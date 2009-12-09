أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - الفرصة دائما...


اخر الافلام











المزيد.....

الفرصة دائما...


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 14:29
المحور: الادب والفن
    


الفرصة،
أن تتحدث لغة تحب
وتكره ملامحها الوثنية.
الفرصة،
أن تَقلَ بقارب قلبك
عابرا يستثير قصيدة الغريزة.
الفرصة ،
أن تهمل التحديد
وتجري مع المُنطَلِق.
التوغل في منحدر الغاب..
في كنف زهرة المرارة
والباشق في القرنفل والقرفة.
الفرصة،
حين يغطيك القش
تقيم في السماء
من غير أن تخفض قطيع مبتغاك.
الفرصة،
أن تنشر في عروقك طواف الماء
وعلى جبينك
عرق تاج التراب.
الفرصة،
أن ترافق سطح المخيلة
وتعهد بذروتك لمرضعة القرار.
سيان أن تكون
أنفك .. عينيك.. شمالك والجنوب،
بما فيك من شغاف،
أبتلع ما تقرأ
ولا يجف فيك ما تقرأ.
الفرصة أن تكون صائد الساعات،
في الساعة الواحدة ليلا
سيكف الوقت أن يكون
ما قبل منتصف الليل.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يعقوب زامل الربيعي

إجمالي القراءات: 717,695
المقالات المنشورة: 579
- الطيارة والولد الوردي..
- لا مخرج للخليط!..
- ما يوحي بالحب..
- لماذا افتراض؟!..
- الحبُ، مشاكسةٌ أيضاً..
- مغاور النوافذ السجينة!
- من وقت لآخر..
- ما لا يذهب سُدى..
- إدمان خشخاش الأرق...
- بحث عن البطل!..
- سيضطرم، بدائياً!...
- بُقع الفقدان..
- إلى أكثر اقناعاً...
- لحظة أفعوان الكلمة...
- بين إلهٍ متخفٍ، ونصفكِ الاكليلي!
- إياكِ ، الوردة/ وغموض العطر !...
- أحيانا، الصوت يتلف الحوار!
- ما يترنح مثقلا بالنعاس!..
- فتور الملاطفة !..
- لُجْةٌ من طبول!

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- زلزال في السعودية..اعتقال أمراء من ضمنهم الوليد بن طلال والش ...
- بعد 20 عاما.. ما سر نجاح تيتانيك؟
- شاهد.. هدف سينمائي على مسرح -سيغنال ايدونا بارك-
- الجزيرة الإنجليزية تفوز بجائزتين في لندن
- تحويل فيلم -سيد الخواتم- إلى مسلسل تليفزيوني قريبا
- خورخي لويس بورخيس: ثلاث قصائد
- الأردن تحصل على جائزة أفضل إخراج للنسخة التاسعة من -جائزة ات ...
- اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تقرر الاستمرار في حكومة ا ...
- مزاد علني لـ 300 عمل فني سوفيتي في ذكرى الثورة
- سعد الحريري يعلن من السعودية استقالته من رئاسة الحكومة.. خوف ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - الفرصة دائما...