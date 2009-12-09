أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزهة تمار - عميقة رغْوة المِلح


اخر الافلام











المزيد.....

عميقة رغْوة المِلح


نزهة تمار
الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 02:34
المحور: الادب والفن
    


عميقة رغْوة المِلح ،
اُخْتصرت طريق مستقبل
بِوَصف .. يُجيد سرْد مساء
من وقع صبوة صباح
دون أن يخنق نجوم
ولا يجعل ريح تبوح عن أبواب غيوم بمدخل فاشل ..
عميقة رغْوة الملح ،
حين تُكلل الدّهشة .. بلغة جامحة
تنهمر يانعة في مفردات رمل
تسكن أوتاد أرض
تحرك سكينة فضاءات .. مواسم دلالات
لعبور أخضر ..
عميقة رغوة الملح
لها الأصداف ترتَجل حوارات
سؤالات تلو سؤالات .. تمشي مُنحنية
تستقرّ هادِئة بصدر بُركان ..
يضمحل السُّهاد الأعْوج
ورائحة المَوقف تنتشِر هائجة
من سُباتِ الجُلّنارودربِ شقائق النُّعْمان ..
عميقة رغْوة المِلح
فيها الشوق يصدحُ .. لأُكتشاف ملامح الزبد
محطات تبتعِد عن محطات
مساءات غريبة
حكايا مُتمردة
ولغة حبيبة تناجي بِركة ماء
تُغربل سعْيَ خَطايا
ترمّم شهقة لوحات .. تنسُج حقيقة ذكرى
ذكرى قُزحية
بأبعاد ثلاثية
لظلالِ صلاة ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نزهة تمار

إجمالي القراءات: 144,237
المقالات المنشورة: 92
- غنيمة رؤى أبدية
- حنايا الرّوح
- وداعاً كبيرة يا اُبن أخي
- المشهد لم يكتمل
- مشهد لم يكتمل
- شفق عشق
- تلك الشمس صارت تلسع
- شمس أصيلة لاتغمر عظمة الأغصان
- ليتك تمسح سطور كتابك
- يدك التي على قلبك
- نوتات غجرية
- مع كل شروق أنت العيد
- لنجعل من لا شيء شيئاً
- أرضي قزحية ، ذبحتني
- طريق حرّة لا تتسع لقصيدتين
- فردوس نسيمك أخضر
- كنا نحبّك
- ناي بلقيس
- لا يموت الأنبياء
- ملامح عشقك ترافق عشقي

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- زلزال في السعودية..اعتقال أمراء من ضمنهم الوليد بن طلال والش ...
- بعد 20 عاما.. ما سر نجاح تيتانيك؟
- شاهد.. هدف سينمائي على مسرح -سيغنال ايدونا بارك-
- الجزيرة الإنجليزية تفوز بجائزتين في لندن
- تحويل فيلم -سيد الخواتم- إلى مسلسل تليفزيوني قريبا
- خورخي لويس بورخيس: ثلاث قصائد
- الأردن تحصل على جائزة أفضل إخراج للنسخة التاسعة من -جائزة ات ...
- اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تقرر الاستمرار في حكومة ا ...
- مزاد علني لـ 300 عمل فني سوفيتي في ذكرى الثورة
- سعد الحريري يعلن من السعودية استقالته من رئاسة الحكومة.. خوف ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزهة تمار - عميقة رغْوة المِلح