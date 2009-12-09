

سعد محمد عبدلله

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 17:04

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









سعيا وراء الإرتقاء بالعملية السياسية وثورة التحرر والديمقراطية، وبحثا عن إعادة البناء والتنمية في ولاية سنار، ولبلورة خطاب سياسي جديد في إطار مشروع وطني يلبي تطلعات الجماهير ويرسم خطوط الطول والعرض لحاضر ومستقبل المعارضة التي تحتاج الآن لرص صفها وتمتين التواصل والتنسيق بين مكوناتها من أجل سنار.



نجدد النداء للقوى السياسية والمنظمات والهيئات الشعبية والمدنية والحركات الشبابية والطلابية والنسوية للإلتقاء والحوار بغية تشكيل كتلة الحقوق السياسية والمدنية، والتي يجب أن تعبر عن قضايا سنار الحية، وتضع في أولياتها قضايا الأراضي الزراعية والسكنية وتنمية المدن والقرى ومشكلات الزراعة والري والرعي، وتتصدى لمحاولات التعدي علي المدارس والمراكز الثقافية والرياضية، وتعمل لتطوير المعارضة وآليات التغيير طبقا للمبادرة السياسية التي إنطلقت من سرادق عزاء المناضلة "فاطمة" من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر السوداني، وقد عبرت عن إرادة حقيقية لتوحيد الصف السياسي المعارض، وموقف مبدئي للإنتصار لقضايا الجماهير السنارية.



إن التمسك بهذه المبادرة يمثل زهرة الأمل التي تنموا كلما كثفنا الحوار، والواقع السياسي والإقتصادي يؤكد الحوجة الماسة لقيام تحالف يجمع القوى الديمقراطية، والمنطق يحتم علينا تحويل الشعارات التي نطلقها إلي حقائق ماثلة علي أرض الواقع.



نؤمن بأننا قادرين علي تشكيل رؤية سياسية عريضة لتحالف إستراتيجي مع شركاء العمل السياسي والثوري، وقد شهد التاريخ السناري تحالفات عظيمة بدرجات عالية من الوعي السياسي والحس الوطني العميق، ونستلهم من تراث الماضي ما يجمعنا في الحاضر والمستقبل.





سعد محمد عبدالله