

مختصر نتائج أوليمبياد تركيا العالمي الرياضي الثالث والعشرين للصم والبكم يدولة تركيا 2017

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 01:23

المحور: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة







أقيمت بطولة اوليمبياد الصم والبكم العالمي ( الثالث والعشرين ) بدولة تركيا

بمدينة سامسون خلال الفترة من 18 وحتى 30 يوليو 2017

في العاب كثيرة منها كرة القدم والسلة والطائرة واليد والبولينج

وغيرهما من العاب أخري.

وقد اشترك في هذا الاوليمبياد العالمي الكبير للصم والبكم دول تركيا ومصر

والسعودية وفنزويلا وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا وفرنسا وأوكرانيا والأرجنتين

وايطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل وألمانيا وتايلاند والتشيك

والمجر واليابان وأرمينيا والإمارات والكويت والصين والهند وكينيا وأمريكا وغيرهما.

واليكم نتائج مختصر هذا الاوليمبياد العالمي وهو التالي:::-

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((( 1 ))) منافسات كرة القدم للصم والبكم وهو الآتي:::-

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((( أولا ))) اشترك في منافسات كرة القدم للصم والبكم للرجال الآتي::-

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اشترك فيها تركيا ومصر والسعودية وبولندا وفنزويلا وإيران وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا والأرجنتين

وايطاليا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.

((( ثانيا ))) من نتائج مباريات الدور الأول والثاني الآتي:::-

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1- السعودية × وفنزويلا 6- صفر

2- تركيا × ومصر 6- صفر

3- مصر × وفنزويلا 2- 1

4- تركيا × وفنزويلا 3- صفر

5- مصر × والسعودية 5- 1

6- تركيا × والسعودية 3- 1

7- مصر × وألمانيا 2- 1

8- أوكرانيا × وروسيا 2- صفر

وقد صعد إلي الدور القبل النهائي للبطولة فرق تركيا وأوكرانيا ومصر وايطاليا

((( ثالثا ))) نتائج مباريات الدور القبل النهائي

لمنافسات كرة القدم للرجال وهو الآتي:::-

-------------------------

1- تركيا × وايطاليا 2- 1

2- أوكرانيا × ومصر 1- صفر

وقد صعد إلي نهائي منافسات كرة القدم فريقي تركيا وأوكرانيا

أما فريقي مصر وايطاليا فقد لعبوا علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث

والرابع .

((( رابعا ))) نتيجة مباراة المركز الثالث والرابع وهو الآتي::-

-------------------------------------

مصر × وايطاليا 2- 1

وقد حصلت مصر علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة.

((( خامسا ))) نتيجة المباراة النهائية

لكرة القدم للصم والبكم وهو الآتي::-

---------------------

تركيا × وأوكرانيا صفر- صفر ثم فوز تركيا بضربات الجزاء الترجيحية

بنتيجة 4- 3 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي .

((( سادسا ))) الترتيب النهائي لمنافسات

كرة القدم للرجال بعد ختامها هو الآتي::-

-------------------------

1- حصول فريق تركيا علي الميدالية الذهبية المركز الأول.

2- حصول فريق أوكرانيا علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.

3- حصول فريق مصر علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

4- حصول فريق ايطاليا علي المركز الرابع دون ميداليات.

((( سابعا ))) مثل فريق مصر الفائز ببرونزية كرة القدم

في الاوليمبياد العالمي لكرة القدم للصم والبكم الآتي::-

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اللاعبين هم سعيد أنور محمد ومحمد طه حسين السيد وإسلام احمد جابر

وصابر جمال السيد واحمد منصور محمد ومحمد محمود عبد الرحيم

ومصطفي عبد الرحمن سيد وعبد السلام إبراهيم عبد السلام وحسام ماهر حسن

ومحمد عماد صابر واحمد عادل صابر وحمادة فاروق عبد المنعم

ومحمد عبد الحميد حامد ومحمود احمد عبد المقصود وقدري محمد

وطارق احمد علي وحاتم عبد الودود ومحمود عمر سيد ومحمد احمد عبده هلال

وشوكت احمد النجار وكامل يوسف علي ( مدربين للفريق )

وتوفيق محمد صقر ( المدير الفني للفريق )

وهشام السيد ابراهيم ( مدرب حراس المرمي للفريق المصري)

--------------------------------

((( 2 ))) منافسات الكرة الطائرة للرجال للصم والبكم النهائية هي الآتي::-

----------------------------------------

((( أولا ))) أسفرت منافسات كرة الطائرة النهائية بالاتي::-

----------------------------------

عن صعود فريقي تركيا وأوكرانيا للمباراة النهائية للبطولة

((( ثانيا ))) نتيجة المباراة النهائية

لمنافسات كرة الطائرة للرجال وهو الآتي::-

------------------------

تركيا × وأوكرانيا 3- صفر

((( رابعا ))) الترتيب النهائي بعد ختام

نهائي كرة الطائرة هو الآتي ::::::-

--------------------

1- حصول فريق تركيا علي الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات

الكرة الطائرة للرجال

2- حصول فريق أوكرانيا علي الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات

الكرة الطائرة للصم والبكم.

