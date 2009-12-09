

منظمة- اليونسكو - التشكيلة والوظائف

محمد وسيط

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 10:42

المحور: الادب والفن







منظمة "اليونسكو"

- التشكــــيلة والوظــــــائف -



تمهيد :

تعد منظمة التربية والثقافة والعلم ،المعروفة اختصارا ب : "اليونسكو" ، من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وذلك من خلال البرامج والخطط والاستراتيجيات المعتمدة من قبل هذه المنظمة الأممية ، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.

تلعب الهياكل التنظيمية المكونة لليونسكو دورا هاما في تنفيذ برامجها وتتألف من ثلاث هيئات، وهي: المؤتمر العام والمجلس التنفيذي و الأمانة العامة.

فما هي أهم الوظائف والمهام المسندة لهاته الهيئات ؟ وما طبيعة تشكيلتها ؟

هذا ما سنقاربه في النقاط التــــــالية:

الهياكل التنظيمية:

تتألف منظمة "اليونسكو" من ثلاث هيئات، وهي المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والأمانة العامة .

وقد حدد الميثاق التأسيسي تشكيلة كل هيئة والمهام المسندة إليها 1.

1- المؤتمر العام:

أ- التشكيلة:

يتشكل المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ،تعينهم حكومات هذه الدول بعد التشاور مع اللجنة الوطنية ، أو المؤسسات والهيئات التربوية والعلمية والثقافية ،ولا يتجاوز عددهم خمس ممثلين "المادة 3 من الميثاق التأسيسي للمؤتمر العام".

بإعمال قراءة لبنود هذه المادة، يتضح أن الأصل في تعيين واختيار ممثلي الدول لدى المؤتمر العام يعود بالأساس إلى حكومات هذه الدول بعد استشارة لجانها الوطنية ،وفي حال عدم وجود هذه اللجان يتم اللجوء إلى ذوي الخبرة والاختصاص من المنظمات المهتمة بالتربية والثقافة والعلم.

لكن ما يلفت الانتباه هو أن المشرع الدولي استعمل لغة التخيير في مسطرة اختيار ممثلي الدول لدى المؤتمر العام لليونسكو ،إذ يمكن استشارة اللجان الوطنية ويمكن تجاوزها واللجوء إلى الهيئات التربوية والعلمية والثقافية ،غير أن هذا الأمر يصبح في حكم الوجوب في غياب هاته اللجان.

نعتقد أن جنوح المشرع الدولي إلى اعتماد أسلوب التخيير في هاته المسألة لم يكن اعتباطيا ،وإنما الغاية منه هو التأكيد على أن الأصل في الموضوع برمته هو تلك الهيئات والمنظمات المنبثقة عن المجتمع ، المتخذة من الشأن التربوي والثقافي والعلمي غايتها المثلى وهدفها الرئيس ، وأن اللجان الوطنية ماهي إلا ثمرة ونتاج حراك هذه المنظمات .

هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن هذا الأسلوب يمثل دعوة ضمنية من منظمة التربية والثقافة والعلم لتلك اللجان من أجل إشراك تلك الهيئات في تنفيذ برامج واستراتيجيات المنظمة، والابتعاد عن القرارات الأحادية الجانب ،والتي من شأنها تعطيل هذه البرامج، والمساس بالأهداف الشاملة للسياسة العامة "لليونسكو" في مجال التربية والثقافة والعلوم.

لا جرم أن المستوى القطري هو الساحة الرئيسية التي سيتم فيها إثبات فعالية الأنشطة والنتائج ومدى توافقها مع الأولويات القطرية ،ومدى تواؤمها مع أنشطة المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومع أنشطة الجهات المانحة الأخرى2.

ب- المهام

يمارس المؤتمر العام ست مهام يمكن تلخيصها كما يلي :

*تحديد سياسية المنظمة والنهج العام المتبع من قبلها ، كما أنه يختص بالبث في البرامج المعروضة على أنظاره من المجلس التنفيذي.

*الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية في مجال التربية أو العلوم الطبيعية أو الإنسانية أو نشر المعارف، كما يجوز له عقد مؤتمرات غير حكومية تتعلق بنفس الموضوعات.

*إسداء المشورة في المناحي التربوية والعلمية والثقافية بخصوص المسائل التي تهم الأمم المتحدة، وذلك وفق الشروط والإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة في المنظمتين .

*يختص المؤتمر العام ،إضافة إلى ما ذكر أعلاه ، بالنظر والموافقة على المقترحات المعروضة عليه من قبل الدول الأعضاء ،وتتخذ هذه المقترحات شكل توصيات واتفاقيات دولية.

*يختص أيضا هذا المرفق بمسك ودراسة التقارير المسلمة إليه من طرف الدول الأعضاء، المتضمنة للتدابير المتخذة من هذه الدول بشأن التوصيات والاتفاقيات المشار ليها أعلاه.

