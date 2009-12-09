

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 14:00

المحور: الادب والفن











مواطن ~~~ دايت

خالي من شحوم

الهجوم على أحد

وليس له علاقة

بارتفاع سكر

نسب ديمقراطي

أو انخفاض ضغط

خلل تشريعي

~

أو أي محاولة شجب

لنقد

حكومة

أولفت انتباه

شعب

ليؤخذ به

وعلى محمل الجد

~

ولا هو حاجة ملحة

لوطن

إلا كجمع حشود

جماهير غفيرة

للتهليل والتعظيم

بأصحاب الشأن

~

ولهذا كان يجب عليه

أن يصطف

على جانبي الطريق

للتصفيق بالعروض

المثيرة

لرغبة بلد

ولإلقاء تحية الخنوع

على ذمة

مراكب الحكام

وي~ وي~وي

وهي تدوس على

رأس شعب

~

وتفسح المجال ~ عريضاً

لعبور مواكب

أولي الأمر

~

وليس عنده رغبة جامحة

للعيش

ولا لم يحظى

بعلامة فارقة

لأن يكون له

بالمستقبل شأن

إلا أن يمسي قانطاً

وليصبح ~ حياً يرزق

~

لمواطن صامت

وهو يتطلع من خلال نظرة

خافضة الرأس

إلى أصحاب السمو

أولي الأمر

~

ولديه خدود مخضبة

مؤهبة سلفاً

لتلقي الصفع

~

وعنده عقيرة

راجعة للخلف

جديرة بالرفس

وبأسفل القدم

~

هذا وقد احتفظ

بجوانب شتى

بين حطام أضلاعه

ممهدة

للضرب المبرح

~

مع خصائص مميزة

من مقل غائرة

برموش منكسة

للشك بأمره

ويتنقل على خطى مربكة

تدعو للريبة

~

وعنده فرائص مقصفة

على هامة محنية

تقوده

إلى غرف تدقيق بأمره

مع أساليب تعذيب محفزة

ليقول الحق

على الشعب

~

هذا وقد احتفظ

بتعابير ذعر

تدعو لارتجاف

يليق

بكسر الشأفة

له شفاه مختلجة

عليها زوج أنوف غلاظ

ينفر منها الدم

وهي تتنشق نواتج الشم

مع بصاق الضم

في غرف النحيب المظلمة

~

وأتبعناه بنظرات مشبوهة

لعيون عسس نهمة

تلاحقه حتى

في أضغاث أحلامه

~

وله أجفان هابطة

فوق رموش محطمة

نتيجة محاولة جادة

لقلع العين

~

وقد ولّى ~ انحناء ظهره

للهراوة

وخضع لعصا الطاعة

واستسلم صاغراً

للدفع على الجدران

لتلقي صدمة الأرض

بمطرقة شج الرأس

~

وكشفنا عنه النقاب

بهوية

بلا أسم

ودون شخصية

لأنه غير متهم

بإدانة

بعدما تم جره

نحو أقبية

تهذيب نفس

نتيجة صفعة شديدة

للاعتراف بذنوب

لا يقترفها غافل

~

ولا اطلعّت عليها

من قبل محاكم التفتيش

في جيوب الخلد

~

مع ذرف دموع سخية

عوضاً عن كل التماسيح

تاداشرة بالخلاء العالمي

لتلبي حاجة

كل المواطنين البسطاء

لنفر العبرات

~

وقد أخذ يشرفهم

بتنكيسة رأس خضوع

سبقت كل طأطاة سابقة

ولاحقة

لخنوع مقموع

~

وصرف لهم و بسخاء

وجع قلب

مع التقلب

على كل جنبات

القهر

~

حتى بات يروي

لهم قصص

ألف جلدة وجلدة

عن العمالة

وعن نذالة

لا تقبل القسمة

على شعب

~

و فاجأهم باعترافات

عن حقارة

لا يندى لها جبين

مع التأكيد

بالتخاطر مع عدو

غير معروف

ما يزال طليقاً

يدور بجوار شعب

بات مشكوكاً بأمره

في كل ليل حالك السواد

الأعظم

~

وفي تبادل همس

ولسماع هسيس

وحديث شفاه

ومن وراء أسلاك شائكة

لا نعرف أين

تنتهي حدودها

من القمع

~

وصرف لهم توسلات

مع لفظ أنفاس

لا تجارى

في أعقاب

نفخ آخر رمق

لنفس أخير

زمن كل حتف مرير

~

ليقبل أن يربط

على معالف اضطرار

الاجترار

دون كسب معنوي البتة

وبلا عشب يابس

يشفي غليل

المواطنة الشريفة

المنتشرة

كقطعان عديدة

على الفلاة الوطنية

~

وقدم لهم وجنات شهية

لتلقي الصفع

وأطاح بالرأس أمامهم

بهامة محنية

صالحة للدفع والتدحرج

وللهبوط

على أدراج رياح المعتقلات

مع هشاشة عظام

لحسن تلقي

نطح الرأس

بالجدار الموصد

للحق ~ عليه

~

مع التأكيد

بالتخاطر مع عدو مجهول

موثق عندهم

بالدليل القاطع

~

وألحقهم

وعن طيب خاطر

ليحظى

بموته شهية

فوق أجهزة تعذيب

فورية

من بذل روح

رخيصة

ومن نفوق

العزة الوطنية

على مذح الفداء

القومي