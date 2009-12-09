أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - صالخ نعيم الربيعي - بيان حزب الخضر الوطني العراقي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية


اخر الافلام











المزيد.....

بيان حزب الخضر الوطني العراقي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية


صالخ نعيم الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 15:16
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


بيان حزب الخضر الوطني العراق حول تعديل قانون الأحوال الشخصية .
بمناسبة الدعوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 في الوقت الذي نسعى ونعمل على خلق بيئة طبيعية خالية من الملوثات يسعد الإنسان بها ويتمتع بخيراتها ويحافظ عليها من خلال سلوكه ونشاطه الواعي والمدرك لأهمية الحفاظ على البيئة ونتيجة هذا الوعي شرعت القوانين المنظمة لنشاط الإنسان وفعالياته المختلفة بالشكل الذي يؤدي للحفاظ على البيئة وبما أنها ليست الغاية النهاية بل هي الوسيلة التي تحتضن الإنسان والمجتمعات فالمجتمع المتحضر المستقر بعلاقات اجتماعية واقتصادية صحيحة اكيد ينتج ويستحق أن يعيش في بيئة نظيفة وخالية من كل الملوثات وبما أن الإنسان هو من يحافظ على البيئة وينتجها لذا يجب أن نهتم بالإنسان وقد أخذ الدستور العراقي المشرع سنة 2005 والمصوت عليه الأسرة أساس المجتمع وذلك في المادة 29 أولا وهذا نصها ( الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية ) انتهى النص وكذلك باقي فقرات المادة 29 التي تدعو الدولة للحفاظ على الأسرة والفرد ومنع التعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع كما جاء بالفقرة 4 من هذه المادة وبما أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي لها مساس بكيان الأسرة والمجتمع وحياة الفرد لذا يكون قمة التعسف هو تزويج البنت القاصر وخفض العمر من 15 سنة في القانون النافذ إلى 9 سنوات وبما أن الدين المصلحة فإن المصلحة تقتضي أن تكون الدولة وجهازها القضائي هي المسؤلة عن تنظيم الحياة الاجتماعية وسيلتها القانون حيث التعديل يجعل من الفقهاء هم المرجع على طول الخط وليس القانون والقضاء ولا يخفى على أحد أن أغلب المشاكل التي تواجه الشباب والشابات هو الزواج المبكر دون 18 سنة ولجسامة مشاكل الحياة الاقتصادية والظروف المحيطة لعدم اكتمال مدارك الشباب فسيحيا كونهم دون سن 18 سنة وقلة الخبرة تنتهي الزيجات بالطلاق المبكر كنا نتوقع أن يعدل القانون الحالي ويكون سن الزواج لا يقل عن 18 سنة آخذين الطرق العلمية والاستفادة من الإحصاءات والأرقام التي تعزي سبب أكثر حالات الطلاق كون الزواج دون سن 18 سنة أما ماورد بالمادة 41 من الدستور كون الناس أحرار باحوالهم الشخصية ومعتقداتهم لا يخفى على أحد هذه الحرية تقف عند مصلحة المجتمع وحريته هذه المادة تشبه ما موجود بالقانون الجزائي الناس أحرار أو المتضرر من الجريمة حر بالتنازل عن شكواه ضد الجاني ولكن هذه الحرية تقف أمام الجرائم التي فيها حق عام أي حق المجتمع في العيش بأمان وطمأنينة وحقه بالعيش في مجتمع خالي من الجريمة لذا التنازل في الجرائم التي فيها حق عام لاينتج أثره بل المدعي العام يتابع الشكوى لحين صدور الحكم العادل بالجاني ويكون تنازل المشتكي فقط للحق المدني هذا أيضا ينطبق على المادة 41 من الدستور لذا تطلب منظمتنا الوقوف ضد هذا التعديل لأننا مثلما نسعى لبيئة خالية من التلوث بكافة أشكاله نريد مجتمع معافى خالي من العيوب والظلم والتعسف بعلاقاته الاجتماعية نحي كل القوى والمنظمات والشخصيات التي تقف بالضد من هذا التعديل والله من وراء القصد



حزب الخضر الوطني العراقي
المكتب الاعلامي
5_11_2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صالخ نعيم الربيعي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- بيان مشترك لحزب الخضر الوطني العراقي و الحركة المدنية الوطني ...
- نصحيح خطأ اسم الكاتب صالح نعيم الربيعي و ليس صالخ نعيم في مق ...
- حزب الخضر الوطني العراقي / يقترح ضرورة وحدة القوى المدنية
- البيان التاسيسي للحركة المدنية الوطنية
- يوم يذبح الأنسان منذ طفولته
- بيان حزب الخضر الوطني العراقي من الأعتدءات على المتظاهرين .
- أحمد الجلبي الصندوق الأسود
- امريكا الحقيقة المرة في الشرق الأوسط
- جمعية البيت العراقي في هولندا _ تحتفي بالمسرحي الروائي حازم ...
- يومكم فيسبوكي
- حزب الخضر الوطني العراقي يطالب باطلاق سراح الناشطين المدنين
- نداء حزب الخضر الوطني العراقي الى الشعب العراقي العظيم
- حزب الخضر الوطني العراقي يزف بشرى سارة للشعب العراقي .
- حزب الخضر الوطني العراقي يبارك وزارة البيئة العراقية
- صالح نعيم الربيعي في حوار صحفي مع فضيلة الشيخ طالب السنجري
- النفط سلاح الحرب الطائفية !
- تيار الديموقراطيين العراقيين بهولندا يعقد مؤتمره الثالث
- رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلام
- جريدة ؤسان الصحفية التونسية مها الجويني في حوار صالح نعيم ال ...
- الصحفية هالة ال دباح في حوار صحفي مع صالح نعيم الربيعي

المزيد.....


وكالة أنباء المرأة
- أمينة السعيد .. طالبت بتحرير المرأة وأصبحت أول صحفية مصرية
- مشاركات في مسابقة ملكة جمال يخرجن عن النص في الحديث عن أجسام ...
- المساواة بين الرجل والمرأة ستتحقق بعد 100 عام
- هل تتواجد النسويات في العالم الرقمي؟
- رابطة المرأة العراقية: تكريس جديد للتمييز ضد المرأة
- بالصور...عراقية تدخل مسابقة -ملكة جمال الكون- لأول مرة منذ ن ...
- أول امرأة قناصة في صفوف قوات الدفاع السورية
- ممثلة جديدة تكشف تعرضها للاغتصاب مرتين على يد المنتج هارفي و ...
- تحذير للأمهات...امرأة تكتشف مفاجأة صادمة بعد الحمل
- توقيف امرأة بتهمة قيادة حصان تحت تأثير الكحول

المزيد.....
كتب ودراسات
- حول تحرير المرأة / أڤيڤا وﺇهود
- المرأة: الواقع الحقوقي / الآفاق..... / محمد الحنفي
- المرأة والفلسفة / ذياب فهد الطائي
- النسوية الإسلامية: حركة نسوية جديدة أم استراتيجيا نسائية لني ... / آمال قرامي
- حروب الإجهاض / جوديث أور
- تحدي النسوية في سوريا: بين العزلة والانسانوية / خلود سابا
- تحرير المرأة لن يكون إلا في الإشتراكية / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- الجنس والجندر في الجنس الآخر لسيمون دي بوفوار / لجين اليماني
- الماركسية والمدارس النسوية / تاج السر عثمان
- المرأة والسُلطة: قوانين تساعد النساء وقوانين تضرهن / أميرة المصري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - صالخ نعيم الربيعي - بيان حزب الخضر الوطني العراقي حول تعديل قانون الأحوال الشخصية