التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الحيدر - وما اوحى المطر
|
|
وما اوحى المطر
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
حنين عبر الرمال
- هروب من كابوس
- ليلة من ليالي الخريف
- فلا تقلق
- رحيل الذاكرة
- جولة تصيبها الخيبة
- جمجمة جدّي
- من هوَّ
- رمضان بريمري
- لوحة موناليزا في مختبر نٍزار قباني
- لوحة موناليزا في مختبر نِزار قباني
- صوّر من الحياة ( مشاهد قصيرة )
- آه يا أنا
- مهداة الى صديقي الشاعر الراحل حسين السلطاني
- ذكريات
- وللجسور البغدادية حكاياتها
- سهرة مع توجعات نساء الارض
- التأثير المتبادل بين العرض والمتلقي
- ليلة عودة الربيع
- محنة الاسماء المتشابهة واختلاف المنجز
المزيد.....
- نتفليكس تقطع علاقتها مع كيفين سبيسي بعد مزاعم الاعتداء الجنس ...
- ليوناردو دي كابريو -قاتل متسلسل-
- عبدالنبي فرج: السَّيِّدة ذات القُرط
- «خريف الإخوان» يسقط القناع عن تجار الدين
- الاعلان عن موعد انعقاد منتدى الأدب العربي
- صدر مؤخرًا -عاشقة من إفريقية- للكاتبة التونسية مها الجويني
- اليوم: ندوة لمناقشة -هفوات صغيرة لمغير العالم-، للكاتب والنا ...
- مبيعات قباسية لرواية “زائرات الخميس” في معرض الشارقة الدولي ...
- مبيعات قياسية لرواية “زائرات الخميس” في معرض الشارقة الدولي ...
- الكويت: الاعلان عن القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة الق ...
المزيد.....
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الحيدر - وما اوحى المطر