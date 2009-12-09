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الفراشة الخامسة والعشرون:


جودت شاكر محمود
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 12:20
المحور: الادب والفن
    


الظلام يملأ الغرفة،
رائحة قهوتها الطازجة
أحلى من أي عطر
تدفع بي للاسترخاء بين أحضانها الدافئة
القبول المتبادل بيننا
يرسم ظلال من الارتياح
على ردود أفعالنا
تحاول أن تُبدي بعض
التلميحات الخفيفة
لكني... أسعى لتحفيز المناطق الأكثر بدائية
ثدييها حمائم بيضاء وحشية
ونبيذهما الأبيض ما زال يروي النفوس العطشى
كيف استطاعت إخفاء تلك التلال من الثلج؟
في حين تفشل في ترويض القطط البرية
اللمسات موسيقى المشاعر..
تطرب لها نفوسنا المعذبة
لذا...لمساتي هي لغتي في الحب
في أعماق قلبي
تتضخم الأمواج الموسيقية،
المشوبة برنين النشوة
إنها استحوذت بالفعل على المشاعر والأحاسيس
قميصها الأرجواني الفضفاض على جسدها
مثرى بالشهوة
وأقواس شفتاها المثيرة والمرسومة بدقة
تثير شغفي..
تطاردني بابتسامتها الشهوانية
تحفزني على مضغ تلك الشفاه الرقيقة
لا زلتُ أفكر بتلك الشفاه المخملية
الشفاه اللينة... العسلية
أفكرُ بالارتعاشات، التي تجتاح جسدها المغري
حينما.. أستذوق عذوبة بلسمها
حينما..أريد أن أخترقها...أن أغوص فيها
أن أذهب إلى أعماقها
لأكشف عن سر إلوهيتها
لأترك جزء مني معها
لأرى الشفق الحلو من اللذة
يزين بعذوبة عينيها.
ولكن، الآن وفي هذه اللحظات...أكثر من أي وقت مضى
أتوق لأنفاسها
للمس نهديها.. ورشف شفاهها
لنركب معا حمم الأمواج المتدفقة بالانتشاء
لتضمني..لتهزني..لتلمسني...لتقبلني
فحينما تضغط بهدوء على شفتي
جسدي يرتجف
كرفيف أجنحة الفراشة
لذا أتوق لتقبيل كل خصلة من شعرها
للرحيل إلى عوالمها المزدانة بالخطيئة
أن أفصح عن العديد من الرغبات الطفولية
فالشفاه الناعمة.. مكتنزة برحيق اللذة
تدفع بي لجحيم الذكريات.. لتطلق المشاعر والرغبات
لمساتها موسيقى تطربُ لها الأحاسيس
وتحفز مجسات الاشتهاء
لأجبي ما يكفي من هذه البهجة.. الممتعة
قبل أن تأذن روحي على الرحيل
لذا أسجدُ بين أعمدة معبدها طلبا للغفران
متسلحا بالرشفات النارية
أطرق أبواب جنتها
لتفتح لي... وتأذن لي بالدخول
لتهدأ عواصفي المجنونة
وأنام قرير العين بين أفياء أيكتها





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جودت شاكر محمود

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