ويعد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ،وتعيين المدير العام لمنظمة التربية والثقافة والعلم بناء على توصية من هذا المجلس ، من المهام الكبرى والأساسية التي يضطلع بها المؤتمر العام للمنظمة.

بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه المسندة إلى هذا المرفق الأممي ، فإن المشرع الدولي نظم بموجب النقطة الثامنة من المادة 4 من الميثاق التأسيسي للمؤتمر العام مسطرة التصويت، محددا الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها في هذا الصدد ،مبرزا الحالات التي يمنع فيها على الدول الأعضاء التصويت في المؤتمر العام ،وهي حالة التوقف عن دفع واجبات الاشتراك إذا كانت الاشتراكات المستحقة لفائدة المنظمة تفوق مبلغ المساهمة المالية المطلوبة منها عن السنة الجارية والسنة التقويمية التي تسبقها مباشرة ،غير أن المشرع الدولي أجاز للمؤتمر العام للدولة العضو إمكانية المشاركة في التصويت إذا كان التوقف عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادتها .

وتجدر الإشارة أنه لكل دولة عضو في المؤتمر العام صوت واحد ، وأن القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة إذا تعلق الأمر بالتصويت على الاتفاقيات الدولية، وأنها تستلزم تحقق أغلبية الثلثين كما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 1 من الميثاق التأسيسي للمؤتمر.

وتجرى عملية التصويت برمتها وفق أحكام الميثاق التأسيسي أو أحكام النظام الداخلي للمؤتمر العام، كما هو ثابت من خلال الفقرة الأولى من النقطة الثامنة من الميثاق.

ونظم المشرع الدولي بموجب الفقرة الثامنة من المادة 4 الإجراءات المسطرية التي تؤطر اجتماعات المؤتمر حيث يلتئم مرة كل سنتين في دورة عادية ،غير أنه يحق لهذا المرفق الأممي أن يعقد دورة استثنائية بناء على قرار صادر عنه ،أو بدعوة من المجلس التنفيذي ،أو بطلب من ثلث الدول الأعضاء على الأقل.

ولتسهيل أداء مهامه أنشئ المؤتمر العام اللجان الخاصة والفنية وكل الهيئات الفرعية التي تكون ضرورية لأداء مهمته .

ويحدد مكان انعقاد دورته العادية أو الاستثنائية، ماعدا الحالات التي يختص فيها المجلس التنفيذي بتحديد مكان انعقاد هذه الدورات.

وجدير ذكره أن اجتماعات المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو تكون علنية تبعا للترتيبات المتخذة من طرف هذا المرفق الأممي، ووفق القواعد والأحكام المستمدة من قانونه الداخلي.

وبالإضافة إلى مبدأ العلنية الذي يميز اجتماعات المؤتمر العام، فإن هذا المرفق أقر آلية أخرى لا تقل أهمية عن هذا المبدأ، عندما أعطى الحق لممثلي المنظمات الدولية الحكومية وشبه الحكومية لحضور دوراته واجتماعات لجانه بصفة مراقبين3.

2- المجلس التنفيذي :

إذا كان المؤتمر العام هو المسؤول عن تحديد السياسة العامة للمنظمة ، فإن المجلس التنفيذي هو المكلف بتنفيذ البرامج التي يعرضها المؤتمر .

إننا أمام مؤسستين متكاملتين ومترابطتين وإن كانا يعملان وفق آليتين مختلفتين.

وللوقوف على هذه المسألة يستدعي الأمر معرفة تشكيلة المجلس التنفيذي والمهام الموكولة إليه .

أ‌- تشكيلة المجلس التنفيذي :

نظم المشرع الدولي هذه المؤسسة بموجب المادة الخامسة من الميثاق التأسيسي للمؤتمر العام، حيث يتشكل المجلس التنفيذي من ثمان وخمسين دولة عضو ينتخبها المؤتمر العام ويشار إليها بعبارة "أعضاء المجلس التنفيذي" 4.

يقدم أعضاء المجلس التنفيذي بتعيين ممثلين لهم في المجلي ممن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة في مجال أو أكثر من مجالات اختصاص اليونسكو، وممن تتوافر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بالمهام الإدارية والتنفيذية الملقاة على عاتق المجلس ومراعاة لأهمية الاستمرارية 5 .





ب‌- المهام :

يعد المجلس التنفيذي الآلة التنفيذية التي يترجم من خلالها المؤتمر العام أهدافه وبرامجه ،وفق آليات وميكانيزمات مضبوطة يتضمنها الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم والقوانين التنظيمية لهذين المرفقين الأمميين الذين يشكلان ذراعي هذه المنظمة .

