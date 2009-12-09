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أحاولُ أن أخدعَ إيماني


شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 17:05
المحور: الادب والفن
    


أحاول أن أخدع إيماني
بأن الوالي كائنٌ أنساني
بأن له مشاعرُ بشرٍ
أو أن له ضمير فاني
أحاول ان أخدع أيماني
بأنه للوطن باني
بأنه للحقوق مصونٌ
بأنه ليس تجسداً للطغيان
أحاول أن أخدع أيماني
بأنه للدولة واضع البنيان
بأنه ليس عشائرياً
لا يستحبي بارزانياً كان
أو من طالبان
أحاول أن أخدع أيماني
بأنه ناشرُ العِلمَ في كوردستان
بأنه ليس يفضل كلابه
وأنه أمام الحق كلنا سيّان
أحاول أن أخدع أيماني
لكن الحقيقة تسطع بعنفوانِ
بأن الوالي قرقوشٌ
إلاّ مع عصابته
وأنه يعامل أنبلنا
كحيوان
أحاول أن أخدع أيماني
لكن ما أراه
يجرح وجداني
ويقول لا سبيل للعزة
إلاّ بتعليق هذا الوحش
الذي
للدماء
دوماً بظمآنِ





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شيرزاد همزاني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شيرزاد همزاني - أحاولُ أن أخدعَ إيماني