاسي
- قصيدة هايكو /عبيد
- قصيدة هايكو / رشق
- قصيدة هايكو / مجزرة
- قصيدة قصيرة جدا / شجيرات الحرية
- ومضة شعرية / سلام
- ومضة شعرية / اِرْمِي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عندما أعلن لينين موضوعات نيسان كل السلطة للسوفيتات .. بقلم: ...
- حسن عجمي في -نظريات فلسفية و رياضية-
- كيف تطورت اللغة الإنكليزية عبر مئات السنين؟
- آلاف البريطانيين يشاركون بمهرجان ليلة الألعاب النارية
- شاهد.. هزيمة مدوية لبطلة العالم للفنون القتالية!
- القشعريرة بعدسات الجمهور
- -كتابة على الثلج- بافتتاح أيام قرطاج السينمائية
- اليوم بدء تلقي طلبات المشاركة في جائزة رفاعة الطهطاوي وجائزة ...
- عن -الدلوعة- شادية...هذه الممثلة رفضت الجلوس بجوارها في السي ...
- ندوة بعنوان -مستقبل الإسلام- في المركز القومي للترجمة

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بويعلاوي عبد الرحمان - قصة قصيرة جدا / توبة