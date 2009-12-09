أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خليل إبراهيم الحسن - جسد من رمل - شعر


اخر الافلام











المزيد.....

جسد من رمل - شعر


خليل إبراهيم الحسن
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 17:44
المحور: الادب والفن
    


جسد من رمل
-----------------------------------------

سأرسمكِ بيديَّ المُبَادتين

قصرَ عاجٍ

و تفاحتين

و أصبُّ هذيانَ البحرِ في راحتيكِ

أيتها الحوريةُ المذبوحةُ في خلجاني

والمتورمةُ بالحبَّ

والمشوهةُ بالرصاصِ

والقصائدِ المثلومةِ

تَمددي مضرجةً بالرملِ

لعنةُ الأمواجِ الماجنةِ في نهديكِ

تحصدُ وطناً تقاسمتهُ الشواطئُ

لَمْلمِي بحسدكِ العاري مسَافاتي

انا الحلمُ الطافحُ بالحبرِ

و ريشةُ الرملِ طفرتْ في مِعطَفي

أتيتُكِ من خلف اشرعةِ الصيادين

أغسلُ بالرملِ كلماتي

لأقرأ في جسدكِ بصائرَ الشروقِ

حدائقي المعلقةِ كالستائرِ فوق ركبتيكِ

تعالي لنشربَ مزيداً من الخيبةِ

ونتلو خطايانا

انا أبنُ تلكَ القرى الكالحةِ

المثلمةِ الفؤوسِ

تلكَ الأيدي الخشنةِ التي شوهتْ

النهودَ وحرثتْ الصدورَ

تلك المنازل النائمةِ كالقبورِ

أنا الذي تناسلتُ من صليلِ العظامِ

من وحلِ السيولِ

من رحمِ الوسائدِ الموشاةِ بالحزنِ

المحشوةِ بالألمِ والنكران

أشتهي أن أتخلصَ من لحمي

وأنسلخَ من جلدي

أتمددُ قربكِ بجسدٍ من رملٍ

وقلبٍ تحتضنُ بؤسهُ النوارس.

(خليل الحسن ) - سوريا





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
خليل إبراهيم الحسن

إجمالي القراءات: 5,169
المقالات المنشورة: 7
- أيقونة - شعر
- الغُرابْ - شعر
- كيف نلتقي - شعر
- همس الحواف - شعر
- الشتاء الأخير قصيدة
- الرقة تصرخ من الرصافة إلى الجسر

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- عندما أعلن لينين موضوعات نيسان كل السلطة للسوفيتات .. بقلم: ...
- حسن عجمي في -نظريات فلسفية و رياضية-
- كيف تطورت اللغة الإنكليزية عبر مئات السنين؟
- آلاف البريطانيين يشاركون بمهرجان ليلة الألعاب النارية
- شاهد.. هزيمة مدوية لبطلة العالم للفنون القتالية!
- القشعريرة بعدسات الجمهور
- -كتابة على الثلج- بافتتاح أيام قرطاج السينمائية
- اليوم بدء تلقي طلبات المشاركة في جائزة رفاعة الطهطاوي وجائزة ...
- عن -الدلوعة- شادية...هذه الممثلة رفضت الجلوس بجوارها في السي ...
- ندوة بعنوان -مستقبل الإسلام- في المركز القومي للترجمة

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - خليل إبراهيم الحسن - جسد من رمل - شعر