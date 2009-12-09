

ابراهيم جاد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 16:50

المحور: الادب والفن









أنتِ من ضَربتِ كرسيا فى الكلوبِ

وأنهيت ماكان بيننا من الحبِ

وجرى الجميع من حولنا فى جلبِ

ونسىَ الكل ماكان بيننا من لهبِ

تحاكى به النا س فى حلبُ

وتناقلهُ الأعاجم والعربُ

ونقلوا كلماتى وكتبوها فى الكتبِ

وعدتُ أنا وحدى بلا لومٍ ولا شغبِ

لأُراجِع كتاباتى ووحدتى وقلبى

ولا علاجٌ لجراحاتى ولا طِبُ

وضاعت منى سنين وضاع حبى

وهممتُ بكل جدٍ لأصلحَ الكلوبِ