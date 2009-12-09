

خلدون جاويد

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 15:24

المحور: الادب والفن









قومي انهضي ...



قومي انهضي غدرَ الزمانُ بهامي

وتساوت الأفراح ُ

بالآلام ِ

ودعيكِ مِن شلل ٍ يزلزل قامتي

وتشبثي بالدرب ِ

يا أقدامي

قومي فقد سُحقت حياتي ، لم يَعُدْ

معنى لها

وتحطمتْ أحلامي

قومي لقد ضاقتْ عليّ ، وفرحتي

هي أن أرى

شمسَ الحياةِ أمامي

ياليتني يوما حظيتُ بقبلةٍ

مِن ثغريَ الظامي

لظلّ ِ "هيام ِ"

كم في الخيال ِ رسمتها بمدامعي

كم باللهيب ِ لثمتها

بمنامي

اُم البنين ِ لكم بكيتُ لذكرِها

لأرى الزمانَ فراشة ً

قـُـدّامي

لأرى "الفراشة َ" والسياط ِ

بكفها

لتسوقني

لمنصةِ الإعدام ِ .



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4/11/ 2017