-------------------------

(((3))) منافسات الكرة الطائرة للسيدات للصم والبكم وهو الاتي:::-

------------------------------------------

((( أولا ))) فقد اشترك في منافسات الكرة الطائرة للسيدات الآتي:ك-

--------------------------------------

فرق تركيا وأمريكا واليابان وأوكرانيا وايطاليا وغيرهما

((( ثانيا ))) أسفرت منافسات النهائية

لكرة الطائرة للسيدات بالاتي:::-

---------------------------

فقد صعد فريقي اليابان وايطاليا للمباراة النهائية

أما فريقي أمريكا وأوكرانيا فقد لعبوا علي مباراة تحديد المركز الثالث

والرابع.

((( ثالثا ))) نتيجة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع

لمنافسات الكرة الطائرة للسيدات للصم والبكم وهو الآتي::-

-----------------------------------

أمريكا × وأوكرانيا 3- صفر

فقد حصلت أمريكا للسيدات علي الميدالية البرونزية لكرة الطائرة

((( رابعا ))) نتيجة المباراة النهائية لمنافسات الكرة

الطائرة للسيدات للصم والبكم وهو الآتي::::-

----------------------

اليابان × وايطاليا 3- صفر

وقد حصلت اليابان للسيدات علي الميدالية الذهبية لمنافسات

الكرة الطائرة للصم والبكم.

((( خامسا ))) الترتيب النهائي لمنافسات

الكرة الطائرة للسيدات للصم والبكم بعد ختامها::-

-----------------------------

1- حصول فريق اليابان للسيدات علي الميدالية الذهبية والمركز الأول

2- حصول فريق ايطاليا للسيدات علي الميدالية الفضية والمركز الثاني

3- حصول فريق أمريكا للسيدات علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث

4- حصول فريق أوكرانيا للسيدات علي المركز الرابع دون ميداليات

في منافسات الكرة الطائرة للصم والبكم

------------------------

(((4))) منافسات كرة اليد النهائية للرجال أسفرت بالاتي:::-

------------------------------------

((( أولا ))) فقد صعد لنهائي منافسات كرة اليد والآتي::-

----------------------------------------------

فقد فريقي تركيا وروسيا للرجال للمباراة النهائية لمنافسات

كرة اليد.

((( ثانيا ))) المباراة النهائية لمنافسات كرة اليد للرجال وهو الآتي::-

---------------------------------------

تركيا × وروسيا 30- 26

((( ثالثا ))) الترتيب النهائي لمنافسات كرة اليد وهو الآتي:::-

---------------------------------

1- حصول فريق تركيا للرجال علي الميدالية الذهبية والمركز الأول

2- حصول فريق روسيا للرجال علي الميدالية الفضية والمركز الثاني

--------------------------------

((( 5 ))) منافسات رياضة البولينج النهائية للرجال هي الآتي:::-

-----------------------------------------

1- حصول فريق كوريا الجنوبية للرجال علي الميدالية الذهبية والمركز الأول

2- حصول فريق كوريا الجنوبية للرجال علي الميدالية الفضية والمركز الثاني

3- حصول فريق كوريا الجنوبية للرجال علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث

في منافسات رياضة البولينج للصم والبكم.

-------------------------------------------

((( أخيرا ))) هذا جدول ميداليات البطولة بعد ختانها وهو الآتي::-

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1- حصول دولة روسيا علي المركز الأول في البطولة برصيد 199 ميدالية

بواقع 85 ذهبية و53 فضية و61 برونزية.

2- حصول دولة أوكرانيا علي المركز الثاني برصيد 99 ميدالية

بواقع 21 ذهبية و42 فضية و36 برونزية.

3- حصول دولة كوريا الجنوبية علي المركز الثالث برصيد 52 ميدالية

بواقع 18 ذهبية و20 فضية و14 برونزية.

4- حصول دولة تركيا علي المركز الرابع برصيد 46 ميدالية

بواقع 17 ذهبية و7 فضية و22 برونزية.

5- حصول دولة الصين علي المركز الخامس برصيد 34 ميدالية

بواقع 14 ذهبية و9 فضية و11 برونزية.

6- حصول دولة اليابان علي المركز السادس برصيد 27 ميدالية

بواقع 6 ذهبية و9 فضية و12 برونزية.

7- حصول دولة إيران علي المركز السابع برصيد 34 ميدالية

بواقع 5 ذهبية و8 فضية و20 برونزية.

8- حصول دولة فنزويلا علي المركز الثامن برصيد 18 ميدالية

بواقع 5 ذهبية و5 فضية و8 برونزية.

9- حصول دولة كينيا علي المركز التاسع برصيد 16 ميدالية

بواقع 5ذهبية و5 فضية و6 برونزية.

10- حصول دولة أمريكا علي المركز العاشر برصيد 16 ميدالية

بواقع 5 ذهبية و3 فضية و8 برونزية.

11- حصول دولة مصر علي المركز الحادي عشرة برصيد ميدالية

واحدة برونزية.

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هذا كان مختصر بطولة اوليمبياد تركيا العالمي للصم والبكم وبالله التوفيق.













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