

باسم القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 18:34

المحور: الادب والفن









هذا الهواءُ أنقاضٌ أيضاً

انظر العشّاق يبكون

فقط لأنّهم لايتركون تحت أنقاض الأثير

جثث "أحبّك" بعد كلّ كارثةٍ يسمّونها

الصراحة ..

يخرجونها ويبكون ..

سبحان أهلي

كانوا صريحين إلى أبعد حدود

أطلقوا " أحبّك" هديلاً لتنجوَ من الأنقاض

وتركوا أجسادهم تحتها ..

لا أحد سيخرجهم من هناك

فهذا العالم يخاف على جبروتهِ

من أناس بهذه القدرة على الصراحة

حين يقولون " أحبّك "

يخافهم حتّى ولو كانوا

جُثثاً