ويتضح ذلك من خلال المهام والوظائف والاختصاصات التي يضطلع بها المجلس التنفيذي ، فهو الذي يعد جداول أعمال دورات المؤتمر العام ، ويقوم بدراسة برنامج عمل المنظمة وتقدير الميزانية الخاصة بهذا البرنامج المعروضة عليه من قبل المدير العام ، ثم يعرضها على المؤتمر العام مشفوعة بالتوصيات التي يراها مناسبة 6.

ينجلي التكامل والترابط الذين يميز هذين المرفقين الأمميين في تداخل الاختصاصات وتشابه الوظائف والمهام ،فالمجلس التنفيذي يباشر أعماله تحت سلطة المؤتمر العام ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ البرنامج الذي يقره المؤتمر، ويتخذ المجلس التنفيذي وفقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام المدير العام بتنفيذ البرنامج تنفيذا فعالا رشيدا .

يقوم المجلس التنفيذي لدى منظمة الأمم المتحدة بالمهام الاستشارية شريطة أن تكون المسألة موضوع الاستشارة سبق علاجها من قبل المؤتمر العام، وفي الحالة التي يكون فيها الحل الذي تقتضيه هذه المسألة منبثقا من قرارات صادرة عن المؤتمر 7.

تؤكد هذه المعطيات القانونية بشكل لا جدال فيه، التداخل والتشابه الحاصل بين المؤتمر العام للمنظمة والمجلس التنفيذي ،غير أنه باستقراء المقتضيات الأخرى الواردة في الميثاق التأسيسي بمقتضى المادة الخامسة نقف عند بعض الآليات الإجرائية التي تميز عمل المجلس التنفيذي عن المؤتمر العام ، فالمجلس يضع نظامه الداخلي وينتخب هيئة مكتبه من بين أعضائه ،ويجتمع أربع مرات في دورة عادية على الأقل كل عامين ، ويمكنه الاجتماع في دورة استثنائية بدعوة مباشرة من رئيسه ، أو بناء على طلب من ستة أعضاء المجلس التنفيذي 8.

وإذا كان رئيس المؤتمر العام كما رأينا سلفا يمارس مهامه واختصاصاته وفق آليات معينة ، فإن التداخل الذي يطبع عمل المرفقين الأمميين كما وضحنا آنفا ، لا يؤثر في المهام والاختصاصات التي يضطلع بها رئيس المجلس التنفيذي، ويمارسها وفق آليات وميكانيزمات مختلفة .

ويتجلى ذلك من خلال التقارير التي يعدها رئيس المجلس التنفيذي في دوراته العادية، التي يتعين على المدير العام وضعها عن نشاط المنظمة والترتيبات اللازمة المتخذة من المجلس، لاستشارة ممثلي الهيئات الدولية أو الأشخاص المؤهلين الذين يعنون بالمسائل الواقعة في دائرة اختصاصه .

غير أن طلب مشورة محكمة العدل الدولية بشأن القضايا القانونية التي تنشأ في نطاق أعمال المنظمة تبقى من الآليات المهمة التي تميز عمل المجلس التنفيذي 9.

3- الأمانة العامة :

نظم المشرع الدولي هذه المؤسسة بموجب المادة السادسة من الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم .

فإذا كان "المؤتمر العام و المجلس التنفيذي " هما ذراعا المنظمة، فإن "الأمانة العامة " هي رأسها المدبر، فهي تتكون من المدير العام وعدد من الموظفين.

وأنه باستقراء بنود هذه المادة يتضح أن حصة الأسد من مقتضياتها خصصت لتحديد المهام والوظائف التي يضطلع بها المدير العام ، فهو يشارك في جميع الاجتماعات التي يعقدها المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ولجان المنظمة دون أن يكون له حق التصويت ، ويقدم اقتراحات بخصوص التدابير التي ينبغي للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي اتخاذها كما أنه يعد مشروع برنامج عمل المنظمة مرفقا بتقريرات الميزانية الخاصة بهذا البرنامج تمهيدا لعرضه على المجلس .

ومن صميم اختصاصات المدير العام إنجاز تقارير دورية عن أعمال المنظمة وإرسالها إلى الدول الأعضاء والمجلس التنفيذي، كما أنه يقوم بتعيين موظفي الأمانة شريطة أن تتوفر فيهم أعلى صفات النزاهة والكفاءة و المقدرة الفنية 10.

من خلال التمعن في بنود الفقرة 4 من المادة 6 يتضح أن المشرع الدولي يتشدد في شروط ومعايير انتقاء موظفي المنظمة، و هي ثلاث أنواع:

*شرط النزاهة :وهو الجانب التربوي والأخلاقي الذي يتجلى في الموظف الأممي .

*شرط الكفاءة : وهو الجانب الثقافي والتكويني الذي يميز هذه الشخصية العالمية .

