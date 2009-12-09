أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - سعد محمد عبدلله - تجديد نداء تحالف القوى الديمقراطية بسنار


اخر الافلام











المزيد.....

تجديد نداء تحالف القوى الديمقراطية بسنار


سعد محمد عبدلله
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 17:04
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    


سعيا وراء الإرتقاء بالعملية السياسية وثورة التحرر والديمقراطية، وبحثا عن إعادة البناء والتنمية في ولاية سنار، ولبلورة خطاب سياسي جديد في إطار مشروع وطني يلبي تطلعات الجماهير ويرسم خطوط الطول والعرض لحاضر ومستقبل المعارضة التي تحتاج الآن لرص صفها وتمتين التواصل والتنسيق بين مكوناتها من أجل سنار.

نجدد النداء للقوى السياسية والمنظمات والهيئات الشعبية والمدنية والحركات الشبابية والطلابية والنسوية للإلتقاء والحوار بغية تشكيل كتلة الحقوق السياسية والمدنية، والتي يجب أن تعبر عن قضايا سنار الحية، وتضع في أولياتها قضايا الأراضي الزراعية والسكنية وتنمية المدن والقرى ومشكلات الزراعة والري والرعي، وتتصدى لمحاولات التعدي علي المدارس والمراكز الثقافية والرياضية، وتعمل لتطوير المعارضة وآليات التغيير طبقا للمبادرة السياسية التي إنطلقت من سرادق عزاء المناضلة "فاطمة" من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي السوداني وحزب المؤتمر السوداني، وقد عبرت عن إرادة حقيقية لتوحيد الصف السياسي المعارض، وموقف مبدئي للإنتصار لقضايا الجماهير السنارية.

إن التمسك بهذه المبادرة يمثل زهرة الأمل التي تنموا كلما كثفنا الحوار، والواقع السياسي والإقتصادي يؤكد الحوجة الماسة لقيام تحالف يجمع القوى الديمقراطية، والمنطق يحتم علينا تحويل الشعارات التي نطلقها إلي حقائق ماثلة علي أرض الواقع.

نؤمن بأننا قادرين علي تشكيل رؤية سياسية عريضة لتحالف إستراتيجي مع شركاء العمل السياسي والثوري، وقد شهد التاريخ السناري تحالفات عظيمة بدرجات عالية من الوعي السياسي والحس الوطني العميق، ونستلهم من تراث الماضي ما يجمعنا في الحاضر والمستقبل.


سعد محمد عبدالله





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



وكالة أنباء اليسار
- المهدي بن بركة: حدود خط النضال الوطني البرجوازي
- لن يهزم “بلفور” سوى المقاومة
- الشيوعي العراقي وحركة العراق الوطنية يؤكدان اهمية توحيد القو ...
- المقرر الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب الت ...
- -حماس- تطلع الفصائل الفلسطينية في بيروت على مستجدات المصالحة ...
- من وعد بلفور المشئوم إلى نشاط الحركة الصهيونية بالمغرب
- تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أمام الدورة الا ...
- على خطى الثورة.. عودة لينين
- -FBI- اشتبهت بموالاة مارتن لوثر كينغ للشيوعيين وبانغماسه في ...
- سلاح الجو التركي يستهدف معسكرات حزب العمال الكردستاني شمالي ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- توطيد دولة الحق، سنوات الرصاص، عمل الذاكرة وحقوق الإنسان - م ... / امال الحسين
- الماركسية هل مازالت تصلح ؟ ( 2 ) / عمرو إمام عمر
- حوار مع نزار بوجلال الناطق الرسمي باسم النقابيون الراديكاليو ... / النقابيون الراديكاليون
- حول مقولة الثورة / النقابيون الراديكاليون
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - سعد محمد عبدلله - تجديد نداء تحالف القوى الديمقراطية بسنار