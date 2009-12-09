

عبد الحسين العطواني

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 11:45

المحور: مواضيع وابحاث سياسية











يمثل الانقسام في أي بلد خطر حقيقي ليس فقط على و حدته وتماسك نظام الحكم , بل على امن البلاد أيضا واستقراره , وذلك أن استمرار هذا من شأنه أن يعطل الكثير من الطاقات المادية والبشرية والفنية ويحولها إلى أدوات للتدمير و التضارب بين الإطراف المتنازعة , فالدولة لا تعد غاية في حد ذاتها وهي لذلك لا تنشد الاستقلال التام عن المجتمع بل أن الدولة تنشأ وترتبط بتطور المجتمع إذ كلما تطورت الدولة يصيح نظامها أكثر تنوعا وتعقدا ويزداد تغلغلها في المجتمع , من هنا ينظر إلى الدولة باعتبارها عضوا عقلانيا في المجتمع , بل ينظر إليها عاملا من عوامل النظام , أي مبدأ تنظيميا للتكوين الاجتماعي القائم , فالدولة في هذا السياق تتضرر من خلال الكيفية التي تدير بها السلطة السياسية شؤون الناس المشمولين بترتيباتها التنظيمية .

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الدولة يرتبط بمفهوم السيادة كما يرتبط بمفهوم الشرعية , والسيادة تعني القدرة الكاملة بفرض حماية الدولة على أرضها والقدرة على وضع القرارات الأساسية الملزمة لجميع الإفراد وتنفيذها , آي أن إحدى وظائف الشرعية الأساسية أن تعطي سببا , آو توفير التبرير لوجود الدولة , وعندها يبرز القانون باعتباره احد أقوى مظاهر تعبير الدولة عن سيادتها , وهناك أيضا ترابط وثيق بين مفهوم الدولة ومفهوم القانون , ينبثق ذلك من توحد المجتمعات كلها واندماجها لتكون بحكم القانون الذي يحدد واجبات وحقوق متساوية لجميع أعضاء المجتمع , ويجب أن يكون القانون تعبيرا عن حاجات المجتمع وتنظيم ممارسات الأفراد في إطاره , أي أن القانون لا يوجد لذاته فقط حتى لا يصبح أسطورة وينتهي الأمر ليجعل الدولة فوق المجتمع .

لذلك ومن مبدأ المحافظة على فرض سيادة الدولة شرعت القوات العسكرية الاتحادية من انتزاع الشرعية والمبادرة بإعلان استعادة المناطق على قاعدة الدستور الذي خرقته سلطة الإقليم وإعادته إلى واجهة العمل الوطني بمكوناته الاجتماعية والسياسية , لتحدث حالة وحدة وطنية جديدة وغير مسبوقة في بلد انتهكته الحروب ومزقت هويته ولحمته العراقية , وبناء على هذا نرى أن هذه القوات بمختلف صنوفها وتشكيلاتها أثبتت قدرتها على التخلي عن استخدام العنف , وترجيح الصراع السلمي على الصراع المسلح في إثناء استعادة السيطرة على محافظة كركوك والمناطق التي سيطرت عليها البيش مركة بعد 2014, كما أثبتت قدرتها على تناسي الثأر من اجل توفير الأمن وفقا لتوجهات الحكومة المركزية بالابتعاد عن السلوكيات التي تؤجج الحقد , كما نجحت القيادات العراقية في الاستمرار, والمحافظة على التماسك الوطني الذي تشوش بسبب تفكك الوحدة الوطنية بين المركز والإقليم , بالإضافة إلى التعقيدات ذات الطابع القومي الكردي الذي حاولت ترسيخ السلطة في مجتمع تقليدي تهيمن وتشتد فيه تيارات زعامة حزبية وطائفية ومناطقية بالتوسع على حساب الجغرافيا الوطنية , وهي في حقيقة الأمر سلطة قبلية وعائلية تستند إلى مرجعية غير وطنية , لا تنظر إلى المجتمع وفق مفهوم المواطنة بل تعتمد على الغنيمة انطلاقا من رؤيتها استملاك السلطة والتفرد فيها , وهنا فوضت أسسها المجتمعية ومشروعيتها الشعبية , وأصبحت أمام سلطة بالتغلب تعتمد قهر المواطنين وقمعهم وإهدار حقوقهم

وبالإشارة إلى أحداث كركوك وسيطرة القوات الاتحادية على جميع مدنه ومنشآته النفطية وما تلاها من استعادة مناطق في محافظات أخرى تحمل في جوفها حزمة من الايجابيات واهم تلك الايجابيات هو إسقاط الرموز والزعامات التي نصبت نفسها على الشعب الكردي , وبهذا السقوط بدأ المجتمع الكردي يعي حجم الخداع والتضليل والإخفاء الذي مورس ضده طوال الفترة الماضية , والفشل الواضح في إدارة شؤون الإقليم وفي اللعبة السياسية وفي مواجهة عدم التقبل المحلي والإقليمي والدولي بالتخلي عن الاستفتاء , سيمثل المسمار إلاخير في نعش فكرة قيام دولة كردية وسيكون مهلة نهائييه وأخيرة مجرد التفكير ثانية في إحياء هذه الفكرة إلى متحف التاريخ .

