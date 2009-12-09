

محمود الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 5689 - 2017 / 11 / 5 - 01:12

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









هل استقالة الحريري مقدمة لحرب قادمة على لبنان وغيرها

بقلم : محمود الشيخ

يبدو بعد الفشل الذريع الذى منيت به السياسة الأمريكية في المنطقة والقاضي بفكفكة البلاد والعباد،بعد نشرها الفوضى الخلاقة تحت اسم الربيع العربي،وفشل التنظيمات التى انشأتها لهذه الغاية من داعش الى النصرة وغيرهما لجأت اليوم الى محاولة فصل اقليم كردستان العراق عن العراق لإقرار الإنفصال من خلال استفتاء وكانه قرار شعبي، ويعلن البرزاني استقلال كردستان عن العراق تطبيقا لقرار شعبي،بدعم من اسرائيل والسعودية وفشلت في ذلك.

ثم فشلها في اسقاط النظام السوري وفكفكة سوريا الى دويلات متناحرة وكذلك العراق وصولا الى اليمن من خلال مجازر الإبادة الجماعية التى يرتكبها ما يسمى بالتحالف مع السعودية حذاء امريكا في المنطقة، يدفعها فشلها هذا وفشل مخططاتها في المنطقة لشن حرب على القوة الحية فيها،كمحاولة منها لهزم هذه القوى وفرض مشاريعها بالقوة العسكرية،وهي ترى كم من النجاحات حققتها المقاومة والقوى الحية في المنطقه،بدءا من عام 2006 في الحرب التى شنتها اسرائيل على حزب الله ولم تحصد حينها غير الفشل الذريع فيها،وخرجت المقاومة منتصرة،رغم الخسائر المادية التى وقعت الا ان المخطط الذى كان مرسوما هو انهاء الوجود العسكري للمقاومة اللبنانية،وسمع دوي الغضب السعودي عند وقف الحرب دون تحقيق امال السعودية في القضاء على حزب الله وقوته العسكرية،والتى امنت انتصارا عسكريا على اسرائيل التى تعمل امريكا على بقائها القوة العسكرية الوحيدة في المنطقة،واصلا كل ما يجري في المنطقه الهدف منه ضمان امن اسرائيل واستمرار تفوقها عسكريا من جهة،والحفاظ على استمرار وضع اليد على ابار النفط وبقاء السوق العربي مفتوحا امام البضاعة الأجنبية،ومن اجل ذلك تعمل امريكا على منع تطور اقتصادنا كي لا يغطي احتياجات الناس وتبقى المنطقة تابعة اقتصاديا لامريكا واوروبا،وايضا منع اشاعة الحياة الديمقراطية فيها،لأن اشاعتها يعني وصول الشعب الى مرحلة اقامة قوى واحزاب سياسية حية ونشطة وفاعلة ولها دور اجتماعي وسياسي والشعب له حق المطالبة بالتداول السلمي للسلطة،وهذا طبعا لا تريده لا امريكا ولا اسرائيل ولا الطبقات الحاكمة في العالم العربي.

ولأن امريكا تخطط لحرب قد تكون شاملة في المنطقة على سوريا وحزب الله وايران تأتي استقالة حجر الشطرنج ( سعد الحريري ) رئيس وزراء لبنان بحجة التدخلات الإيرانية واي تدخلات وهل حزب الله بحاجة الى وصي او مساعد له على لبنان،اليس من الأجدر ان يقول ان وقتي انتهى بعد ان طلب منه تقديم استقالته كي تجد امريكا واسرائيل والسعودية مبررات الحرب والتى حتما لن تكون سهلة بل ستأكل الأخضر واليابس امريكا بعيدة عن الحرب انما الواقعون في اتونها هم الشعب العربي والإيراني وامريكا وصناع السلاح لا هم لهم غير بيع السلاح وقبض المليارات والسيطرة على المنطقة والشركات همها السيطرة على منابع النفط لإستمرار استنزافها والسؤال المطروح هل اقتربت الحرب وكم من الوقت يحتاجون لإعلان البدء بها واين ستكون الضربة الأولى في لبنان ام في ايران ام في كافة الدول المقصودة مرة واحده وفي لحظة واحدة.