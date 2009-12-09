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شاطىء النجاة


نصيف الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 22:54
المحور: الادب والفن
    


شاطئ النجاة
تدَّعي الشواطئُ لقاءَ الموجِ، الزَبَدُّ نشوةٌ عابرةٌ، الحلمُ يسيرُ بقلوبنا إلى كلِ اتجاهٍ؛ وكلُ اتجاهٍ لهُ مستقرٌ بنا، هكذا هو شعاعٌ، يرتدُ إلى نفسهِ ضوءٌ من روحٍ، يثلِمُ حدَّ السيفِ بقطرةِ دمٍ، نراهُ في جفافِ الرملِ صبرٍاً، لا أجتازُ الحلمين وأنا السائرُ بالأحلامِ، هويةُ وجودي، لقاءُ وطنٍ يكبرُ بأحلامي لشاطئ نجاةِ الحرية.
نصيف الشمري
العراق
2017/11/5





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نصيف الشمري

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