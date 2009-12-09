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قومي انهضي ...


خلدون جاويد
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 15:24
المحور: الادب والفن
    


قومي انهضي ...

قومي انهضي غدرَ الزمانُ بهامي
وتساوت الأفراح ُ
بالآلام ِ
ودعيكِ مِن شلل ٍ يزلزل قامتي
وتشبثي بالدرب ِ
يا أقدامي
قومي فقد سُحقت حياتي ، لم يَعُدْ
معنى لها
وتحطمتْ أحلامي
قومي لقد ضاقتْ عليّ ، وفرحتي
هي أن أرى
شمسَ الحياةِ أمامي
ياليتني يوما حظيتُ بقبلةٍ
مِن ثغريَ الظامي
لظلّ ِ "هيام ِ"
كم في الخيال ِ رسمتها بمدامعي
كم باللهيب ِ لثمتها
بمنامي
اُم البنين ِ لكم بكيتُ لذكرِها
لأرى الزمانَ فراشة ً
قـُـدّامي
لأرى "الفراشة َ" والسياط ِ
بكفها
لتسوقني
لمنصةِ الإعدام ِ .

*******

4/11/ 2017





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خلدون جاويد

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