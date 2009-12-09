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فى الحب وكرسى فى الكلوب


ابراهيم جاد الكريم
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 16:50
المحور: الادب والفن
    


أنتِ من ضَربتِ كرسيا فى الكلوبِ
وأنهيت ماكان بيننا من الحبِ
وجرى الجميع من حولنا فى جلبِ
ونسىَ الكل ماكان بيننا من لهبِ
تحاكى به النا س فى حلبُ
وتناقلهُ الأعاجم والعربُ
ونقلوا كلماتى وكتبوها فى الكتبِ
وعدتُ أنا وحدى بلا لومٍ ولا شغبِ
لأُراجِع كتاباتى ووحدتى وقلبى
ولا علاجٌ لجراحاتى ولا طِبُ
وضاعت منى سنين وضاع حبى
وهممتُ بكل جدٍ لأصلحَ الكلوبِ





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ابراهيم جاد الكريم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم جاد الكريم - فى الحب وكرسى فى الكلوب