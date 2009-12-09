

فلاح هادي الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 17:26

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









کان هناك إعتقاد من جانب بعض من المراقبين السياسيين، بأن إنتفاضة عام 2009، التي توحدت خلالها نضال و إرادة الشعب الايراني و المقاومة الايرانية، خصوصا عندما بدأت الجموع المنتفضة تردد الشعار المرکزي للمقاومة الايرانية بسقوط نظام ولاية الفقيه، کانت فرصة ثمينة من الصعب تکرارها، وإعتقد هذا البعض بأن نظام الملالي قد کسب الرهان و إنتصر على معارضيه، وهذا الفهم الخاطئ و غير الواقعي لقي صدى لدى أوساطا معينة خصوصا وإن النظام قد عمل کل مافي وسعه للترويج لهذا التحليل السقيم، ولکن ظلت المقاومة الايرانية على نهجها النضالي يحفز الشعب و يقوي من عزيمته و يٶکد له بأن النصر کان و سيبقى حليف الشعوب، وقد کان لموقف المقاومة الايرانية هذا أبلغ الاثر على الشعب الايراني الذي ظل يقاوم القمع و الاستبداد بلا هوادة.

مايجري اليوم من أحداث و تطورات في داخل إيران من تحرکات إحتجاجية تکاد أن تعم معظم أرجاء إيران حيث لايمر يوم إلا ويکون هناك عشرات التحرکات و النشاطات الاحتجاجية في مدن مختلفة في کافة أنحاء إيران، والتي وصلت الى حد التنسيق بين جموع المحتجين من مختلف أنحاء إيران وتنظيم إحتجاجات کبرى في طهران ضد النظام کما جرى و يجري حاليا في إيران، والملفت للنظر إن هذه الاحتجاجات يرافقها إطلاق شعارات مرکزية ضد النظام، وهذه الاحتجاجات تتزامن أيضا مع النشاطات و الفعاليات واسعة النطاق للمقاومة الايرانية و التي تعم أغلب بلدان العالم و عواصم القرار الدولي، وبالاخص حرکة المقاضاة الخاصة بالعمل من أجل فتح ملف مجزرة صيف عام 1988، التي تم خلالها إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي، وهذه الحرکة التي تقودها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، حققت نجاحا کبيرا بعد أن وصلت الامم المتحدة، حيث من المنتظر أن يصدر قرار عن إجتماع ديسمبر القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين فيه النظام الايراني و يطالب بتشکيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فيها، ولاريب من إن النشاطات الاحتجاجية للشعب الايراني و التي تستمد قوتها و زخمها من المواقف و الفعاليات و النشاطات المتواصلة للمقاومة الايرانية، خصوصا بعد أن صارت جموع المحتجين متيقنة من إنه لاسبيل لحل مشاکلها و ازماتها مع بقاء هذا النظام ولذلك فإن المطالبة بإسقاط النظام(الشعار المرکزي للمقاومة الايرانية)، صار المطلب الاساسي للمحتجين، وإن الشعب الايراني و المقاومة الايرانية يسيران جنبا الى جنب بإتجاه النصر و تحقيق الهدف الاکبر بإسقاط هذا النظام.