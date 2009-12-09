

نزهة تمار

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 02:34

المحور: الادب والفن









عميقة رغْوة المِلح ،

اُخْتصرت طريق مستقبل

بِوَصف .. يُجيد سرْد مساء

من وقع صبوة صباح

دون أن يخنق نجوم

ولا يجعل ريح تبوح عن أبواب غيوم بمدخل فاشل ..

عميقة رغْوة الملح ،

حين تُكلل الدّهشة .. بلغة جامحة

تنهمر يانعة في مفردات رمل

تسكن أوتاد أرض

تحرك سكينة فضاءات .. مواسم دلالات

لعبور أخضر ..

عميقة رغوة الملح

لها الأصداف ترتَجل حوارات

سؤالات تلو سؤالات .. تمشي مُنحنية

تستقرّ هادِئة بصدر بُركان ..

يضمحل السُّهاد الأعْوج

ورائحة المَوقف تنتشِر هائجة

من سُباتِ الجُلّنارودربِ شقائق النُّعْمان ..

عميقة رغْوة المِلح

فيها الشوق يصدحُ .. لأُكتشاف ملامح الزبد

محطات تبتعِد عن محطات

مساءات غريبة

حكايا مُتمردة

ولغة حبيبة تناجي بِركة ماء

تُغربل سعْيَ خَطايا

ترمّم شهقة لوحات .. تنسُج حقيقة ذكرى

ذكرى قُزحية

بأبعاد ثلاثية

لظلالِ صلاة ..