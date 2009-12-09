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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - ملك الحمير حمار


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ملك الحمير حمار


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5688 - 2017 / 11 / 4 - 05:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


صدور ترجمتي الإيطالية للقرآن
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أبدأ بإعلامكم بأنه صدرت لي البارحة الترجمة الإيطالية للقرآن بالتسلسل التاريخي وفقًا للأزهر
مع إشارة للقراءات المختلفة والناسخ والمنسوخ والكتب اليهودية والمسيحية
وهي أول ترجمة إيطالية بهذا التسلسل
.
وبهذا أكون أول مترجم للقرآن بثلاث لغات: الفرنسية والإنكليزية والإيطالية
هذه روابطها عند أمازون ورقيا:
الترجمة الفرنسية: https://goo.gl/wIXhhN
الترجمة الإنكليزية: https://goo.gl/wQ6Twq
الترجمة الإيطالية: https://goo.gl/5fsS7s

بالإضافة إلى نشر طبعة عربية للقرآن محققة تحت عنوان:
القرآن الكريم بالتسلسل التاريخي وفقًا للأزهر بالرسم الكوفي المجرد والإملائي والعثماني مع علامات الترقيم الحديثة ومصادر القرآن وأسباب النزول والقراءات المختلفة والناسخ والمنسوخ ومعاني الكلمات والأخطاء اللغوية والإنشائية -- وهذا رابطه عند امازون https://goo.gl/nKsJT4
وكتاب آخر عنوانه الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم -- وهذا رابطه عند امازون https://goo.gl/QCKIax
.
ردود على مقالي السابق: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=577828
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في مقالي السابق في الحوار المتمدن ذكرت تعليقات قرائي في الفيسبوك حول عدم رد الأزهر على كتابي "الأخطاء اللغوية في القرآن"
.
وقد رد الاخ عبد الحكيم عثمان مشكورا:
سيد سامي الازهر كمؤسسة لم ترد على كتابك حتى تقول الازهر وكتابي من رد عليك شيخ اردني قد يكون متخرج من جامعة الازهر
لمن يقول انك حضاري فانت لاعلاقة لك بالتحضر فمن يصف من يؤمن بالقران انه كلام الله بالغباء وبحاجة الى مصح نفسي
اي علاقة له بالتحضر
فكيف تريد الاخرين ان يتعاملوا معك باسلوب حضاري ان كنت انت لاتتعامل معهم بحضارية
.
وحقيقة الأمر لم ارغب في الرد عليه عليه لأسباب مختلفة لا داعي لذكرها.
.
ورد الأخ سلام كاظم فرج مشكورا:
من حقك ان تناقش ومن حقه ان يرد.... بالنسبة لي اعرف ان لكل كتاب نقاد حتى وان كان الكتاب مقدسا فلا امتعض مهما كانت الافكار المطروحة سلبا او ايجابا.. ولكنني امتعض من المفارقة/
.. المفارقة ان القرآن كتاب اعتمد عليه البلغاء لتأسيس علم البلاغة والنحويون لتأسيس علم النحو.. ثم يأتي من يكتب عن اغلاط في النحو والبلاغة في هذا الكتاب الذي تاسست عليه هذه العلوم.. هنا المفارقة وليست للقداسة علاقة بالموضوع.
المفارقة الثانية / لو ان طالبا في الاعدادية نشر قصتين او ثلاثة ونالت اعجاب بعض مدرسيه وزملائه.. ثم يكتب الف مقالة لتثبت ان دستوفسكي غير ملم بأصول السرد وان ستاندال كان مسطولا عندما كتب الاحمر والاسود وان سرفانتس لم يكن موفقا في دونكيخوتة. الا يستدعي الامر ان يشلع المرء بعض شعرات رأسه ويصرخ ويلعن اليوم الذي تعرف فيه على الانترنيت؟؟؟
تحياتي وشكرا لسعة صدركم..
.
ورأيت هنا أن ارد عليه بما يلي:
أخي سلام كاظم فرج
هل انت قرأت طبعتي العربية للقرآن وكتابي الأخطاء اللغوية في القرآن حتى تعلم عن أي شيء اتكلم؟ الكتابان مجانيان كما يمكنك شرائهما من امازون
https://goo.gl/72ya61
وإن اردت، قإني نشرت شريطين واحد ارد فيه على المعترضين على ما اقول
https://youtu.be/j6JkTmAyWHU
والثاني الخص فيه انواع الأخطاء
https://youtu.be/q5b9gw9MEBY
انت تنفخ في القرآن دون وجه حق
القرآن كشكول مقطع الأوصال من تأليف حاخام يهودي مسطول
مؤلف القرآن وقع عند من هم اجهل منه فاعتبروه قمة البلاغة جهلا أو خوفا على رؤوسهم
وكما تعلم ملك الحمير حمار
.
النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61
كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC
يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb





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سامي الذيب

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - ملك الحمير حمار