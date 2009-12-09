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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - الحزب الشيوعي الفلسطيني - مداخلة الحزب الشيوعي الفلسطيني للمؤتمر التاسع عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية المنعقد في لينغراد -سانت بطرسبرغ-– الاتحاد الروسي - نوفمبر 2017
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مداخلة الحزب الشيوعي الفلسطيني للمؤتمر التاسع عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية المنعقد في لينغراد -سانت بطرسبرغ-– الاتحاد الروسي - نوفمبر 2017
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|الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - الحزب الشيوعي الفلسطيني - مداخلة الحزب الشيوعي الفلسطيني للمؤتمر التاسع عشر للأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية المنعقد في لينغراد -سانت بطرسبرغ-– الاتحاد الروسي - نوفمبر 2017