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لا تحزنوا على قانون الاحوال الشخصية


عبدالامير العباديً
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 17:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا تحزنوا على قانون الاحوال الشخصية
عبدالامير العبادي
ان شرع قانون الاخوال الشخصية او لم يشرع
فلا يحدث اي شئ ،وانا اقول واتسائل هو من الذي يُسير الحياة الاجتماعية وخاصة قوانين الاسرة والزواج والطلاق.
فالزواج والطلاق الان يخضع لضوابط فوق القوانيين ان اريد له ان يتحقق ،والمرأة ماعادت تلك المرأة اذ هناك قوى اخذت تفرض عليها بقوة وفرضت عليها قيود لايمكن ان تتخلص منها بقانون شكلي وهذا يتجلى بحرية المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص
نعم الدستوركفل الحريات المجتمعية منذ 2005ولكن من يطبق الدستورفي مجالات اخرى
قوانيين الدولة على سبيل المثال لا تمنع فتح الاندية واماكن الشرب واللهو لكنها تمنع وتصادر المشروبات بل ربما يحجز متناولها مع ان منع تناول المشروبات فتح باب تناول المخدرات التي تجاوز فيها عديد الموقوفين لاكثر من ثلاثة الاف سجين في البصرة فقط
وفوق ذلك هناك ظواهر عديدة تحكمها قوانيين لكن لا رادع لها وهي تنتشر بشكل مفزع الاوهي ظواهر القتال العشائري وحمل الاسلحة بشكل علني والتجاوز على الشوارع والطرق وفوضى المرور وفوضى المستشفيات
وبيع الادوية وانتشار الاوبئة والامراض وهذه لها قوانيين تحد منهاوتمنعها لكن اين التطبيق
اذن عدل قانون الاحوال ام لم يعدل فلا تأثير له لان الدولة لا تحكمها قوانيين وهناك ما هو الاهم في حياة الشعب ومنها قوانيين الخدمة المدنية والرواتب وحجمها ومبالغ رفحا الني توزع دون اي استحقاق
اين مجلس النواب واين الدولة التي هدرت المليارات اين البطاقة التموينية اين المياه الصالحة للشرب واين قوانيين المساواة او قوانيين الانتخابات
اننا ازاء دولة مفككة البنيان تسير بالقدرة والاحداق الداخلية والخارجية تحيط بها
فلا اجد مبرر لحزني على قانون الاحوال لاننا نفتقد عشرات القوانيين الهامة





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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالامير العباديً - لا تحزنوا على قانون الاحوال الشخصية