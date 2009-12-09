أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - باسم القاسم - جثثُ أحبّك


اخر الافلام











المزيد.....

جثثُ أحبّك


باسم القاسم
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 18:34
المحور: الادب والفن
    


هذا الهواءُ أنقاضٌ أيضاً
انظر العشّاق يبكون
فقط لأنّهم لايتركون تحت أنقاض الأثير
جثث "أحبّك" بعد كلّ كارثةٍ يسمّونها
الصراحة ..
يخرجونها ويبكون ..
سبحان أهلي
كانوا صريحين إلى أبعد حدود
أطلقوا " أحبّك" هديلاً لتنجوَ من الأنقاض
وتركوا أجسادهم تحتها ..
لا أحد سيخرجهم من هناك
فهذا العالم يخاف على جبروتهِ
من أناس بهذه القدرة على الصراحة
حين يقولون " أحبّك "
يخافهم حتّى ولو كانوا
جُثثاً





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
باسم القاسم

إجمالي القراءات: 172,463
المقالات المنشورة: 99
- هايكو الرقّّة 2
- تطبيع
- تجريد
- عاش ..عاش
- أو حديثاً عن فراتٍ
- حتّى الآن
- هايكو - الرَّقة
- مقتنيات
- جُثّةُ غزال
- غرقت السمكة
- خثرة لغويّة
- وثائقُ مزوّرة
- 17 إبريل
- التاريخانيّة الجديدة والهايكو الياباني (2)
- التاريخانية الجديدة والهايكو الياباني (1)
- مصيدةُ الصوت
- نعمةُ النار
- النصل الأحدب
- نذور الملح
- بداهة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- زلزال في السعودية..اعتقال أمراء من ضمنهم الوليد بن طلال والش ...
- بعد 20 عاما.. ما سر نجاح تيتانيك؟
- شاهد.. هدف سينمائي على مسرح -سيغنال ايدونا بارك-
- الجزيرة الإنجليزية تفوز بجائزتين في لندن
- تحويل فيلم -سيد الخواتم- إلى مسلسل تليفزيوني قريبا
- خورخي لويس بورخيس: ثلاث قصائد
- الأردن تحصل على جائزة أفضل إخراج للنسخة التاسعة من -جائزة ات ...
- اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تقرر الاستمرار في حكومة ا ...
- مزاد علني لـ 300 عمل فني سوفيتي في ذكرى الثورة
- سعد الحريري يعلن من السعودية استقالته من رئاسة الحكومة.. خوف ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - باسم القاسم - جثثُ أحبّك