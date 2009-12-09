

حسيب شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 15:21

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات









حِكم، أقوال وأمثال في كلّ مجال (ص)

إعداد أ. .د‮. ‬حسيب شحادة

جامعة هلسنكي





استوقفتني‮ ‬خلال مطالعاتي الدؤوبة منذ زمن طويل حِكم وأقوال وأمثال وآراء وطرائفُ كثيرة جدّا، وارتأيت أن أنشرها، علّها تعود ببعض الفائدة الفكرية والروحية، إضافة إلى ما في‮ ‬بعضها، على الأقلّ‮، ‬من التسلية وروح الدُّعابة ومدعاة لشحذ الذهن‮. ‬إذ أنّنا نعتقد أن إشاعة الثقافة الجادّة وتقديمَ كلّ‮ ‬جديد ومفيد وممتع، هما مَهمّة شِبه مقدّسة ملقاة عـلى كاهل كلّ‮ ‬مثقّف‮ ملتزم لا سيّما في زمننا الرديء هذا. ‬كنت قد نشرت نُتَفًا من هذه الجُمل في منابرَ مختلفة على الشبكة العنكبوتية، كما أنّ زُهاء عشرين حلقةً منها كانت قد أُذيعت عبرَ مذياع صوت ابن فضلان في هلسنكي، في ركن الثقافة والفكر، في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي.



❊ مُبارَكون هُمُ القادرون على العطاء دون تذكّر ذلك، والآخذون دون نِسيان ذلك.

❊ إياك أن تترُك عَلاقة صادقةً بسبب بعض الأخطاء، لا أحدَ كامل، ولا أحد صائب في النهاية، والوِجدان أعظم دائمًا من الكمال.

❊ عظَمة الإنسان تُقاس بمدى استعداده أن يرحَم أولئك الذين أخطئوا في حقّه.

❊ كرّسِ المزيد والمزيدَ من الوقت لتحسين نفسك، بحيثُ لن يبقى لديك وقتٌ لنقْد الآخرين.

❊ ‬وردة واحدة لإنسانٍ على قيْد الحياة، خيرٌ من باقة كاملة على لَحْده.

❊ ‬خيرُ الرأي‮ ‬ما سبقتْه المشورة.

‬❊ إنّ الفمَ الكاذبَ يقتُل النفس.

‬❊ لا توفّر ما يتبقّى بعد الصرف، ولكن اصرِفْ ما يتبقّى بعد التوفير.

❊ قال بوذا: ثلاثةُ أشياءَ لا يُمكِن أن تختفي طويلا: الشمس والقمر والحقيقة.

❊ العالَم هو مجْموعُ الحقائق لا الأشياء.

❊ عظيمٌ هو الإنسان الذي يتناسى الإهانات.

❊ لم أتعلّم لأتغيّرَ، بل لأفهمَ مَن أنا وما أصلي.

‮❊ ‬لكي‮ ‬تفهمَ الآخرَ عليك أن تحِلَ‮َ ‬ضيفًا عليه،‮ ‬وتتجنّب الهيمنةَ عليه‮. ‬

❊ لا نعثُر على الحقيقة إلا بمُمارسة الضِّيافة.

❊ إذا قلتَ الحقيقةَ فلستَ بحاجةٍ لتذكُرَ أيَّ شيء آخرَ.

❊ وما فاز باللذّات إلا كل مُغامر.

❊ أن يَحْسُِدَك الناسُ، أفضلُ من أن يشفَقوا عليك.

❊ البهجةُ هي السماءُ التي يزْدهرُ تحتَها كلُّ شيء.

❊ الشجاعة هي الصفة الإنسانيةُ الأولى، لأنّها الصفةُ التي تتكفّل بغيرها.

❊ الصادقونَ في عواطفِهم لا يُبالون بالمظاهر.

❊ الشفيع جناحُ الطالب.

❊ من أُعْجِبَ برأيه ضَلّ.

❊ إنّ الشُّجاعَ هو الجبانُ عن الأذى، وأرى الجريءَ على الشُّرور جَبانا.

‮❊ ‬ذمَّ‮ ‬أعرابيٌ‮ ‬رجُلا فقال‮: ‬فلانٌ‮ ‬لا‮ ‬يستحي‮ ‬منَ الشرّ.

