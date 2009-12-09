

استقالة سعد الحريري وثيقة ادانة للنظام الايراني وادواته في لبنان والمنطقه

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 02:37

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







لم تكن استقالة سعد الحريري وحكومته بالامر المفاجيء للعارفين بمجريات الامور في لبنان واقليم الشرق الاوسط والساحة الدولية بتداخلاتها وتعقيداتها وصراعاتها وبخاصة في سوريا والشرق الاوسط ،لكن المفاجيء فيها هو اعلانها من السعودية التي كان في زيارة لها ،فقد اثارت غضب اللبنانيين الذين اعتبروها اهانة لهم ولبلدهم وعلى هذا انصرفت تداعيات وردود افعال الداخل اللبناني والخارج الاقليمي والدولي الى خطين بارزين ،الاول اتهام محمد بن سليمان بارغام الحريري على الاستقالة على وفق اجندة سعودية خاصة بالشرق الاوسط وفي قلبه سوريا وتفجير خطاب الاستقالة كوثيقة ادانة لايران وتدخلاتها في اقليم الشرق الاوسط العربي،وبعض اللبنانيين عد الاستقالة ثورة بوجه سلاح حزب الله وتدخلاته نيابة عن ايران التي ادان الحريري في خطابه تدخلاتها بشؤون لبنان .

ولو عدنا زمنا قليلا بالحريري في لبنان ومقولة ان استقالته ثورة على السلاح خارج قبضة الدولة او سلاح حزب الله ،لتوفر لنا دليل على ان الاستقالة ليست بنت ساعتها ،لكن المريب فيها حقا هو اعلانها من السعودية .



فقد كانت جولة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون قبل مدة ليست بالبعيدة نسبيا ، على المواقع الأمامية الجنوبية في مواجهة المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني وقوات لـ «يونيفيل» في جنوب الليطاني، وقد جرى التعامل معها على أنها رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن لا عودة الى تفلت السلاح في هذه المنطقة المحمية من أعلى مرجعية دولية أخذت على عاتقها تطبيق القرار الدولي 1701 من جهة، وتعزيز دور الجيش في بسط سيطرته عليها من جهة ثانية.

وكما يرى عدد من المتابعين للاوضاع اللبنانية ومتحركاتها او متقاطعاتها فان الحرص الذي أبداه الحريري في أن يبدأ جولته من مقر قيادة لـ «يونيفيل» في الناقورة على عدد من المواقع العسكرية للجيش اللبناني الواقعة على الخط الأزرق يشكل رسالة رسمية لبنانية من رئيس الحكومة الى من يهمه الامر او الى حزب الله بالاصح، بالنيابة عن الدولة اللبنانية، مفادها أن لا مجال للعودة الى المربع الأول في منطقة الانتشار المشتركة للجيش اللبناني و «القوات الدولية» باعتبار أنه الأقدر - بحسب المصادر نفسها - للتعبير عن موقف السلطة اللبنانية الراغبة في توفير شبكة الأمان الأممية لهذه المنطقة من خلال دور القوات الدولية.

ويمكن ببساطة الاستناد الى هذه الخلفية في تفسير مفاجأة الاستقالة التي لم يتوقعها احد

وساورد هنا مقتطفات من نص الخطاب كما سمعته من قناة المستقبل اللبنانيه حيث شن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم السبت 4 اوكتوبر، في خطاب الاستقالة هجوما على إيران وميليشيات حزب الله بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية لبلاده، معربا عن خشيته من تعرضه للاغتيال ،كما تعرض والده الرئيس رفيق الحريري ..

وقال الحريري في خطاب الاستقالة الذي بثته قناة المستقبل اللبنانية:" إخواني وأحبائي أبناء الشعب اللبناني العظيم، أتوجه إليكم بهذا الخطاب في هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ بلادنا والأمة العربية التي تعيش ظروفا مأساوية أفرزته التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية".