*شرط المقدرة الفنية :وهو الجانب العلمي والمهاراتي الذي يمتاز به هذا الموظف .

وبذلك تبقى هذه المنظمة إذا ما تقيدت بهذه الشروط والمعايير، وفية لأهدافها وبرامجها واستراتيجياتها وأدبياتها ومجالات اختصاصاتها كهيئة دولية للتربية والثقافة العلوم .

هذا السقف العالي من الشروط التي تشترطها المنظمة في موظفيها لم يأت من فراغ ، وإنما جاء ليتناسب مع حجم ونوع المسؤوليات التي يضطلع بها المدير العام والموظفين الأمميين المتسمة بطابع دولي.

وفي هذا الصدد تنص الفقرة 5 من المادة 6 على ما يلي:

"....تتسم مسؤوليات المدير العام والموظفين بطابع دولي بحث ،ولا يجوز لهم أثناء تأدية واجباتهم أن يطلبوا أو أن يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة عن المنظمة ، وعليهم أن لا يقوموا بأي عمل من شأنه أن يمس مركزهم كموظفين دوليين ،وتتعهد جميع الدول الأعضاء في المنظمة باحترام الطابع الدولي الذي تتسم به مسؤوليات المدير العام والموظفين ، وبأن لا تحاول التأثير عليهم أثناء قيامهم بمهامهم".

خاتمة :

تطرقنا في هذا المحور للهياكل التنظيمية لمنظمة التربية والثقافة والعلم " اليونسكو"، ويتعلق الأمر ب: المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والأمانة العامة ،حيث وقفنا على أبرز وأهم المهام والوظائف والاختصاصات التي تضطلع بها هاته الهياكل المكونة لهذا المرفق الأممي الهام، لكن باستقراء القوانين التنظيمية والوثائق التأسيسية لهذه المنظمة ،يتبين لنا أن المشرع الدولي لم يجعل مناط القيام بهاته المهام والوظائف حكرا على تلك الهياكل التنظيمية ، بل أشرك معها المنظمات الحكومية وغير الحكومية وفق آلية التشارك أحيانا والتشاور أحيانا أخرى.

فما هي الشروط المتطلبة في هاته المنظمات لاكتساب إحدى هاتين الصفتين ؟ وماهي الآثار المترتبة عن اكتسابها ؟

هذا ما سنقف عليه في الجزء الثاني من هذا المقال

"يتبع".







الهوامش

1- يراجع في هذا الصدد المواد 3و4 و5و 6 ،ص من 10 إلى 16 من الميثاق التأسيسي لمنظمة التربية والثقافة والعلم ، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الميثاق تم اعتماده من طرف المؤتمر العام لليونسكو في باريس في دورته العشرين بتاريخ 27 نونبر 1978، للمزيد أنظر موقع اليونسكو على الرابط التالي : http://www.unesco.org/new/ar/unesco/about-us

2- للمزيد ، المرجو الاطلاع على كلمة المدير العام السابق لليونسكو "لوشيرو ماستورا" المضمنة في مقدمة استراتيجية اليونسكو متوسطة الأجل 2008-2013 ، منشورات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم سنة 2008 ، موقع اليونسكو .

3- تقوم هذه المنظمات بإيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات المؤتمر العام واللجان الفنية الخاصة ، وتكون مهمتها تقديم المشورة لهذا المرفق الأممي في قضايا التربية والثقافة والعلوم، بناءا على توصية من المجلس التنفيذي ،مع إعطاء أولوية للهيئات التي يتم التشاور معها بخصوص إعداد مشاريع التوصيات والاتفاقيات الدولية ،للمزيد أنظر مقتضيات الميثاق التأسيسي للمؤتمر العام ،خاصة الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشر من الميثاق ،ضمن منشورات اليونسكو .

4- الفقرة 1 من المادة 5 من الميثاق.

5- الفقرة 2 من المادة 5 من الميثاق.

6- الفقرة 6 من المادة 5 من الميثاق.

7- الفقرة 6 من المادة 5 من الميثاق.

8- انظر الفقرتين 8و9 من الميثاق.

9- محكمة العدل الدولية :أنشأت محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي بهولاندا مقرا لها بتاريخ 26 يونيو 1945،تؤدي هذه المحكمة وظيفتين :الأولى: قضائية تتمثل في النظر والبث في النزاعات والخلافات بين الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة ،والثانية :استشارية ، تتمثل في تقديم الاستشارات بخصوص المسائل القانونية التي تحال إليها من طرف الهيئات والوكالات الدولية التي يخولها القانون ذلك بمقتضى القوانين الدولية ومن بين هذه الهيئات منظمة "اليونسكو" للمزيد ،أنظر الموقع التالي:

10 - يراجع في هذا الصدد الفقرة 10و11و12 من المادة 6 من الميثاق.









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