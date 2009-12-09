

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 14:29

المحور: الادب والفن









الفرصة،

أن تتحدث لغة تحب

وتكره ملامحها الوثنية.

الفرصة،

أن تَقلَ بقارب قلبك

عابرا يستثير قصيدة الغريزة.

الفرصة ،

أن تهمل التحديد

وتجري مع المُنطَلِق.

التوغل في منحدر الغاب..

في كنف زهرة المرارة

والباشق في القرنفل والقرفة.

الفرصة،

حين يغطيك القش

تقيم في السماء

من غير أن تخفض قطيع مبتغاك.

الفرصة،

أن تنشر في عروقك طواف الماء

وعلى جبينك

عرق تاج التراب.

الفرصة،

أن ترافق سطح المخيلة

وتعهد بذروتك لمرضعة القرار.

سيان أن تكون

أنفك .. عينيك.. شمالك والجنوب،

بما فيك من شغاف،

أبتلع ما تقرأ

ولا يجف فيك ما تقرأ.

الفرصة أن تكون صائد الساعات،

في الساعة الواحدة ليلا

سيكف الوقت أن يكون

ما قبل منتصف الليل.