‮❊ ‬كيف‮ ‬يطلُبُ حقَّه أعزلُ،‮ ‬إلا منَ النكبات.

❊ عندما تكون صادقًا لا أحدَ يتذكّر، أما إذا أخطأتَ فلا أحدَ ينْسى.

❊ الخروج عنِ الاعتدال انتهاكٌ لحُرْمة الإنسانية.

‮❊ ‬غايةُ الحياة الإنسانيةِ خدمةُ الآخرين، والتعاطفُ معهم، والرغبةُ في مساعدتهم.

❊ إنّ الفلاسفةَ يُخطئون ويُصيبون كسائر الناس، وهم ليسوا معْصومين عن الخطأ.

❊ كلُّنا كالقمر، له جانبٌ مُظلِم.

❊ إطبعِ الطين ما دام رطبًا، واغرِسِِ العودَ، ما دام لَدْنا.

❊ فإن قيل في الأسْفار ذُلّ ومِحنة وقطع للفيافي وارتكاب الشدائد

فموتُ الفتى خيرٌ له من حياته بدار هَوانٍ بين واشٍ وحاسدِ

❊ رحِم الله امرأً، عرَف قدْرَ نفسه.

❊ الوفاء مَليح، والغدْر قبيح.

❊ أعظمُ الأسباب لدفْع إساءة المسيء عنك، أن تنسى إساءَته إليك.

❊ كلُّنا نكذِبُ أحيانًا، لِنَحميَ من نُحِبّ.

❊ لا أرجُلَ للأكذوبة، لكن للفضيلة أجنحة.

❊ غنِّ كما لو أنّ لا أحدَ يسمعُك.

❊ أُرقُص كما لو أنّ لا أحدَ يراك.

‮❊ ‬قَولُ الحقِّ لم يدَع لي صديقا.

❊ الصبر عافيةٌ إذا ما توكّأ على الإيمان، وإلا فهو فالِج.

❊ كُن مُخلصًا في أمور صغيرة، إذ فيها تكمُن قوّتُك.

‬❊ إذا سبّ عِرضي ناقصُ العقل جاهل فليس له إلا السكوت جواب

ألم ترَ أن الليثَ ليس يضرُّه إذا نبحت يومًا عليه الكلاب

❊ إرضَ بفِعل الصواب، ودعِ الآخرين يتكلّمون عنك كما يُريدون.

‬❊ الثقة بالنفس أكثرُ السِّمات جاذبيةً، يُمكن للمرء أن يتمتّع بها.

❊ الغضب وعدمُ التساهل، هما عدوّا الفهْم الصحيح.

❊ تسلّطُ البعض لا يُمكن حدوثُه، إلا عن طريق جُبن آخرين.

❊ من يصبِرُ إلى المنْتهى يخلُص.

❊ الناسُ الوحيدون الذين يغتاظون منك لقولك الحقيقةَ، هم الذين يعيشون الكَِذْبة.

❊ أُثبُتْ مِثلَ سَِنْدان الحديدِ، تحتَ ضَرَبات المِطرقة.

❊ لا تُحاولوا استئصالَ الشرّ من العالَم، حتى الأشواك والأعشاب البريّة تصلُح سَمادًا للأرض.

❊ كونوا كالطبيعة سَخاء.

‮❊ ‬الطبيعة إذا سكنت نفَقَت.

❊ ليس من عادة الطبيعة أنْ تحرُقَ نفسَها.

❊ على أولائك الذين يقولون: لا يُمكن فعلُ هذا أو ذاك، ألا يُعيقوا من يقومُ بذلك.

‬❊ لا نَشفي الماضي بالعيش فيه؛ نشفيه بالعيش الكامل في الحاضر.‬

❊ بسمةٌ تحُلّ مشكلةً، وصمت يجنّب مشكلة.

‬❊ ليكُنْ كلُّ إنسان سريعًا إلى الاستماع، بطيئًا عن التكلّم.

❊ في أحضان البِطالة تُولد آلافُ الرذائل.

❊ الحقُّ يحتاج إلى رجُلين: رجل ينطِقُ به ورجل يفهَمُه.

❊ التصحيح عملٌ لا ينتهي.

❊ الغضبُ ظرفٌ يكون فيه اللسانُ أسرعَ من العقل.