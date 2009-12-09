أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - فلاح هادي الجنابي - الشعب الايراني و المقاومة الايرانية بإتجاه النصر


اخر الافلام











المزيد.....

الشعب الايراني و المقاومة الايرانية بإتجاه النصر


فلاح هادي الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 17:26
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


کان هناك إعتقاد من جانب بعض من المراقبين السياسيين، بأن إنتفاضة عام 2009، التي توحدت خلالها نضال و إرادة الشعب الايراني و المقاومة الايرانية، خصوصا عندما بدأت الجموع المنتفضة تردد الشعار المرکزي للمقاومة الايرانية بسقوط نظام ولاية الفقيه، کانت فرصة ثمينة من الصعب تکرارها، وإعتقد هذا البعض بأن نظام الملالي قد کسب الرهان و إنتصر على معارضيه، وهذا الفهم الخاطئ و غير الواقعي لقي صدى لدى أوساطا معينة خصوصا وإن النظام قد عمل کل مافي وسعه للترويج لهذا التحليل السقيم، ولکن ظلت المقاومة الايرانية على نهجها النضالي يحفز الشعب و يقوي من عزيمته و يٶکد له بأن النصر کان و سيبقى حليف الشعوب، وقد کان لموقف المقاومة الايرانية هذا أبلغ الاثر على الشعب الايراني الذي ظل يقاوم القمع و الاستبداد بلا هوادة.
مايجري اليوم من أحداث و تطورات في داخل إيران من تحرکات إحتجاجية تکاد أن تعم معظم أرجاء إيران حيث لايمر يوم إلا ويکون هناك عشرات التحرکات و النشاطات الاحتجاجية في مدن مختلفة في کافة أنحاء إيران، والتي وصلت الى حد التنسيق بين جموع المحتجين من مختلف أنحاء إيران وتنظيم إحتجاجات کبرى في طهران ضد النظام کما جرى و يجري حاليا في إيران، والملفت للنظر إن هذه الاحتجاجات يرافقها إطلاق شعارات مرکزية ضد النظام، وهذه الاحتجاجات تتزامن أيضا مع النشاطات و الفعاليات واسعة النطاق للمقاومة الايرانية و التي تعم أغلب بلدان العالم و عواصم القرار الدولي، وبالاخص حرکة المقاضاة الخاصة بالعمل من أجل فتح ملف مجزرة صيف عام 1988، التي تم خلالها إعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي، وهذه الحرکة التي تقودها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، حققت نجاحا کبيرا بعد أن وصلت الامم المتحدة، حيث من المنتظر أن يصدر قرار عن إجتماع ديسمبر القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين فيه النظام الايراني و يطالب بتشکيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فيها، ولاريب من إن النشاطات الاحتجاجية للشعب الايراني و التي تستمد قوتها و زخمها من المواقف و الفعاليات و النشاطات المتواصلة للمقاومة الايرانية، خصوصا بعد أن صارت جموع المحتجين متيقنة من إنه لاسبيل لحل مشاکلها و ازماتها مع بقاء هذا النظام ولذلك فإن المطالبة بإسقاط النظام(الشعار المرکزي للمقاومة الايرانية)، صار المطلب الاساسي للمحتجين، وإن الشعب الايراني و المقاومة الايرانية يسيران جنبا الى جنب بإتجاه النصر و تحقيق الهدف الاکبر بإسقاط هذا النظام.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فلاح هادي الجنابي

إجمالي القراءات: 2,182,647
المقالات المنشورة: 1,002
- الاحتجاجات الشعبية تضيق الخناق على ملالي إيران
- أکثر من نار تحت أقدام الملالي
- نعم هناك ثورة قادمة ضد الملالي
- حيرة و خوف و تخبط في نظام الملالي
- الخبز و ليس الصواريخ
- على الطريق و بالاتجاه الصحيح
- الملالي في طريقهم الى لاهاي
- الشعب الايراني يطعن الفاشية الدينية
- النظام السارق و الناهب لشعبه
- الاحتجاجات الشعبية تعصف بنظام الملالي
- بهکذا عقلية يتعامل نظام الملالي مع العالم
- ملالي إيران يضربون أخماس بأسداس
- حرکة المقاضاة نموذج للنضال السياسي الحديث
- قادة الحرس الثوري هم مجرمي حرب من الدرجة الاولى
- من واشنطن الى بروکسل مطالبة بالتغيير في إيران
- أمر تتطلبه الاستراتيجية الامريکية بإلحاح
- التغيير الحل الوحيد للمعضلة الايرانية
- الملالي هم داعش بنسخته الحقيقية و الاصلية
- إنها اللغة التي يفهمها ملالي إيران جيدا
- الوصايا الخمس لإسقاط نظام الملالي

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- المهدي بن بركة: حدود خط النضال الوطني البرجوازي
- لن يهزم “بلفور” سوى المقاومة
- الشيوعي العراقي وحركة العراق الوطنية يؤكدان اهمية توحيد القو ...
- المقرر الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب الت ...
- -حماس- تطلع الفصائل الفلسطينية في بيروت على مستجدات المصالحة ...
- من وعد بلفور المشئوم إلى نشاط الحركة الصهيونية بالمغرب
- تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أمام الدورة الا ...
- على خطى الثورة.. عودة لينين
- -FBI- اشتبهت بموالاة مارتن لوثر كينغ للشيوعيين وبانغماسه في ...
- سلاح الجو التركي يستهدف معسكرات حزب العمال الكردستاني شمالي ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- توطيد دولة الحق، سنوات الرصاص، عمل الذاكرة وحقوق الإنسان - م ... / امال الحسين
- الماركسية هل مازالت تصلح ؟ ( 2 ) / عمرو إمام عمر
- حوار مع نزار بوجلال الناطق الرسمي باسم النقابيون الراديكاليو ... / النقابيون الراديكاليون
- حول مقولة الثورة / النقابيون الراديكاليون
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - فلاح هادي الجنابي - الشعب الايراني و المقاومة الايرانية بإتجاه النصر