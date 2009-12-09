

بويعلاوي عبد الرحمان

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 18:34

المحور: الادب والفن









قصة قصيرة جدا





توبة

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قرر أخيرا ، أن يتوب توبة نصوحا ، اِشترى سُبحة سوداء ، أعواد أراك ، وكتيبات



دين مصرية ، قص شاربه ، حلق عانته ، نتف إبطيه ، قلم أظفاره ، وأعفى لحيته ،



استحم ، ارتدى ألبسـة أفغانيـة ، انتعل نعـلا باكستانـيـا ، وضع على رأسـه الأصلـع



طاقيـة سعودية ، وتطيب بالمسـك ، حفـظ سـورا قصـارا بـروايـة ورش عن نـافع ،



و أحاديث نبوية قصيرة ، وأدعية مستجابة ، وخرج يوم الجمعة إلى الناس ، داعيـا



إلى الله ورسوله محمد بن عبد الله .





بويعلاوي عبد الرحمان ( بويا رحمان )



وجدا - المغرب



3 - 11 - 2017