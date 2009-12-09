

سعد ال يسار الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 16:37

المحور: الادب والفن









أرى الماءَ ..

قد زم من مرقدِه.

وارى الريح تعبث بخصلاته

شفاه متروكةً دون أنهار

هيا ، قد استسقاك الليل عيونه

ايها الصامتون اخلعوا ظلالكم الحمقاء

اقطعوا عن الظلام خيوطه

احلام الفراشات للمترفين يا سادة

فانتم امام وحوش تنهشكم

تستبيحكم صيدا يسيرا

احلموا بالحجارة

بالصرخة

بالمقلاع براس افعى

بجماجم الاباء وقد صكت اسنانها

بهوية كانت !

بقضية كانت !

بثورة كانت !

فهل تكون..

ايها النائمون...

احلموا بالماء يندي قسوة القلوب

يرطب لسان فارس يصارع الليل

بسيف الشمس البارق...

بطفلة تشهق ،تنحب

على راس ابيها المجزوز...

بحصاد يحمل البراءة والطهر

على السنان ...

ووحوش تصرخ قد قتلنا الله

وحملنا راسه على الاشهاد

فاين الله ؟

احلموا بقبضة متجبر

تسحب كسرة خبز من فم جائع

ويلقيها لكلب اجرب

لكلب يحمل الوباء بصندوق اقتراع

كلب ينبح ضحكا على سذاجتكم

على جبنكم

على سخف عقولكم

ايها النائمون....

سلام الموت لايريد جيفكم.....

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ال يسار الطائي