وتابع" فأنتم يا أبناء الشعب اللبناني العظيم بما تحملونه من مُثل وقيم وتاريخ مشرق كنتم منارة العلم والمعرفة والديقمراطية، إلى أن تسلطت عليكم فئات لا تريد لكم الخير دعمت من خارج الحدود وزرعت بين أبناء البلد الواحد الفتن وتطاولت على سلطة الدولة وأنشأت دولة داخل الدولة وانتهى بها الأمر أن سيطرت على مفاصلها وأصبحت لها الكلمة العليا والقول الفصل في شؤون لبنان واللبنانيين".

وأضاف:" أشير بكل صراحة ودون مواربة إلى إيران التي ما تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب. يشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية في لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن. يدفعها إلى ذلك حقد دفين على الأمة العربية ورغبة جامحة في تدميرها والسيطرة عليها".

وأردف:" وللأسف وجدت من أبنائنا من يضع يده في يدها بل ويعلن صراحة ولاءه لها والسعي لخطف لبنان من محيطه العربي والدولي بما يمثله من قيم ومثل وأقصد في ذلك حزب الله الذراع الإيراني ليس في لبنان فحسب بل في البلدان العربية".

وقال:" خلال العقود الماضية استطاع حزب الله للأسف فرض أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه الذي يزعم أنه سلاح مقاومة وهو الموجه إلى صدور إخواننا السوريين واليمنيين فضلا عن اللبنانيين".

وتابع :" لست بحاجة إلى سرد هذه التدخلات وكل يوم يظهر لنا حجمها والتي أصبحنا نعاني منها ليس على الصعيد الداخلي اللبناني فحسب ولكن على صعيد علاقتنا مع أشقائنا العرب. وما خلية حزب الله في الكويت عنا ببعيد مما أصبح معه لبنان وأنتم أيها الشعب اللبناني العظيم في عين العاصفة ومحل الإدانات الدولية والعقوبات الاقتصادية بسبب إيران وذراعها حزب الله".

وأضاف "أريد أن قول لإيران وأتباعها أنهم خاسرون وستقطع الأيادي التي امتدت إلى الدول العربية بالسوء وسيرتد الشر إلى أهله.

لقد عاهدتكم أن أسعى لوحدة اللبنانيين وإنهاء الانقسام السياسي وترسيخ مبدأ النأي بالنفس وقد لقيت في سبيل ذلك أذى وترفعت عن الرد في سبيل الشعب اللبناني. هناك حالة إحباط وتشرذم وانقسامات وتغليب المصالح الخاصة على العامة وتكوين عداوات ليس لنا طائل منها. نحن نعيش أجواء شبيهة بالأجواء التي شابت قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وختم :" إني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية مع يقيني أن إرادة اللبنانيين أقوى وسيكونون قادرين على التغلب على الوصاية من الداخل والخارج مفتاح اخر لفهم استقالة الحريري فهي قد جاءت من حيث التوقيت

م

00:00مفتاح اخر لفهم ا بعد لقائه في بيروت مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي

وحيث لا نعلم ما دار بينهما من حديث بدا الرئيس الحريري في نهايته غاضبا ويقال انه وبخ ولايتي على تصريحات الرئيس الايراني روحاني التي مس بها السيادة اللبنانية بقوله الا قرار للبنان دون المرور بطهران .

واكثر ما لفت انتباه اللبنانيين بعد هجومه على ايران قوله :

: "أرفض استخدام سلاح "حزب الله" ضد اللبنانيين والسوريين".





كما لفت انظار المتابعين قول مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام أن "الاستقالة جاءت لتعويض خسائر الأميركيين وبعد هزيمة داعش"، مشددًا على أنها "جاءت بترتيب من رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أجل توتير الوضع في لبنان والمنطقة".

اما حزب الله فعلق قائلا ( لن تتم محاصرة العهد ) والمقصود تحالف عون – نصر الله.

اما القوى السياسية اللبنانية فقد صدمها اعلان الاستقالة من السعودية وسنقرأ الكثير عن هذه الواقعة فالوقت ما زال مبكرا على فهم الاستقالة واسبابها ودوافعها وعلاقة المملكة بها وان كانت معروفة لدى الكثيرين .









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